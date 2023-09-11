GNU 通用公共许可证 (GPL)

GNU通用公共许可证（GPL）是一种广泛使用且非常流行的自由软件许可证，保证最终用户（个人、组织和公司）可以自由地使用、学习、共享（复制）和修改许可软件。它最初由自由软件基金会 (FSF) 的 Richard Stallman 于 1989 年为 GNU 项目编写。从那时起，它已成为最重要的开源软件许可证之一，其中 GPL 版本 3 (GPLv3) 成为最重要的开源软件许可证之一。最新版本，发布于 2007 年。

GPL 的主要目标是支持开源运动的发展，促进软件开发中的协作、透明度和公平性。它通过建立一个法律框架来实现这一目标，供作者在特定条款和条件下共享其源代码。 GPL 通常被称为“copyleft”许可证，因为与限制用户使用和分发软件的能力的传统版权不同，GPL 给予他们更多的自由，同时确保为未来的用户保留这些自由。

根据 GPL，软件作者（许可方）向软件用户（被许可方）授予特定权利。这些权利可概括如下：

出于任何目的自由运行该程序。 自由研究和修改软件。 自由重新分发未更改的软件副本。 自由分发软件的修改版本，前提是明确指出对原始代码所做的更改，并且修改后的代码是在相同的 GPL 条款和条件下发布的。

GPL 的关键方面之一是其“类似共享”性质，这要求衍生作品（即许可软件的修改版本）在相同的 GPL 条款下发布。这确保了 GPL 的开放性和合作精神得到维护，促进软件开发社区内的创新和协作。此外，GPL 明确允许有偿分发软件，只要保留上述四个自由即可。这种灵活性催生了围绕创建、支持和分发 GPL 许可软件而构建的蓬勃发展的企业生态系统。

根据 GPL 发布的项目的一个典型例子是 Linux 操作系统内核，它是现有最著名的开源项目之一。全球数以千计的开发者和组织为 Linux 内核做出了贡献，展示了 GPL 在鼓励协作和共享、同时推广自由软件原则方面的强大功能和多功能性。

GPL 与多种软件许可模式兼容，包括双重许可。这种方法允许软件作者同时在多个许可证下提供他们的作品。例如，开发人员可以选择根据 GPL（对于喜欢遵守其条款的用户）和专有许可证（对于需要更大灵活性的用户）来分发其软件。这种灵活性对于基于开源软件构建商业产品或服务的企业特别有利。

在AppMaster （用于创建后端、Web 和移动应用程序的no-code平台），我们认识到并赞赏 GPL 和开源运动的重要性。 AppMaster致力于提供强大、易用、高效的工具，让广大客户受益。我们的平台能够生成具有完整源代码的真实应用程序，允许企业根据需要采用和调整开源软件，而不会产生技术债务。我们支持使用 GPL 许可的库和框架，为开源生态系统的发展和维持做出贡献。

综上所述，GNU通用公共许可证是开源软件社区不可或缺的一部分，确保软件用户可以自由地使用、研究、修改和重新分发许可作品。通过促进协作、创新和透明度，GPL 已成为现代软件开发的基石，使大量项目、企业和最终用户受益。在AppMaster ，我们努力使我们的平台符合这些原则，使我们的客户能够创建可扩展、经济高效且尖端的软件解决方案。