Nel contesto senza codice , un blocco è un componente di costruzione fondamentale utilizzato per definire, progettare e costruire vari elementi dell'applicazione, come processi di back-end, interfacce utente (UI) e funzionalità dell'applicazione mobile. I blocchi rappresentano elementi o funzionalità riutilizzabili e pre-programmati che consentono agli utenti di creare applicazioni visivamente senza richiedere alcuna conoscenza di codifica o programmazione. I blocchi fungono da base per la piattaforma AppMaster , facilitando la creazione di soluzioni su misura basate sui dati per molte esigenze di sviluppo delle applicazioni.

I blocchi sono ampiamente utilizzati nella piattaforma AppMaster per diversi scopi che vanno dalla manipolazione dei dati, all'automazione dei processi e al design dell'interfaccia. Consentono agli utenti di configurare, assemblare e organizzare questi componenti in modo coerente per soddisfare specifici requisiti dell'applicazione. Con la piattaforma AppMaster, i blocchi possono essere impiegati in tre domini applicativi principali: back-end, web e applicazioni mobili.

Le applicazioni back-end su AppMaster utilizzano blocchi per definire i modelli di dati (schema del database), la logica aziendale (processi aziendali), l'API REST e gli endpoint WebSocket Secure (WSS). Questi blocchi assicurano che i componenti back-end siano strettamente integrati e funzionino perfettamente per formare un'infrastruttura applicativa robusta, scalabile e sicura. Creando modelli di dati utilizzando i blocchi, gli utenti possono gestire e archiviare le informazioni essenziali che guidano le funzionalità principali dell'applicazione. I blocchi dei processi aziendali facilitano la definizione di logica aziendale complessa, consentendo all'applicazione di reagire a vari eventi e input, automatizzando così le operazioni end-to-end. I blocchi REST API e WSS Endpoints consentono una perfetta integrazione tra i servizi back-end e le interfacce front-end, consentendo lo scambio di dati tra diversi sistemi.

Per le applicazioni Web, i blocchi vengono utilizzati nella progettazione dell'interfaccia utente visiva, consentendo così agli utenti di sviluppare interfacce Web interattive con un semplice meccanismo drag and drop. AppMaster supporta lo sviluppo di applicazioni Web reattive, adattive e performanti offrendo vari blocchi preconfigurati che possono essere personalizzati con JavaScript (JS), TypeScript (TS) o il framework Vue3. Ciò accelera il processo di sviluppo Web e consente un approccio no-code alla progettazione dell'interfaccia.

Allo stesso modo, per le applicazioni mobili, AppMaster utilizza blocchi per progettare e sviluppare componenti dell'interfaccia utente utilizzando una tecnica drag and drop. Questi blocchi consentono agli utenti di definire la logica aziendale per i singoli componenti e facilitano una facile integrazione con le piattaforme Android (Kotlin e Jetpack Compose) e iOS ( SwiftUI). L'approccio basato su server di AppMaster consente agli utenti di aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API dell'applicazione mobile senza inviare nuove versioni all'App Store e al Play Market, migliorando notevolmente la flessibilità dello sviluppo e della manutenzione dell'applicazione mobile.

Quando un utente pubblica la propria applicazione sulla piattaforma AppMaster, prende tutti i progetti di blocco. Genera codice sorgente appropriato in diversi linguaggi di programmazione, come Go (golang) per applicazioni back-end, Vue3 e JS/TS per applicazioni Web, Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS. AppMaster compila meticolosamente ogni applicazione, esegue casi di test, li impacchetta in contenitori Docker (per applicazioni back-end) e li distribuisce nel cloud.

Come parte dell'offerta AppMaster, gli utenti possono ottenere file binari eseguibili (abbonamento Business e Business+), accedere al codice sorgente (abbonamento Enterprise) e ospitare applicazioni on-premise per sicurezza e controllo ottimali. AppMaster genera anche la documentazione Swagger (Open API) per endpoints del server e gli script di migrazione dello schema del database. Ogni volta che gli utenti modificano i propri progetti di blocco, possono rigenerare un nuovo set di applicazioni entro 30 secondi, assicurandosi che non vi siano debiti tecnici.

Le applicazioni AppMaster funzionano con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come datastore primario. Grazie all'utilizzo di applicazioni back-end stateless compilate create con Go, le applicazioni AppMaster presentano scalabilità e prestazioni robuste adatte a casi d'uso aziendali e ad alto carico. L'approccio basato su blocchi no-code di AppMaster ha trasformato lo sviluppo delle applicazioni, rendendolo 10 volte più veloce e tre volte più conveniente per gli utenti su tutta la linea, dalle piccole imprese alle grandi imprese. Sfruttando la potenza dei blocchi, la piattaforma AppMaster ha notevolmente migliorato l'accessibilità, la scalabilità e l'efficienza dello sviluppo di applicazioni web, mobili e back-end.