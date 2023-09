A Licença Pública Geral GNU (GPL) é uma licença de software livre amplamente utilizada e altamente popular, garantindo aos usuários finais (indivíduos, organizações e empresas) a liberdade de usar, estudar, compartilhar (copiar) e modificar o software licenciado. Foi originalmente escrito por Richard Stallman da Free Software Foundation (FSF) para o Projeto GNU em 1989. Desde então, tornou-se uma das licenças de software de código aberto mais significativas, com a versão 3 da GPL (GPLv3) sendo a último lançamento, publicado em 2007.

O objetivo principal da GPL é apoiar o crescimento do movimento de código aberto, promovendo colaboração, transparência e justiça no desenvolvimento de software. Consegue-o estabelecendo um quadro jurídico para os autores partilharem o seu código-fonte sob termos e condições específicos. A GPL é muitas vezes referida como uma licença "copyleft" porque, ao contrário dos direitos de autor convencionais, que restringem a capacidade dos utilizadores de usar e distribuir software, a GPL dá-lhes mais liberdade, garantindo ao mesmo tempo que essas liberdades são preservadas para futuros utilizadores.

De acordo com a GPL, um autor de software (o licenciante) concede direitos específicos aos usuários (licenciados) do software. Esses direitos podem ser resumidos da seguinte forma:

Liberdade para executar o programa para qualquer finalidade. Liberdade para estudar e modificar o software. Liberdade para redistribuir cópias inalteradas do software. Liberdade para distribuir versões modificadas do software, desde que as alterações feitas no código original sejam claramente indicadas e o código modificado seja lançado sob os mesmos termos e condições da GPL.

Um dos principais aspectos da GPL é a sua natureza de "compartilhamento semelhante", que exige que trabalhos derivados (ou seja, versões modificadas do software licenciado) sejam lançados sob os mesmos termos da GPL. Isto garante que a abertura e o espírito cooperativo da GPL sejam mantidos, promovendo a inovação e a colaboração dentro da comunidade de desenvolvimento de software. Além disso, a GPL permite explicitamente a distribuição do software mediante pagamento de uma taxa, desde que as quatro liberdades mencionadas acima sejam preservadas. Essa flexibilidade levou a um próspero ecossistema de negócios construído em torno da criação, suporte e distribuição de software licenciado pela GPL.

Um excelente exemplo de projeto lançado sob a GPL é o kernel do sistema operacional Linux, um dos projetos de código aberto mais proeminentes que existem. Milhares de desenvolvedores e organizações em todo o mundo contribuem para o kernel Linux, ilustrando o poder e a versatilidade da GPL no incentivo à colaboração e ao compartilhamento, ao mesmo tempo que promove os princípios do software livre.

A GPL é compatível com uma variedade de modelos de licenciamento de software, incluindo licenciamento duplo. Esta abordagem permite que os autores de software ofereçam seus trabalhos sob múltiplas licenças simultaneamente. Por exemplo, um desenvolvedor pode optar por distribuir seu software tanto sob a GPL (para usuários que preferem cumprir seus termos) quanto sob uma licença proprietária (para usuários que exigem mais flexibilidade). Esta flexibilidade é particularmente benéfica para empresas que criam produtos ou serviços comerciais baseados em software de código aberto.

Em resumo, a Licença Pública Geral GNU é parte integrante da comunidade de software de código aberto, garantindo que os usuários de software tenham a liberdade de usar, estudar, modificar e redistribuir as obras licenciadas. Ao promover a colaboração, a inovação e a transparência, a GPL tornou-se uma pedra angular do desenvolvimento de software moderno, beneficiando uma vasta gama de projetos, empresas e utilizadores finais.