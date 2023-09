Licenza pubblica generale GNU (GPL)

La GNU General Public License (GPL) è una licenza di software libero ampiamente utilizzata e molto popolare, che garantisce agli utenti finali (individui, organizzazioni e aziende) la libertà di utilizzare, studiare, condividere (copiare) e modificare il software concesso in licenza. È stata originariamente scritta da Richard Stallman della Free Software Foundation (FSF) per il progetto GNU nel 1989. Da allora è diventata una delle licenze software open source più significative, con la versione 3 della GPL (GPLv3) che ne rappresenta la licenza. ultima versione, pubblicata nel 2007.

L'obiettivo principale della GPL è supportare la crescita del movimento open source, promuovendo la collaborazione, la trasparenza e l'equità nello sviluppo del software. Raggiunge questo obiettivo stabilendo un quadro giuridico che consenta agli autori di condividere il proprio codice sorgente secondo termini e condizioni specifici. La GPL viene spesso definita licenza "copyleft" perché, a differenza del diritto d'autore convenzionale, che limita le capacità degli utenti di utilizzare e distribuire il software, la GPL dà loro più libertà garantendo al tempo stesso che tali libertà siano preservate per gli utenti futuri.

Sotto la GPL, un autore di software (il licenziante) concede diritti specifici agli utenti (licenziatari) del software. Tali diritti possono essere così riassunti:

Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo. Libertà di studiare e modificare il software. Libertà di ridistribuire copie inalterate del software. Libertà di distribuire versioni modificate del software, dato che le modifiche apportate al codice originale sono chiaramente indicate e il codice modificato viene rilasciato sotto gli stessi termini e condizioni GPL.

Uno degli aspetti chiave della GPL è la sua natura "condividi allo stesso modo", che richiede che le opere derivate (ovvero versioni modificate del software concesso in licenza) siano rilasciate sotto gli stessi termini della GPL. Ciò garantisce che l'apertura e lo spirito cooperativo della GPL siano mantenuti, promuovendo l'innovazione e la collaborazione all'interno della comunità di sviluppo software. Inoltre, la GPL consente esplicitamente la distribuzione del software a pagamento, purché siano preservate le quattro libertà sopra menzionate. Questa flessibilità ha portato a un fiorente ecosistema di aziende costruito attorno alla creazione, al supporto e alla distribuzione di software con licenza GPL.

Un ottimo esempio di progetto rilasciato sotto GPL è il kernel del sistema operativo Linux, uno dei progetti open source più importanti esistenti. Migliaia di sviluppatori e organizzazioni in tutto il mondo contribuiscono al kernel Linux, illustrando la potenza e la versatilità della GPL nell'incoraggiare la collaborazione e la condivisione promuovendo al tempo stesso i principi del software libero.

La GPL è compatibile con una varietà di modelli di licenza software, inclusa la doppia licenza. Questo approccio consente agli autori di software di offrire i propri lavori con più licenze contemporaneamente. Ad esempio, uno sviluppatore può scegliere di distribuire il proprio software sia sotto GPL (per gli utenti che preferiscono rispettarne i termini) sia con una licenza proprietaria (per gli utenti che richiedono maggiore flessibilità). Questa flessibilità è particolarmente vantaggiosa per le aziende che creano prodotti o servizi commerciali basati su software open source.

In AppMaster, la piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, riconosciamo e apprezziamo l'importanza della GPL e del movimento open source. AppMaster si impegna a fornire uno strumento potente, accessibile ed efficiente a vantaggio di un'ampia gamma di clienti. La nostra piattaforma è in grado di generare applicazioni reali con codice sorgente completo, consentendo alle aziende di adottare e adattare software open source secondo necessità senza incorrere in debiti tecnici. Supportiamo l'utilizzo di librerie e framework con licenza GPL, contribuendo alla crescita e al sostentamento dell'ecosistema open source.

In sintesi, la GNU General Public License è parte integrante della comunità del software open source, garantendo che gli utenti del software abbiano la libertà di utilizzare, studiare, modificare e ridistribuire le opere concesse in licenza. Promuovendo la collaborazione, l'innovazione e la trasparenza, la GPL è diventata una pietra angolare dello sviluppo del software moderno, avvantaggiando una vasta gamma di progetti, aziende e utenti finali. In AppMaster, ci impegniamo ad allineare la nostra piattaforma con questi principi, consentendo ai nostri clienti di creare soluzioni software scalabili, convenienti e all'avanguardia.