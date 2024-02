In de context zonder code is een blok een fundamentele bouwcomponent die wordt gebruikt voor het definiëren, ontwerpen en bouwen van verschillende applicatie-elementen, zoals backend-processen, gebruikersinterfaces (UI) en mobiele applicatiefuncties. Blokken vertegenwoordigen herbruikbare, voorgeprogrammeerde elementen of mogelijkheden waarmee gebruikers visueel applicaties kunnen maken zonder enige kennis van coderen of programmeren. Blocks vormen de basis van het AppMaster- platform en vergemakkelijken het creëren van op maat gemaakte, datagestuurde oplossingen voor veel behoeften op het gebied van applicatieontwikkeling.

Blokken worden op grote schaal gebruikt op het AppMaster platform voor verschillende doeleinden, variërend van gegevensmanipulatie, procesautomatisering en interfaceontwerp. Ze stellen gebruikers in staat om deze componenten op een samenhangende manier te configureren, samen te stellen en te organiseren om aan specifieke toepassingsvereisten te voldoen. Met het AppMaster platform kunnen blokken worden gebruikt in drie belangrijke toepassingsdomeinen: backend-, web- en mobiele toepassingen.

Backend-applicaties op AppMaster gebruiken blokken om datamodellen (databaseschema), bedrijfslogica (bedrijfsprocessen), REST API en WebSocket Secure (WSS)-eindpunten te definiëren. Deze blokken zorgen ervoor dat de backend-componenten nauw geïntegreerd zijn en naadloos functioneren om een ​​robuuste, schaalbare en veilige applicatie-infrastructuur te vormen. Door datamodellen te maken met behulp van blokken, kunnen gebruikers essentiële informatie beheren en opslaan die de kernfunctionaliteit van de applicatie aanstuurt. Bedrijfsprocesblokken vergemakkelijken de definitie van complexe bedrijfslogica, waardoor de applicatie kan reageren op verschillende gebeurtenissen en inputs, waardoor end-to-end operaties worden geautomatiseerd. De REST API- en WSS Endpoints-blokken maken naadloze integratie mogelijk tussen backend-services en frontend-interfaces, waardoor gegevensuitwisseling tussen verschillende systemen mogelijk wordt.

Voor webapplicaties worden blokken gebruikt in het visuele UI-ontwerp, waardoor gebruikers interactieve webinterfaces kunnen ontwikkelen met een eenvoudig drag and drop mechanisme. AppMaster ondersteunt de ontwikkeling van responsieve, adaptieve en performante webapplicaties door verschillende vooraf geconfigureerde blokken aan te bieden die kunnen worden aangepast met JavaScript (JS), TypeScript (TS) of het Vue3-framework. Dit versnelt het webontwikkelingsproces en maakt een no-code benadering van interfaceontwerp mogelijk.

Evenzo gebruikt AppMaster voor mobiele toepassingen blokken om UI-componenten te ontwerpen en te ontwikkelen met behulp van een techniek drag and drop. Deze blokken stellen gebruikers in staat om bedrijfslogica voor individuele componenten te definiëren en eenvoudige integratie met Android- (Kotlin en Jetpack Compose) en iOS- ( SwiftUI) platforms mogelijk te maken. De servergestuurde benadering van AppMaster stelt gebruikers in staat om de gebruikersinterface van mobiele applicaties, logica en API-sleutels bij te werken zonder nieuwe versies in te dienen bij de App Store en Play Market, wat de flexibiliteit van de ontwikkeling en het onderhoud van mobiele applicaties aanzienlijk vergroot.

Wanneer een gebruiker zijn applicatie op het AppMaster platform publiceert, heeft hij alle blokblauwdrukken nodig. Het genereert de juiste broncode in verschillende programmeertalen, zoals Go (golang) voor backend-applicaties, Vue3 en JS/TS voor webapplicaties, Kotlin en Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor iOS. AppMaster compileert elke applicatie nauwgezet, voert testcases uit, verpakt ze in Docker-containers (voor backend-applicaties) en implementeert ze in de cloud.

Als onderdeel van het AppMaster aanbod kunnen gebruikers uitvoerbare binaire bestanden verkrijgen (Business- en Business+-abonnement), toegang tot broncode (Enterprise-abonnement) en on-premises hostapplicaties voor optimale beveiliging en controle. AppMaster genereert ook Swagger-documentatie (Open API) voor endpoints en scripts voor migratie van databaseschema's. Telkens wanneer gebruikers hun blokblauwdrukken wijzigen, kunnen ze binnen 30 seconden een nieuwe set applicaties regenereren, zodat er geen technische schuld ontstaat.

AppMaster applicaties functioneren met elke PostgreSQL-compatibele database als de primaire datastore. Dankzij het gebruik van gecompileerde stateless backend-applicaties die met Go zijn gemaakt, vertonen AppMaster applicaties schaalbaarheid en robuuste prestaties die geschikt zijn voor enterprise- en high-load use-cases. AppMaster 's no-code block-based aanpak heeft de ontwikkeling van applicaties getransformeerd, waardoor het 10 keer sneller en drie keer kosteneffectiever is geworden voor gebruikers over de hele linie, van kleine bedrijven tot grote ondernemingen. Door gebruik te maken van de kracht van blokken, heeft het AppMaster platform de toegankelijkheid, schaalbaarheid en efficiëntie van de ontwikkeling van web-, mobiele en backend-applicaties aanzienlijk verbeterd.