GraphQL — это язык запросов и среда выполнения для API, разработанная для обеспечения более гибкой, эффективной и строго типизированной альтернативы традиционному RESTful API. Созданный Facebook в 2012 году и выпущенный как проект с открытым исходным кодом в 2015 году, GraphQL быстро завоевал популярность среди разработчиков и организаций благодаря своей способности адаптироваться к меняющимся требованиям современных приложений.

В отличие от REST, который обычно предоставляет фиксированный набор endpoints и требует избыточной или недостаточной выборки данных, GraphQL предлагает единственную endpoint, где клиенты могут запрашивать именно те данные, которые им нужны, и не более того. Это достигается за счет использования строго типизированной схемы, позволяющей клиентам динамически обнаруживать и запрашивать структуры данных. Эта мощная функция позволяет разработчикам внешнего интерфейса изменять и оптимизировать клиентские приложения, не завися от внутренних разработчиков при каждом изменении.

Как язык GraphQL не зависит от языка программирования или хранилища данных, используемого базовым сервером. Это делает его подходящим для широкого спектра источников данных, включая базы данных, службы RESTful и микросервисы. Кроме того, GraphQL обеспечивает обновление данных в режиме реального времени с помощью функции, называемой подпиской, что позволяет клиентам получать обновления с сервера, как только происходят изменения.

GraphQL имеет несколько ключевых особенностей, которые делают его привлекательным выбором для разработки современных приложений:

Строгая типизация: GraphQL применяет строгую схему, делая структуры и типы данных API явными. Это позволяет использовать мощные инструменты, такие как автодополнение, проверка и проверка типов, что делает разработку более эффективной и менее подверженной ошибкам.

Декларативная выборка данных: клиенты запрашивают только те данные, которые им нужны, что минимизирует полезную нагрузку и снижает задержку вызовов API. Это особенно полезно для мобильных приложений, где пропускная способность и производительность являются критическими факторами.

Гибкая иерархия данных: GraphQL поддерживает иерархические отношения между структурами данных, что упрощает моделирование сложных доменов и управление зависимостями между сущностями. Это может упростить разработку API за счет уменьшения необходимости денормализации и отдельных endpoints для каждой комбинации связанных объектов.

Эволюция без версий: схема и система типов GraphQL позволяют постепенно развивать API, добавляя, устаревая или изменяя поля, не нарушая работу существующих клиентов. Это помогает избежать распространенной проблемы «ада управления версиями», с которой сталкиваются многие RESTful API.

Учитывая эти преимущества, неудивительно, что все большее число организаций, включая GitHub, Airbnb, Shopify и The New York Times, используют GraphQL для своих API. Фактически, согласно опросу State of JavaScript Survey 2019, GraphQL превосходит любую другую технологию API с точки зрения удовлетворенности разработчиков, использования и интереса к ее изучению.

В контексте платформы AppMaster интеграция GraphQL в создаваемые приложения может еще больше повысить их гибкость, удобство обслуживания и эффективность. Используя строгую типизацию и функции GraphQL на основе схемы, платформа AppMaster no-code может автоматически генерировать модели данных (схему базы данных), бизнес-логику и клиентские компоненты, оптимизированные для декларативной выборки данных GraphQL. В результате приложения становятся еще более масштабируемыми, производительными и настраиваемыми для удовлетворения разнообразных сценариев использования в разных отраслях.

Визуальный BP Designer от AppMaster, а также стек технологий, включающий Go (golang) для серверной части, Vue3 для веб-интерфейса, Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS, хорошо подходят для плавной интеграции с GraphQL. Благодаря унифицированному языку GraphQL может упростить координацию между различными частями приложений, делая их более связными и простыми в разработке, обслуживании и расширении в долгосрочной перспективе.

В целом, адаптивность, эффективность и строгие возможности GraphQL по типизации делают его важным дополнением к глоссарию «Архитектура программного обеспечения и шаблоны». Использование GraphQL как неотъемлемой части no-code платформы AppMaster может не только упростить процесс разработки, но и повысить качество, масштабируемость и производительность создаваемых приложений, делая их более перспективными и устойчивыми к изменениям.