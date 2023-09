GraphQL ist eine Abfragesprache und Laufzeitumgebung für APIs, die eine flexiblere, effizientere und stark typisierte Alternative zur herkömmlichen RESTful-API bieten soll. GraphQL wurde 2012 von Facebook entwickelt und 2015 als Open-Source-Projekt veröffentlicht. Aufgrund seiner Fähigkeit, sich an die sich ändernden Anforderungen moderner Anwendungen anzupassen, erfreut es sich bei Entwicklern und Organisationen schnell großer Beliebtheit.

Im Gegensatz zu REST, das normalerweise einen festen Satz von endpoints bereitstellt und ein Über- oder Unterabrufen von Daten erfordert, bietet GraphQL einen einzigen endpoint, an dem Kunden genau die Daten anfordern können, die sie benötigen, und nicht mehr. Dies wird durch die Verwendung eines stark typisierten Schemas erreicht, das es Clients ermöglicht, Datenstrukturen dynamisch zu erkennen und anzufordern. Mit dieser leistungsstarken Funktion können Front-End-Entwickler Clientanwendungen ändern und optimieren, ohne bei jeder Änderung von den Backend-Entwicklern abhängig zu sein.

Als Sprache ist GraphQL unabhängig von der Programmiersprache oder dem Datenspeicher, der vom zugrunde liegenden Server verwendet wird. Dadurch eignet es sich für eine Vielzahl von Datenquellen, darunter Datenbanken, RESTful-Dienste und Microservices. Darüber hinaus ermöglicht GraphQL Datenaktualisierungen in Echtzeit über eine Funktion namens Abonnements, sodass Clients Aktualisierungen vom Server erhalten können, sobald Änderungen auftreten.

GraphQL verfügt über mehrere Schlüsselfunktionen, die es zu einer überzeugenden Wahl für die moderne Anwendungsentwicklung machen:

Starke Typisierung: GraphQL erzwingt ein striktes Schema und macht die Datenstrukturen und -typen der API explizit. Dies ermöglicht leistungsstarke Tools wie Autovervollständigung, Validierung und Typprüfung, wodurch die Entwicklung effizienter und weniger fehleranfällig wird.

GraphQL erzwingt ein striktes Schema und macht die Datenstrukturen und -typen der API explizit. Dies ermöglicht leistungsstarke Tools wie Autovervollständigung, Validierung und Typprüfung, wodurch die Entwicklung effizienter und weniger fehleranfällig wird. Deklarativer Datenabruf: Clients fordern nur die Daten an, die sie benötigen, wodurch die Nutzlast minimiert und die Latenz von API-Aufrufen reduziert wird. Dies ist insbesondere für mobile Anwendungen von Vorteil, bei denen Bandbreite und Leistung entscheidende Faktoren sind.

Clients fordern nur die Daten an, die sie benötigen, wodurch die Nutzlast minimiert und die Latenz von API-Aufrufen reduziert wird. Dies ist insbesondere für mobile Anwendungen von Vorteil, bei denen Bandbreite und Leistung entscheidende Faktoren sind. Flexible Datenhierarchie: GraphQL unterstützt hierarchische Beziehungen zwischen Datenstrukturen und erleichtert so die Modellierung komplexer Domänen und die Verwaltung von Abhängigkeiten zwischen Entitäten. Dies kann das API-Design vereinfachen, indem die Notwendigkeit einer Denormalisierung und separater endpoints für jede Kombination verwandter Entitäten verringert wird.

GraphQL unterstützt hierarchische Beziehungen zwischen Datenstrukturen und erleichtert so die Modellierung komplexer Domänen und die Verwaltung von Abhängigkeiten zwischen Entitäten. Dies kann das API-Design vereinfachen, indem die Notwendigkeit einer Denormalisierung und separater für jede Kombination verwandter Entitäten verringert wird. Versionsfreie Weiterentwicklung: Das Schema- und Typsystem von GraphQL ermöglicht die schrittweise Weiterentwicklung der API durch Hinzufügen, Verwerfen oder Ändern von Feldern, ohne dass bestehende Clients beschädigt werden. Dies trägt dazu bei, das häufige Problem der „Versionierungshölle“ zu vermeiden, mit dem viele RESTful-APIs konfrontiert sind.

Angesichts dieser Vorteile ist es keine Überraschung, dass eine wachsende Zahl von Organisationen, darunter GitHub, Airbnb, Shopify und The New York Times, GraphQL für ihre APIs übernommen haben. Tatsächlich übertrifft GraphQL laut der State of JavaScript Survey 2019 jede andere API-Technologie in Bezug auf Entwicklerzufriedenheit, Nutzung und Interesse am Erlernen.

Im Kontext der AppMaster Plattform kann die Integration von GraphQL in die generierten Anwendungen deren Flexibilität, Wartbarkeit und Effizienz weiter verbessern. Durch die Nutzung der starken Typisierungs- und Schema-gesteuerten Funktionen von GraphQL kann die no-code -Plattform von AppMaster automatisch Datenmodelle (Datenbankschema), Geschäftslogik und clientseitige Komponenten generieren, die für den deklarativen Datenabruf von GraphQL optimiert sind. Dadurch werden die Anwendungen noch skalierbarer, leistungsfähiger und anpassbarer, um vielfältige Anwendungsfälle in allen Branchen abzudecken.

Der visuelle BP Designer von AppMaster eignet sich zusammen mit dem Technologie-Stack, der Go (Golang) für das Backend, Vue3 für das Web-Frontend, Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS umfasst, gut für die nahtlose Integration mit GraphQL. Durch seine einheitliche Sprache kann GraphQL die Koordination zwischen verschiedenen Teilen der Anwendungen vereinfachen, wodurch sie kohärenter und auf lange Sicht einfacher zu entwickeln, zu warten und zu erweitern sind.

Insgesamt machen GraphQLs Anpassungsfähigkeit, Effizienz und starke Schreibfähigkeiten es zu einer wichtigen Ergänzung zum Software Architecture & Patterns-Glossar. Die Integration von GraphQL als integraler Bestandteil der AppMaster no-code Plattform kann nicht nur den Entwicklungsprozess rationalisieren, sondern auch die Qualität, Skalierbarkeit und Leistung der generierten Anwendungen verbessern und sie so zukunftssicherer und widerstandsfähiger gegen Veränderungen machen.