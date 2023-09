GraphQL est un langage de requête et un environnement d'exécution pour les API, conçu pour fournir une alternative plus flexible, efficace et fortement typée à l'API RESTful traditionnelle. Créé par Facebook en 2012 et publié en tant que projet open source en 2015, GraphQL a rapidement gagné en popularité auprès des développeurs et des organisations en raison de sa capacité à s'adapter aux exigences changeantes des applications modernes.

Contrairement à REST, qui expose généralement un ensemble fixe de endpoints et nécessite une récupération excessive ou insuffisante des données, GraphQL propose un endpoint unique où les clients peuvent demander exactement les données dont ils ont besoin, et rien de plus. Ceci est réalisé grâce à l'utilisation d'un schéma fortement typé, permettant aux clients de découvrir et de demander des structures de données de manière dynamique. Cette fonctionnalité puissante permet aux développeurs front-end de modifier et d'optimiser les applications client sans dépendre des développeurs back-end pour chaque modification.

En tant que langage, GraphQL est indépendant du langage de programmation ou du stockage de données utilisé par le serveur sous-jacent. Cela le rend adapté à un large éventail de sources de données, notamment les bases de données, les services RESTful et les microservices. De plus, GraphQL permet des mises à jour des données en temps réel via une fonctionnalité appelée abonnements, permettant aux clients de recevoir des mises à jour du serveur dès que des changements se produisent.

GraphQL possède plusieurs fonctionnalités clés qui en font un choix incontournable pour le développement d'applications modernes :

Typage fort : GraphQL applique un schéma strict, rendant explicites les structures et les types de données de l'API. Cela permet d'utiliser des outils puissants tels que la saisie semi-automatique, la validation et la vérification de type, rendant le développement plus efficace et moins sujet aux erreurs.

GraphQL applique un schéma strict, rendant explicites les structures et les types de données de l'API. Cela permet d'utiliser des outils puissants tels que la saisie semi-automatique, la validation et la vérification de type, rendant le développement plus efficace et moins sujet aux erreurs. Récupération déclarative de données : les clients demandent uniquement les données dont ils ont besoin, minimisant ainsi la charge utile et réduisant la latence des appels d'API. Ceci est particulièrement avantageux pour les applications mobiles, où la bande passante et les performances sont des facteurs critiques.

les clients demandent uniquement les données dont ils ont besoin, minimisant ainsi la charge utile et réduisant la latence des appels d'API. Ceci est particulièrement avantageux pour les applications mobiles, où la bande passante et les performances sont des facteurs critiques. Hiérarchie de données flexible : GraphQL prend en charge les relations hiérarchiques entre les structures de données, ce qui facilite la modélisation de domaines complexes et la gestion des dépendances entre entités. Cela peut simplifier la conception de l'API en réduisant le besoin de dénormalisation et endpoints séparés pour chaque combinaison d'entités associées.

GraphQL prend en charge les relations hiérarchiques entre les structures de données, ce qui facilite la modélisation de domaines complexes et la gestion des dépendances entre entités. Cela peut simplifier la conception de l'API en réduisant le besoin de dénormalisation et séparés pour chaque combinaison d'entités associées. Evolution sans version : le schéma et le système de types de GraphQL permettent de faire évoluer l'API progressivement en ajoutant, dépréciant ou modifiant des champs, sans interrompre les clients existants. Cela permet d’éviter le problème courant de « l’enfer des versions » auquel sont confrontées de nombreuses API RESTful.

Compte tenu de ces avantages, il n'est pas surprenant qu'un nombre croissant d'organisations, notamment GitHub, Airbnb, Shopify et le New York Times, aient adopté GraphQL pour leurs API. En fait, selon l'enquête State of JavaScript Survey 2019, GraphQL dépasse toute autre technologie API en termes de satisfaction, d'utilisation et d'intérêt des développeurs pour son apprentissage.

Dans le contexte de la plateforme AppMaster, l'intégration de GraphQL dans les applications générées peut encore améliorer leur flexibilité, leur maintenabilité et leur efficacité. En tirant parti des puissantes fonctionnalités de typage et de schéma de GraphQL, la plate no-code d' AppMaster peut générer automatiquement des modèles de données (schéma de base de données), une logique métier et des composants côté client optimisés pour la récupération de données déclarative de GraphQL. En conséquence, les applications deviennent encore plus évolutives, performantes et personnalisables pour répondre à divers cas d'utilisation dans tous les secteurs.

Le Visual BP Designer d' AppMaster, ainsi que la pile technologique qui comprend Go (golang) pour le backend, Vue3 pour le frontend Web, Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS, sont tous bien adaptés pour une intégration transparente avec GraphQL. Grâce à son langage unifié, GraphQL peut simplifier la coordination entre les différentes parties des applications, les rendant plus cohérentes et faciles à développer, à maintenir et à étendre à long terme.

Dans l’ensemble, l’adaptabilité, l’efficacité et les fortes capacités de typage de GraphQL en font un ajout important au glossaire de l’architecture et des modèles logiciels. L'adoption de GraphQL en tant que partie intégrante de la plate-forme no-code AppMaster peut non seulement rationaliser le processus de développement, mais également améliorer la qualité, l'évolutivité et les performances des applications générées, les rendant ainsi plus évolutives et plus résilientes au changement.