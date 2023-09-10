الرسم البيانيQL

GraphQL هي لغة استعلام وبيئة تشغيل لواجهات برمجة التطبيقات، وهي مصممة لتوفير بديل أكثر مرونة وكفاءة وقوة لواجهة برمجة تطبيقات RESTful التقليدية. تم إنشاء GraphQL بواسطة Facebook في عام 2012 وتم إصداره كمشروع مفتوح المصدر في عام 2015، وسرعان ما اكتسب شعبية بين المطورين والمؤسسات نظرًا لقدرته على التكيف مع المتطلبات المتغيرة للتطبيقات الحديثة.

على عكس REST، الذي عادةً ما يكشف عن مجموعة ثابتة من endpoints ويتطلب جلبًا زائدًا أو أقل من اللازم للبيانات، يقدم GraphQL endpoint واحدة حيث يمكن للعملاء طلب البيانات التي يحتاجون إليها بالضبط، ولا شيء أكثر من ذلك. ويتم تحقيق ذلك من خلال استخدام مخطط مكتوب بقوة، مما يسمح للعملاء باكتشاف هياكل البيانات وطلبها ديناميكيًا. تتيح هذه الميزة القوية لمطوري الواجهة الأمامية تعديل تطبيقات العميل وتحسينها دون الاعتماد على مطوري الواجهة الخلفية في كل تغيير.

كلغة، لا تختلف GraphQL عن لغة البرمجة أو تخزين البيانات الذي يستخدمه الخادم الأساسي. وهذا يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من مصادر البيانات، بما في ذلك قواعد البيانات وخدمات RESTful والخدمات الصغيرة. علاوة على ذلك، يتيح GraphQL تحديثات البيانات في الوقت الفعلي من خلال ميزة تسمى الاشتراكات، مما يسمح للعملاء بتلقي التحديثات من الخادم بمجرد حدوث التغييرات.

يحتوي GraphQL على العديد من الميزات الرئيسية التي تجعله خيارًا مقنعًا لتطوير التطبيقات الحديثة:

الكتابة القوية: يفرض GraphQL مخططًا صارمًا، مما يجعل هياكل بيانات واجهة برمجة التطبيقات وأنواعها واضحة. يتيح ذلك أدوات قوية مثل الإكمال التلقائي والتحقق من الصحة والتحقق من النوع، مما يجعل التطوير أكثر كفاءة وأقل عرضة للأخطاء.

يفرض GraphQL مخططًا صارمًا، مما يجعل هياكل بيانات واجهة برمجة التطبيقات وأنواعها واضحة. يتيح ذلك أدوات قوية مثل الإكمال التلقائي والتحقق من الصحة والتحقق من النوع، مما يجعل التطوير أكثر كفاءة وأقل عرضة للأخطاء. جلب البيانات التعريفية: يطلب العملاء فقط البيانات التي يحتاجونها، مما يقلل من الحمولة ويقلل زمن انتقال مكالمات واجهة برمجة التطبيقات (API). وهذا مفيد بشكل خاص لتطبيقات الهاتف المحمول، حيث يعد النطاق الترددي والأداء من العوامل الحاسمة.

يطلب العملاء فقط البيانات التي يحتاجونها، مما يقلل من الحمولة ويقلل زمن انتقال مكالمات واجهة برمجة التطبيقات (API). وهذا مفيد بشكل خاص لتطبيقات الهاتف المحمول، حيث يعد النطاق الترددي والأداء من العوامل الحاسمة. التسلسل الهرمي للبيانات المرنة: يدعم GraphQL العلاقات الهرمية بين هياكل البيانات، مما يجعل من السهل تصميم المجالات المعقدة وإدارة التبعيات بين الكيانات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تبسيط تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API) عن طريق تقليل الحاجة إلى إلغاء التسوية endpoints المنفصلة لكل مجموعة من الكيانات ذات الصلة.

يدعم GraphQL العلاقات الهرمية بين هياكل البيانات، مما يجعل من السهل تصميم المجالات المعقدة وإدارة التبعيات بين الكيانات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تبسيط تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API) عن طريق تقليل الحاجة إلى إلغاء التسوية المنفصلة لكل مجموعة من الكيانات ذات الصلة. التطور بدون إصدار: يتيح مخطط GraphQL ونظام الكتابة إمكانية تطوير واجهة برمجة التطبيقات (API) تدريجيًا عن طريق إضافة الحقول أو إهمالها أو تغييرها، دون تعطيل العملاء الحاليين. يساعد هذا في تجنب مشكلة "إصدار الجحيم" الشائعة التي تواجهها العديد من واجهات برمجة تطبيقات RESTful.

نظرًا لهذه المزايا، ليس من المستغرب أن عددًا متزايدًا من المؤسسات، بما في ذلك GitHub وAirbnb وShopify وThe New York Times، قد اعتمدت GraphQL لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها. في الواقع، وفقًا لاستطلاع حالة JavaScript لعام 2019، تتفوق GraphQL على أي تقنية أخرى لواجهة برمجة التطبيقات (API) من حيث رضا المطورين واستخدامها والاهتمام بتعلمها.

في سياق منصة AppMaster ، يمكن أن يؤدي دمج GraphQL في التطبيقات التي تم إنشاؤها إلى تعزيز مرونتها وقابلية صيانتها وكفاءتها. من خلال الاستفادة من ميزات الكتابة القوية والمبنية على المخطط في GraphQL، يمكن لمنصة AppMaster no-code إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال والمكونات من جانب العميل تلقائيًا والتي تم تحسينها لجلب البيانات التعريفية من GraphQL. ونتيجة لذلك، تصبح التطبيقات أكثر قابلية للتطوير والأداء والتخصيص لخدمة حالات الاستخدام المتنوعة عبر الصناعات.

إن مصمم BP المرئي لـ AppMaster ، بالإضافة إلى حزمة التكنولوجيا التي تتضمن Go (golang) للواجهة الخلفية، وVue3 للواجهة الأمامية للويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام iOS، كلها مناسبة تمامًا للتكامل السلس مع GraphQL. من خلال لغته الموحدة، يمكن لـ GraphQL تبسيط التنسيق بين الأجزاء المختلفة للتطبيقات، مما يجعلها أكثر تماسكًا وسهولة في التطوير والصيانة والتوسيع على المدى الطويل.

بشكل عام، فإن قدرة GraphQL على التكيف وكفاءتها وإمكانيات الكتابة القوية تجعلها إضافة مهمة إلى قاموس هندسة البرمجيات وأنماطها. إن تبني GraphQL كجزء لا يتجزأ من منصة AppMaster no-code لا يمكن أن يؤدي إلى تبسيط عملية التطوير فحسب، بل يعزز أيضًا جودة التطبيقات التي تم إنشاؤها وقابلية التوسع وأدائها، مما يجعلها أكثر مقاومة للمستقبل وأكثر مرونة في التغيير.