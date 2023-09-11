Стандартная общественная лицензия GNU (GPL) — это широко используемая и очень популярная лицензия на бесплатное программное обеспечение, гарантирующая конечным пользователям (частным лицам, организациям и компаниям) свободу использования, изучения, совместного использования (копирования) и модификации лицензионного программного обеспечения. Первоначально она была написана Ричардом Столлманом из Фонда свободного программного обеспечения (FSF) для проекта GNU в 1989 году. С тех пор она стала одной из наиболее значимых лицензий на программное обеспечение с открытым исходным кодом, причем версия 3 GPL (GPLv3) является последний выпуск, опубликованный в 2007 году.

Основная цель GPL — поддержать рост движения за открытый исходный код, способствуя сотрудничеству, прозрачности и справедливости в разработке программного обеспечения. Это достигается за счет создания правовой базы, позволяющей авторам делиться своим исходным кодом на определенных условиях. GPL часто называют лицензией с «авторским левом», потому что, в отличие от обычного авторского права, которое ограничивает возможности пользователей использовать и распространять программное обеспечение, GPL дает им больше свободы, гарантируя при этом сохранение этих свобод для будущих пользователей.

Согласно GPL автор программного обеспечения (лицензиар) предоставляет определенные права пользователям (лицензиатам) программного обеспечения. Эти права можно резюмировать следующим образом:

Свобода запуска программы для любых целей. Свобода изучать и модифицировать программное обеспечение. Свобода распространения неизмененных копий программного обеспечения. Свобода распространения модифицированных версий программного обеспечения при условии, что изменения, внесенные в исходный код, четко указаны, а модифицированный код выпускается на тех же условиях GPL.

Одним из ключевых аспектов GPL является ее «общий» характер, который требует, чтобы производные работы (т. е. модифицированные версии лицензионного программного обеспечения) выпускались на тех же условиях GPL. Это гарантирует сохранение открытости и духа сотрудничества GPL, способствуя инновациям и сотрудничеству внутри сообщества разработчиков программного обеспечения. Кроме того, GPL прямо разрешает распространение программного обеспечения за плату при условии сохранения четырех упомянутых выше свобод. Такая гибкость привела к созданию процветающей экосистемы предприятий, построенной вокруг создания, поддержки и распространения программного обеспечения под лицензией GPL.

Ярким примером проекта, выпущенного под лицензией GPL, является ядро ​​операционной системы Linux, один из самых известных существующих проектов с открытым исходным кодом. Тысячи разработчиков и организаций по всему миру вносят свой вклад в ядро ​​Linux, демонстрируя силу и универсальность GPL в поощрении сотрудничества и обмена, а также в продвижении принципов свободного программного обеспечения.

GPL совместима с различными моделями лицензирования программного обеспечения, включая двойное лицензирование. Такой подход позволяет авторам программного обеспечения предлагать свои работы под несколькими лицензиями одновременно. Например, разработчик может распространять свое программное обеспечение как под лицензией GPL (для пользователей, которые предпочитают соблюдать ее условия), так и под собственной лицензией (для пользователей, которым требуется большая гибкость). Такая гибкость особенно выгодна для предприятий, которые создают коммерческие продукты или услуги на основе программного обеспечения с открытым исходным кодом.

В AppMaster, платформе no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, мы осознаем и ценим важность GPL и движения за открытый исходный код. AppMaster стремится предоставить мощный, доступный и эффективный инструмент, который принесет пользу широкому кругу клиентов. Наша платформа способна создавать реальные приложения с полным исходным кодом, что позволяет предприятиям внедрять и адаптировать программное обеспечение с открытым исходным кодом по мере необходимости, не создавая технического долга. Мы поддерживаем использование библиотек и фреймворков под лицензией GPL, способствуя росту и поддержанию экосистемы с открытым исходным кодом.

Подводя итог, можно сказать, что Стандартная общественная лицензия GNU является неотъемлемой частью сообщества программного обеспечения с открытым исходным кодом, гарантируя, что пользователи программного обеспечения имеют свободу использовать, изучать, изменять и распространять лицензированные произведения. Содействуя сотрудничеству, инновациям и прозрачности, GPL стала краеугольным камнем современной разработки программного обеспечения, принося пользу широкому спектру проектов, предприятий и конечных пользователей. В AppMaster мы стремимся привести нашу платформу в соответствие с этими принципами, давая нашим клиентам возможность создавать масштабируемые, экономичные и передовые программные решения.