Kodsuz bağlamda blok, arka uç işlemleri, kullanıcı arabirimleri (UI) ve mobil uygulama özellikleri gibi çeşitli uygulama öğelerini tanımlamak, tasarlamak ve oluşturmak için kullanılan temel bir yapı bileşenidir. Bloklar, kullanıcıların herhangi bir kodlama veya programlama bilgisi gerektirmeden görsel olarak uygulamalar oluşturmasını sağlayan yeniden kullanılabilir, önceden programlanmış öğeleri veya yetenekleri temsil eder. Bloklar, AppMaster platformunun temeli olarak hizmet eder ve birçok uygulama geliştirme ihtiyacı için özel, veri odaklı çözümlerin oluşturulmasını kolaylaştırır.

Bloklar, AppMaster platformunda veri manipülasyonu, süreç otomasyonu ve arayüz tasarımı gibi farklı amaçlar için yaygın olarak kullanılır. Kullanıcılara, belirli uygulama gereksinimlerini karşılamak için bu bileşenleri tutarlı bir şekilde yapılandırma, birleştirme ve düzenleme yetkisi verir. AppMaster platformu ile bloklar üç ana uygulama alanında kullanılabilir: arka uç, web ve mobil uygulamalar.

AppMaster arka uç uygulamaları, veri modellerini (veritabanı şeması), iş mantığını (İş Süreçleri), REST API'sini ve WebSocket Secure (WSS) Uç Noktalarını tanımlamak için blokları kullanır. Bu bloklar, arka uç bileşenlerinin sağlam, ölçeklenebilir ve güvenli bir uygulama altyapısı oluşturmak için sıkı bir şekilde entegre edilmesini ve sorunsuz çalışmasını sağlar. Kullanıcılar, blokları kullanarak veri modelleri oluşturarak, uygulamanın temel işlevselliğini yönlendiren temel bilgileri yönetebilir ve depolayabilir. İş süreci blokları, uygulamanın çeşitli olaylara ve girdilere tepki vermesini sağlayarak karmaşık iş mantığının tanımını kolaylaştırarak uçtan uca işlemleri otomatikleştirir. REST API ve WSS Endpoints blokları, arka uç hizmetleri ile ön uç arabirimleri arasında sorunsuz entegrasyon sağlayarak çeşitli sistemler arasında veri alışverişine olanak tanır.

Web uygulamaları için, görsel UI tasarımında bloklar kullanılır ve böylece kullanıcıların basit bir drag and drop mekanizmasıyla etkileşimli web arayüzleri geliştirmelerine olanak sağlanır. AppMaster, JavaScript (JS), TypeScript (TS) veya Vue3 çerçevesi ile özelleştirilebilen çeşitli önceden yapılandırılmış bloklar sunarak duyarlı, uyarlanabilir ve performanslı web uygulamalarının geliştirilmesini destekler. Bu, web geliştirme sürecini hızlandırır ve arayüz tasarımına no-code bir yaklaşım sağlar.

Benzer şekilde, mobil uygulamalar için AppMaster, bir drag and drop tekniği kullanarak UI bileşenlerini tasarlamak ve geliştirmek için bloklar kullanır. Bu bloklar, kullanıcıların bireysel bileşenler için iş mantığını tanımlamasına ve Android (Kotlin ve Jetpack Compose) ve iOS ( SwiftUI) platformlarıyla kolay entegrasyonu kolaylaştırmasına olanak tanır. AppMaster sunucu odaklı yaklaşımı, kullanıcıların App Store ve Play Market'e yeni sürümler göndermeden mobil uygulama kullanıcı arabirimini, mantığı ve API anahtarlarını güncellemesine olanak tanıyarak mobil uygulama geliştirme ve bakım esnekliğini önemli ölçüde artırır.

Bir kullanıcı uygulamasını AppMaster platformunda yayınladığında, tüm blok planlarını alır. Arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 ve JS/TS, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI gibi farklı programlama dillerinde uygun kaynak kodu üretir. AppMaster her uygulamayı titizlikle derler, test senaryolarını yürütür, bunları Docker kapsayıcılarında paketler (arka uç uygulamaları için) ve bunları buluta dağıtır.

AppMaster teklifinin bir parçası olarak kullanıcılar, optimum güvenlik ve kontrol için çalıştırılabilir ikili dosyalar (Business ve Business+ aboneliği), erişim kaynak kodu (Enterprise aboneliği) ve şirket içi uygulamaları barındırabilir. AppMaster ayrıca sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş betikleri için Swagger (Açık API) belgeleri oluşturur. Kullanıcılar blok planlarını her değiştirdiklerinde, 30 saniye içinde yeni bir uygulama seti oluşturarak teknik borç olmamasını sağlar.

AppMaster uygulamaları, herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla birincil veri deposu olarak işlev görür. Go ile oluşturulan derlenmiş durum bilgisiz arka uç uygulamalarının kullanımı sayesinde AppMaster uygulamaları, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarına uygun ölçeklenebilirlik ve sağlam performans sergiler. AppMaster no-code blok tabanlı yaklaşımı, uygulama geliştirmeyi dönüştürerek küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar tüm kullanıcılar için 10 kat daha hızlı ve üç kat daha uygun maliyetli hale getirdi. AppMaster platformu, blokların gücünden yararlanarak web, mobil ve arka uç uygulama geliştirmenin erişilebilirliğini, ölçeklenebilirliğini ve verimliliğini önemli ölçüde artırdı.