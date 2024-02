Dans le contexte sans code , un bloc est un composant de construction fondamental utilisé pour définir, concevoir et construire divers éléments d'application, tels que des processus backend, des interfaces utilisateur (UI) et des fonctionnalités d'application mobile. Les blocs représentent des éléments ou des capacités réutilisables et préprogrammés qui permettent aux utilisateurs de créer des applications visuellement sans nécessiter de connaissances en codage ou en programmation. Les blocs servent de base à la plate-forme AppMaster , facilitant la création de solutions personnalisées basées sur les données pour de nombreux besoins de développement d'applications.

Les blocs sont largement utilisés sur la plate-forme AppMaster à différentes fins, allant de la manipulation de données à l'automatisation des processus et à la conception d'interfaces. Ils permettent aux utilisateurs de configurer, d'assembler et d'organiser ces composants de manière cohérente pour répondre aux exigences spécifiques des applications. Avec la plate-forme AppMaster, les blocs peuvent être utilisés dans trois domaines d'application principaux : les applications backend, Web et mobiles.

Les applications backend sur AppMaster utilisent des blocs pour définir des modèles de données (schéma de base de données), une logique métier (processus métier), une API REST et des points de terminaison WebSocket Secure (WSS). Ces blocs garantissent que les composants backend sont étroitement intégrés et fonctionnent de manière transparente pour former une infrastructure d'application robuste, évolutive et sécurisée. En créant des modèles de données à l'aide de blocs, les utilisateurs peuvent gérer et stocker les informations essentielles qui pilotent les fonctionnalités de base de l'application. Les blocs de processus métier facilitent la définition d'une logique métier complexe, permettant à l'application de réagir à divers événements et entrées, automatisant ainsi les opérations de bout en bout. L'API REST et les blocs WSS Endpoints permettent une intégration transparente entre les services backend et les interfaces frontend, permettant l'échange de données entre divers systèmes.

Pour les applications Web, des blocs sont utilisés dans la conception de l'interface utilisateur visuelle, permettant ainsi aux utilisateurs de développer des interfaces Web interactives avec un simple mécanisme drag and drop. AppMaster prend en charge le développement d'applications Web réactives, adaptatives et performantes en proposant divers blocs préconfigurés pouvant être personnalisés avec JavaScript (JS), TypeScript (TS) ou le framework Vue3. Cela accélère le processus de développement Web et permet une approche no-code de la conception de l'interface.

De même, pour les applications mobiles, AppMaster utilise des blocs pour concevoir et développer des composants d'interface utilisateur à l'aide d'une technique drag and drop. Ces blocs permettent aux utilisateurs de définir une logique métier pour des composants individuels et facilitent l'intégration avec les plates-formes Android (Kotlin et Jetpack Compose) et iOS ( SwiftUI). L'approche basée sur le serveur d' AppMaster permet aux utilisateurs de mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API des applications mobiles sans soumettre de nouvelles versions à l'App Store et au Play Market, ce qui améliore considérablement la flexibilité du développement et de la maintenance des applications mobiles.

Lorsqu'un utilisateur publie son application sur la plateforme AppMaster, il reprend tous les blueprints de blocs. Il génère le code source approprié dans différents langages de programmation, tels que Go (golang) pour les applications backend, Vue3 et JS/TS pour les applications Web, Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS. AppMaster compile méticuleusement chaque application, exécute des cas de test, les conditionne dans des conteneurs Docker (pour les applications backend) et les déploie dans le cloud.

Dans le cadre de l'offre AppMaster, les utilisateurs peuvent obtenir des fichiers binaires exécutables (abonnement Business et Business+), accéder au code source (abonnement Enterprise) et héberger des applications sur site pour une sécurité et un contrôle optimaux. AppMaster génère également une documentation Swagger (API ouverte) pour endpoints de serveur et les scripts de migration de schéma de base de données. Chaque fois que les utilisateurs modifient leurs plans de blocs, ils peuvent régénérer un nouvel ensemble d'applications en 30 secondes, garantissant qu'il n'y a pas de dette technique.

Les applications AppMaster fonctionnent avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL comme magasin de données principal. Grâce à l'utilisation d'applications backend sans état compilées créées avec Go, les applications AppMaster présentent une évolutivité et des performances robustes adaptées aux entreprises et aux cas d'utilisation à forte charge. L'approche basée sur les blocs no-code d' AppMaster a transformé le développement d'applications, le rendant 10 fois plus rapide et trois fois plus rentable pour tous les utilisateurs, des petites aux grandes entreprises. En tirant parti de la puissance des blocs, la plate-forme AppMaster a considérablement amélioré l'accessibilité, l'évolutivité et l'efficacité du développement d'applications Web, mobiles et backend.