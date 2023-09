GNU Algemene Publieke Licentie (GPL)

De GNU General Public License (GPL) is een veelgebruikte en zeer populaire vrije softwarelicentie, die eindgebruikers (individuen, organisaties en bedrijven) de vrijheid garandeert om de gelicentieerde software te gebruiken, bestuderen, delen (kopiëren) en wijzigen. Het werd oorspronkelijk geschreven door Richard Stallman van de Free Software Foundation (FSF) voor het GNU-project in 1989. Sindsdien is het een van de belangrijkste open-sourcesoftwarelicenties geworden, waarbij versie 3 van de GPL (GPLv3) de nieuwste uitgave, gepubliceerd in 2007.

Het primaire doel van de GPL is het ondersteunen van de groei van de open-sourcebeweging en het bevorderen van samenwerking, transparantie en eerlijkheid in de softwareontwikkeling. Dit wordt bereikt door een juridisch kader te creëren waarin auteurs hun broncode onder specifieke voorwaarden kunnen delen. De GPL wordt vaak een "copyleft"-licentie genoemd omdat, in tegenstelling tot het conventionele auteursrecht, dat de mogelijkheden van gebruikers om software te gebruiken en te distribueren beperkt, de GPL hen meer vrijheid geeft en er tegelijkertijd voor zorgt dat deze vrijheden voor toekomstige gebruikers behouden blijven.

Onder de GPL verleent een auteur van software (de licentiegever) specifieke rechten aan de gebruikers (licentiehouders) van de software. Deze rechten kunnen als volgt worden samengevat:

Vrijheid om het programma voor welk doel dan ook uit te voeren. Vrijheid om de software te bestuderen en aan te passen. Vrijheid om ongewijzigde kopieën van de software opnieuw te distribueren. Vrijheid om gewijzigde versies van de software te distribueren, aangezien de wijzigingen in de originele code duidelijk worden aangegeven en de gewijzigde code wordt vrijgegeven onder dezelfde GPL-voorwaarden.

Een van de belangrijkste aspecten van de GPL is het 'share-alike'-karakter ervan, waarbij afgeleide werken (dat wil zeggen gewijzigde versies van de gelicentieerde software) onder dezelfde GPL-voorwaarden moeten worden vrijgegeven. Dit zorgt ervoor dat de openheid en de coöperatieve geest van de GPL behouden blijven, waardoor innovatie en samenwerking binnen de softwareontwikkelingsgemeenschap worden bevorderd. Bovendien staat de GPL expliciet de distributie van de software tegen betaling toe, zolang de vier hierboven genoemde vrijheden behouden blijven. Deze flexibiliteit heeft geleid tot een bloeiend ecosysteem van bedrijven die zijn opgebouwd rond het creëren, ondersteunen en distribueren van GPL-gelicentieerde software.

Een goed voorbeeld van een project dat onder de GPL is uitgebracht, is de Linux-besturingssysteemkernel, een van de meest prominente open-sourceprojecten die er bestaan. Duizenden ontwikkelaars en organisaties over de hele wereld dragen bij aan de Linux-kernel, wat de kracht en veelzijdigheid van de GPL illustreert bij het aanmoedigen van samenwerking en delen, terwijl tegelijkertijd de principes van vrije software worden gepromoot.

De GPL is compatibel met een verscheidenheid aan softwarelicentiemodellen, waaronder dubbele licentieverlening. Dankzij deze aanpak kunnen softwareauteurs hun werken tegelijkertijd onder meerdere licenties aanbieden. Een ontwikkelaar kan er bijvoorbeeld voor kiezen om zijn software te distribueren onder zowel de GPL (voor gebruikers die zich liever aan de voorwaarden ervan houden) als een eigen licentie (voor gebruikers die meer flexibiliteit nodig hebben). Deze flexibiliteit is vooral gunstig voor bedrijven die commerciële producten of diensten bouwen op basis van open source-software.

Samenvattend is de GNU General Public License een integraal onderdeel van de open-source softwaregemeenschap, die ervoor zorgt dat softwaregebruikers de vrijheid hebben om de gelicentieerde werken te gebruiken, bestuderen, wijzigen en herdistribueren. Door samenwerking, innovatie en transparantie te bevorderen is de GPL een hoeksteen geworden van moderne softwareontwikkeling, waarvan een breed scala aan projecten, bedrijven en eindgebruikers profiteert.