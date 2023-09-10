GraphQL 是一种 API 查询语言和运行时环境，旨在为传统 RESTful API 提供更灵活、更高效、更强类型的替代方案。 GraphQL 由 Facebook 于 2012 年创建，并于 2015 年作为开源项目发布，由于其适应现代应用程序不断变化的需求的能力，迅速受到开发人员和组织的欢迎。

与 REST 通常公开一组固定的endpoints并需要过度获取或不足获取数据不同，GraphQL 提供单个endpoint ，客户端可以在其中准确请求他们需要的数据，仅此而已。这是通过使用强类型模式来实现的，允许客户端动态发现和请求数据结构。这一强大的功能使前端开发人员能够修改和优化客户端应用程序，而无需依赖后端开发人员进行每次更改。

作为一种语言，GraphQL 与底层服务器使用的编程语言或数据存储无关。这使得它适用于广泛的数据源，包括数据库、RESTful 服务和微服务。此外，GraphQL 通过称为订阅的功能实现实时数据更新，允许客户端在发生变化时立即从服务器接收更新。

GraphQL 具有几个关键功能，使其成为现代应用程序开发的令人信服的选择：

强类型： GraphQL 强制执行严格的模式，使 API 的数据结构和类型明确。这使得强大的工具（例如自动完成、验证和类型检查）成为可能，从而使开发更加高效且不易出错。

GraphQL 强制执行严格的模式，使 API 的数据结构和类型明确。这使得强大的工具（例如自动完成、验证和类型检查）成为可能，从而使开发更加高效且不易出错。 声明式数据获取： 客户端仅请求他们需要的数据，最大限度地减少负载并减少 API 调用的延迟。这对于带宽和性能是关键因素的移动应用程序尤其有利。

客户端仅请求他们需要的数据，最大限度地减少负载并减少 API 调用的延迟。这对于带宽和性能是关键因素的移动应用程序尤其有利。 灵活的数据层次结构： GraphQL 支持数据结构之间的层次关系，可以轻松建模复杂的域并管理实体之间的依赖关系。这可以通过减少对相关实体的每个组合的非规范化和单独 endpoints 的需求来简化 API 设计。

GraphQL 支持数据结构之间的层次关系，可以轻松建模复杂的域并管理实体之间的依赖关系。这可以通过减少对相关实体的每个组合的非规范化和单独 的需求来简化 API 设计。 版本无关的演进： GraphQL 的模式和类型系统使得可以通过添加、弃用或更改字段来增量地演进 API，而不会破坏现有客户端。这有助于避免许多 RESTful API 面临的常见“版本控制地狱”问题。

鉴于这些优势，越来越多的组织（包括 GitHub、Airbnb、Shopify 和纽约时报）在其 API 中采用 GraphQL，也就不足为奇了。事实上，根据 2019 年 JavaScript 现状调查，GraphQL 在开发人员满意度、使用和学习兴趣方面超过了任何其他 API 技术。

在AppMaster平台的背景下，将GraphQL集成到生成的应用程序中可以进一步增强其灵活性、可维护性和效率。通过利用 GraphQL 的强类型和模式驱动功能， AppMaster的no-code平台可以自动生成针对 GraphQL 声明式数据获取优化的数据模型（数据库模式）、业务逻辑和客户端组件。因此，应用程序变得更具可扩展性、高性能和可定制性，可以服务于跨行业的不同用例。

AppMaster的可视化 BP Designer 以及包括用于后端的 Go (golang)、用于 Web 前端的 Vue3、用于 Android 的 Kotlin 和Jetpack Compose以及用于 iOS 的SwiftUI技术堆栈都非常适合与 GraphQL 无缝集成。通过其统一的语言，GraphQL 可以简化应用程序不同部分之间的协调，使它们更具凝聚力，并且从长远来看易于开发、维护和扩展。

总体而言，GraphQL 的适应性、效率和强大的打字功能使其成为软件架构和模式术语表的重要补充。采用 GraphQL 作为AppMaster no-code平台的组成部分不仅可以简化开发流程，还可以提高生成的应用程序的质量、可扩展性和性能，使它们更具面向未来和适应变化的能力。