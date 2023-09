La licence publique générale GNU (GPL) est une licence de logiciel libre largement utilisée et très populaire, garantissant aux utilisateurs finaux (particuliers, organisations et entreprises) la liberté d'utiliser, d'étudier, de partager (copier) et de modifier le logiciel sous licence. Elle a été initialement écrite par Richard Stallman de la Free Software Foundation (FSF) pour le projet GNU en 1989. Depuis lors, elle est devenue l'une des licences de logiciels open source les plus importantes, la version 3 de la GPL (GPLv3) étant la plus importante. dernière version, publiée en 2007.

L'objectif principal de la GPL est de soutenir la croissance du mouvement open source, en promouvant la collaboration, la transparence et l'équité dans le développement de logiciels. Il y parvient en établissant un cadre juridique permettant aux auteurs de partager leur code source selon des termes et conditions spécifiques. La GPL est souvent qualifiée de licence « copyleft » car, contrairement au droit d'auteur conventionnel, qui restreint la capacité des utilisateurs à utiliser et à distribuer des logiciels, la GPL leur donne plus de liberté tout en garantissant que ces libertés sont préservées pour les futurs utilisateurs.

Sous la GPL, un auteur de logiciel (le concédant de licence) accorde des droits spécifiques aux utilisateurs (titulaires de licence) du logiciel. Ces droits peuvent être résumés comme suit :

Liberté d'exécuter le programme dans n'importe quel but. Liberté d'étudier et de modifier le logiciel. Liberté de redistribuer des copies inchangées du logiciel. Liberté de distribuer des versions modifiées du logiciel, étant donné que les modifications apportées au code original sont clairement indiquées et que le code modifié est publié selon les mêmes termes et conditions GPL.

L'un des aspects clés de la GPL est sa nature « à l'identique », qui nécessite que les œuvres dérivées (c'est-à-dire les versions modifiées du logiciel sous licence) soient publiées sous les mêmes conditions GPL. Cela garantit que l'ouverture et l'esprit coopératif de la GPL sont maintenus, favorisant l'innovation et la collaboration au sein de la communauté du développement logiciel. De plus, la GPL autorise explicitement la distribution du logiciel moyennant des frais, à condition que les quatre libertés mentionnées ci-dessus soient préservées. Cette flexibilité a conduit à un écosystème florissant d'entreprises construit autour de la création, du support et de la distribution de logiciels sous licence GPL.

Un excellent exemple de projet publié sous GPL est le noyau du système d'exploitation Linux, l'un des projets open source les plus importants existants. Des milliers de développeurs et d'organisations dans le monde entier contribuent au noyau Linux, illustrant la puissance et la polyvalence de la GPL pour encourager la collaboration et le partage tout en promouvant les principes du logiciel libre.

La GPL est compatible avec une variété de modèles de licences logicielles, y compris la double licence. Cette approche permet aux auteurs de logiciels de proposer leurs œuvres sous plusieurs licences simultanément. Par exemple, un développeur peut choisir de distribuer son logiciel à la fois sous GPL (pour les utilisateurs qui préfèrent respecter ses conditions) et sous licence propriétaire (pour les utilisateurs qui ont besoin de plus de flexibilité). Cette flexibilité est particulièrement bénéfique pour les entreprises qui créent des produits ou services commerciaux basés sur des logiciels open source.

En résumé, la licence publique générale GNU fait partie intégrante de la communauté des logiciels open source, garantissant que les utilisateurs de logiciels ont la liberté d'utiliser, d'étudier, de modifier et de redistribuer les œuvres sous licence. En promouvant la collaboration, l'innovation et la transparence, la GPL est devenue la pierre angulaire du développement de logiciels modernes, bénéficiant à un large éventail de projets, d'entreprises et d'utilisateurs finaux.