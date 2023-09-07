Bağımlılık Enjeksiyonu (DI), bileşenlerin ayrıştırılmasını teşvik eden ve uygulamaların sürdürülebilirliğini, test edilebilirliğini ve modülerliğini geliştiren, modern yazılım mimarisi ve tasarım modellerinin ayırt edici özelliğidir. Yazılım mühendisliği bağlamında bağımlılık, bir yazılım bileşeninin veya modülünün amaçlanan işlevselliğini yerine getirmek için başka bir kod parçasına güvenmesi anlamına gelir. Sonuç olarak bağımlılık enjeksiyonu, bileşenin bağımlılıkları kendi başına oluşturması veya keşfetmesi yerine, bir yazılım bileşeninin bağımlılıklarının kendisine sağlandığı bir tekniktir. Bu yaklaşım, bağımlılık yönetiminin sorumluluğunu DI kapsayıcısı veya bağımlılık ekleme çerçevesi olarak bilinen harici bir varlığa devreden Kontrolün Tersine Döndürülmesi (IoC) modelinin temel ilkelerine uyar.

Bu harici varlık, esas olarak yazılım bileşenleri ve bunların bağımlılıkları arasında bir aracı görevi görerek geliştiricilerin bağımlılık yönetiminin karmaşıklıklarını ortadan kaldırırken bileşenin temel işlevlerine odaklanmasına olanak tanır. Bağımlılık enjeksiyonunun kullanımının, monolitik uygulamalardan dağıtılmış mikro hizmet ekosistemlerine kadar çeşitli mimari ve tasarım modellerine sahip çok çeşitli yazılım uygulamalarında avantajlı olduğu kanıtlanmıştır.

Bağımlılık enjeksiyonunun en önemli örneği, kullanıcıların veri modellerini, iş süreçlerini ve API'leri görsel olarak tasarlayarak gelişmiş arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan AppMaster no-code platformudur. AppMaster platformu, ürettiği uygulamaların çeşitli bileşenleri arasındaki karşılıklı bağımlılığı yönetmek için bir bağımlılık enjeksiyon mekanizması kullanır. Bu yaklaşım, geliştirme hazırlık süresini kısaltır, uygulama dağıtımını kolaylaştırır, genel verimliliği artırır ve güncellenmiş planlara ve tasarım özelliklerine dayalı olarak uygulamaları sürekli olarak sıfırdan oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır.

Bağımlılık enjeksiyonu, yapıcı enjeksiyonu, ayarlayıcı enjeksiyonu ve arayüz enjeksiyonu dahil olmak üzere çeşitli şekillerde uygulanabilir. Her yaklaşımın avantajları ve dezavantajları vardır, ancak bunların ortak paydası, bir uygulama içindeki endişelerin temiz bir şekilde ayrılmasını sağlama hedefidir. Bu temiz ayırma, karmaşık yazılım sistemlerinde yeniden kullanılabilirliği, modülerliği ve test kolaylığını destekler.

Örneğin yapıcı enjeksiyonu, bağımlılıkların bağımlı sınıfın yapıcısı aracılığıyla iletilmesini içerir, böylece bağımlılıkların nesne örnekleme süreci sırasında enjekte edilmesi sağlanır. Bu yöntem, nesnenin amaçlanan işlevselliğini gerçekleştirmeye başlamadan önce her zaman gerekli bağımlılıkları edineceğini garanti eder. Bu yaklaşım özellikle nesne yönelimli paradigmaların ve güçlü yazma sistemlerinin geliştiricilere bağımlılık örneklemesi ve nesne yaşam döngüsü üzerinde daha fazla kontrol sağladığı Java, C# ve Kotlin gibi dillerde popülerdir.

Öte yandan Ayarlayıcı enjeksiyonu, ayarlayıcı yöntemleri veya özellikleri aracılığıyla bağımlılıkların enjekte edilmesini içerir. Bu yaklaşım, nesnenin somutlaştırılmasından sonra bile bağımlılıkların değiştirilmesine izin vererek nesnenin esnekliğini ve uyarlanabilirliğini artırır. Bununla birlikte, nesnenin yaşam döngüsü boyunca olası yan etkilerin veya tutarsızlıkların ortaya çıkma riski dikkatli bir şekilde yönetilmeli ve azaltılmalıdır. Ayarlayıcı enjeksiyonu genellikle çerçeve tabanlı uygulamalarda veya bileşenlerin isteğe bağlı olarak çalışma zamanı sırasında genişletilebildiği veya değiştirilebildiği büyük ölçekli sistemlerde kullanılır.

Arayüz enjeksiyonu, daha az yaygın olmasına rağmen, bağımlılıkları enjekte etmek için ayrı bir arayüzün kullanılmasını içerir ve bu daha sonra bağımlı sınıf tarafından uygulanır. Bu yaklaşım, bağımlı sınıf ve bağımlılıkları arasında katı sözleşmelerin kurulmasını kolaylaştırır ve nesne bağımlılıklarının daha açık bir şekilde temsil edilmesini teşvik eder. Ancak artan karmaşıklık ve ayrıntı düzeyi, bazı geliştirme ortamlarında bir dezavantaj olarak değerlendirilebilir.

Spring (Java), .NET Core (C#) ve Angular (TypeScript) gibi birçok popüler yazılım çerçevesi, geliştiricilerin DI'yi uygulamalarına entegre etmesini kolaylaştıran yerleşik bağımlılık ekleme desteğiyle birlikte gelir. Bu çerçeveler, bağımlılıkların otomatik olarak başlatılmasını, yönetilmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlayan DI kapsayıcıları veya bağımlılık ekleme çerçeveleri sağlar. Bu, genel bağımlılık yönetimi sürecini basitleştirir ve birleştirme ve kod yedekliliği olasılığını azaltır.

Özetle bağımlılık enjeksiyonu, yazılım mühendisliğinde bileşenlerin ayrıştırılmasını sağlayan, sürdürülebilirliği ve test edilebilirliği artıran ve modüler uygulama yapılarını güçlendiren güçlü bir mimari ve tasarım modelidir. Bağımlılık enjeksiyonu, endişelerin temiz bir şekilde ayrılmasını teşvik ederek, bağımlılık yönetiminin karmaşıklığını basitleştirerek ve optimum yazılım esnekliği ve uyarlanabilirliğini sağlayarak geliştiricilere fayda sağlar. AppMaster platformu, hızla gelişen bir yazılım ortamında faaliyet gösteren işletmeler ve kuruluşlar için gerekli olan, minimum teknik borçla tamamen işlevsel ve bakımı yapılabilir uygulamalar üreterek bağımlılık enjeksiyonunun etkinliğini göstermektedir.