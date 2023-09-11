GNU 通用公共许可证 (GPL)

GNU通用公共许可证（GPL）是一种广泛使用且非常流行的自由软件许可证，保证最终用户（个人、组织和公司）可以自由地使用、学习、共享（复制）和修改许可软件。它最初由自由软件基金会 (FSF) 的 Richard Stallman 于 1989 年为 GNU 项目编写。从那时起，它已成为最重要的开源软件许可证之一，其中 GPL 版本 3 (GPLv3) 成为最重要的开源软件许可证之一。最新版本，发布于 2007 年。
GPL 的主要目标是支持开源运动的发展，促进软件开发中的协作、透明度和公平性。它通过建立一个法律框架来实现这一目标，供作者在特定条款和条件下共享其源代码。 GPL 通常被称为“copyleft”许可证，因为与限制用户使用和分发软件的能力的传统版权不同，GPL 给予他们更多的自由，同时确保为未来的用户保留这些自由。
根据 GPL，软件作者（许可方）向软件用户（被许可方）授予特定权利。这些权利可概括如下：
- 出于任何目的自由运行该程序。
- 自由研究和修改软件。
- 自由重新分发未更改的软件副本。
- 自由分发软件的修改版本，前提是明确指出对原始代码所做的更改，并且修改后的代码是在相同的 GPL 条款和条件下发布的。
GPL 的关键方面之一是其“类似共享”性质，这要求衍生作品（即许可软件的修改版本）在相同的 GPL 条款下发布。这确保了 GPL 的开放性和合作精神得到维护，促进软件开发社区内的创新和协作。此外，GPL 明确允许有偿分发软件，只要保留上述四个自由即可。这种灵活性催生了围绕创建、支持和分发 GPL 许可软件而构建的蓬勃发展的企业生态系统。
根据 GPL 发布的项目的一个典型例子是 Linux 操作系统内核，它是现有最著名的开源项目之一。全球数以千计的开发者和组织为 Linux 内核做出了贡献，展示了 GPL 在鼓励协作和共享、同时推广自由软件原则方面的强大功能和多功能性。
GPL 与多种软件许可模式兼容，包括双重许可。这种方法允许软件作者同时在多个许可证下提供他们的作品。例如，开发人员可以选择根据 GPL（对于喜欢遵守其条款的用户）和专有许可证（对于需要更大灵活性的用户）来分发其软件。这种灵活性对于基于开源软件构建商业产品或服务的企业特别有利。
在AppMaster （用于创建后端、Web 和移动应用程序的no-code平台），我们认识到并赞赏 GPL 和开源运动的重要性。 AppMaster致力于提供强大、易用、高效的工具，让广大客户受益。我们的平台能够生成具有完整源代码的真实应用程序，允许企业根据需要采用和调整开源软件，而不会产生技术债务。我们支持使用 GPL 许可的库和框架，为开源生态系统的发展和维持做出贡献。
综上所述，GNU通用公共许可证是开源软件社区不可或缺的一部分，确保软件用户可以自由地使用、研究、修改和重新分发许可作品。通过促进协作、创新和透明度，GPL 已成为现代软件开发的基石，使大量项目、企业和最终用户受益。在AppMaster ，我们努力使我们的平台符合这些原则，使我们的客户能够创建可扩展、经济高效且尖端的软件解决方案。