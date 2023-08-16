No-Code bağlamında, bir Konteyner, belirli bir uygulamayı veya yazılım hizmetini bağımsız olarak çalıştırmak için gereken tüm gerekli öğeleri içeren kapsüllenmiş bir birim olarak tanımlanabilir. Kapsayıcılar, farklı ortamlarda uygulamaları paketleme, gönderme ve çalıştırma için tutarlı, tekrarlanabilir ve verimli bir araç sağlayarak, yazılım geliştirme ve devreye alma sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kapsayıcılar, temel altyapıyı işlemek için gereken karmaşıklıkları soyutlayarak, geliştiricilerin uygulama mantığına ve tasarımına odaklanmasını sağlayarak tüm geliştirme sürecini daha hızlı ve daha düzenli hale getirir.

Konteynerler, ilk sanallaştırma konseptinden bu yana önemli bir evrim geçirdi. Tüm işletim sistemlerini taklit etmek yerine, Docker gibi modern kapsayıcı çözümleri, ana sistemin çekirdeğini paylaşarak ve uygulama kodunu yalıtılmış kullanıcı alanı örneklerinde çalıştırarak hafif bir yaklaşımı tercih eder. Bu, geleneksel sanallaştırma yöntemlerine kıyasla çok daha üstün bir kaynak kullanımı, ölçeklenebilirlik ve performans sağlar.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için no-code güçlü bir platform olan AppMaster ile ilgili olarak, Konteynerler, tüm çözümün temelini oluşturdukları için çok önemli bir rol oynar. Uygulamaların kaynak kodunu oluşturduktan sonra, AppMaster bunları derler ve uygulamaları daha sonra buluta dağıtılan Docker kapsayıcılarına paketler. Bu sorunsuz konteynerleştirme süreci, AppMaster kullanılarak oluşturulan uygulamaların son derece taşınabilir olmasını ve çeşitli geliştirme, hazırlama ve üretim ortamlarında kolayca çoğaltılabilmesini sağlar.

Ayrıca, AppMaster uygulamaları, Container'lar için mükemmel bir uyum olan durum bilgisiz yapıları nedeniyle dikkate değer bir ölçeklenebilirlik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Durum bilgisi olmayan uygulamalar, uygulama katmanında kullanıcı verilerini veya oturum bilgilerini depolamaz, bu da bunların yatay olarak ölçeklenmesine ve gerekli Kapsayıcıların daha fazla örneğini döndürerek artan trafiğe uyum sağlamasına olanak tanır. Yüksek yüklü kullanım durumlarına uyum sağlama yeteneği, AppMaster küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar çeşitli uygulamalar için uygun hale getirir.

AppMaster, Konteynerlerden yararlanarak müşterilere BP Designer, REST API ve WSS endpoints aracılığıyla görsel olarak tasarlanmış veri modelleri (veritabanı şeması), iş mantığı (İş Süreçleri) oluşturmak için sağlam ve verimli bir ortam sağlar. Ayrıca, sürükle ve bırak araçlarını kullanarak UI bileşenleri oluşturabilir, Web BP ve Mobile BP tasarımcılarında iş mantığı oluşturabilir ve temeldeki Docker kapsayıcısının, uygulamanın hedef ortamda yürütülmesini işlemek için optimize edilmesini sağlarken uygulamaları tamamen etkileşimli hale getirebilirler. AppMaster Yayınla düğmesi, tüm oluşturma, derleme, test etme, konteynerleştirme ve devreye alma süreçlerini otomatikleştirerek müşterilerin zamandan ve emekten tasarruf etmesini sağlar.

AppMaster güçlü yazılım geliştirme için gereken sunucu endpoints, veritabanı şeması geçiş komut dosyaları ve diğer temel yapılar için OpenAPI belgeleri (Swagger) oluşturarak müşterileri daha da destekler. Oluşturulan uygulamalar, birincil veritabanı olarak herhangi bir Postgresql uyumlu veritabanıyla uyumludur ve AppMaster uygulamalarının sayısız senaryoda uygulanabilirliğini ve uyarlanabilirliğini daha da geliştirir.

AppMaster tarafından kullanılan konteynerler, konteynerleştirme için endüstri standardı olan Docker'ı temel alır. Docker, sorunsuz uygulama yönetimi, devreye alma ve ölçeklendirmeyi mümkün kılarak tüm konteyner yaşam döngüsünü basitleştirmek ve düzene sokmak için Docker Hub gibi çok çeşitli araçlar ve hizmetler sunar. Docker'a ek olarak Kubernetes, konteyner dağıtımlarını yönetmek ve düzenlemek için Docker konteynerleriyle birlikte kullanılabilen ve yüksek düzeyde kullanılabilir, dayanıklı ve dağıtılmış uygulama ortamları sağlayan bir başka popüler teknolojidir.

Kapsayıcılar, uygulamaların kompakt, taşınabilir ve kaynak açısından verimli bir şekilde paketlenmesini ve devreye alınmasını kolaylaştırdıkları için No-Code bağlamda hayati bir bileşendir. Son teknoloji no-code bir platform olan AppMaster, yüksek performanslı arka uç uygulamaları ve modern bulut tabanlı altyapıyla sorunsuz entegrasyon sağlamak için Docker kapsayıcılarını kullanır. AppMaster Kapsayıcıların rolü, yazılım geliştirmenin geleceğini yönlendirmedeki önemini vurgulayarak kuruluşların gelişmiş ölçeklenebilirlik ve azaltılmış operasyonel ek yük elde etmelerini sağlayarak sonuç olarak daha hızlı pazara sürüm süresi ve daha yüksek yatırım getirisi sağlar.