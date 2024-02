W kontekście bez kodu blok jest podstawowym komponentem konstrukcyjnym używanym do definiowania, projektowania i konstruowania różnych elementów aplikacji, takich jak procesy zaplecza, interfejsy użytkownika (UI) i funkcje aplikacji mobilnych. Bloki reprezentują wstępnie zaprogramowane elementy lub możliwości wielokrotnego użytku, które umożliwiają użytkownikom wizualne tworzenie aplikacji bez konieczności posiadania wiedzy na temat kodowania lub programowania. Bloki stanowią podstawę platformy AppMaster , ułatwiając tworzenie dopasowanych, opartych na danych rozwiązań dla wielu potrzeb związanych z rozwojem aplikacji.

Bloki są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różnych celów, począwszy od manipulacji danymi, automatyzacji procesów i projektowania interfejsów. Umożliwiają użytkownikom konfigurowanie, składanie i organizowanie tych komponentów w spójny sposób, aby spełnić określone wymagania aplikacji. Dzięki platformie AppMaster bloki można stosować w trzech głównych domenach aplikacji: zapleczu, aplikacjach internetowych i aplikacjach mobilnych.

Aplikacje zaplecza w AppMaster wykorzystują bloki do definiowania modeli danych (schemat bazy danych), logiki biznesowej (procesy biznesowe), interfejsu API REST i punktów końcowych WebSocket Secure (WSS). Bloki te zapewniają, że komponenty zaplecza są ściśle zintegrowane i działają bezproblemowo, tworząc solidną, skalowalną i bezpieczną infrastrukturę aplikacji. Tworząc modele danych za pomocą bloków, użytkownicy mogą zarządzać i przechowywać najważniejsze informacje, które napędzają podstawową funkcjonalność aplikacji. Bloki procesów biznesowych ułatwiają definiowanie złożonej logiki biznesowej, umożliwiając aplikacji reagowanie na różne zdarzenia i dane wejściowe, automatyzując w ten sposób kompleksowe operacje. Bloki REST API i WSS Endpoints umożliwiają bezproblemową integrację usług backendowych i interfejsów frontendowych, umożliwiając wymianę danych między różnymi systemami.

W przypadku aplikacji internetowych bloki są wykorzystywane w wizualnym projekcie interfejsu użytkownika, umożliwiając w ten sposób użytkownikom tworzenie interaktywnych interfejsów internetowych za pomocą prostego mechanizmu drag and drop. AppMaster wspiera rozwój responsywnych, adaptacyjnych i wydajnych aplikacji internetowych, oferując różne wstępnie skonfigurowane bloki, które można dostosować za pomocą JavaScript (JS), TypeScript (TS) lub frameworka Vue3. Przyspiesza to proces tworzenia stron internetowych i pozwala na podejście do projektowania interfejsu no-code.

Podobnie w przypadku aplikacji mobilnych AppMaster wykorzystuje bloki do projektowania i rozwijania komponentów interfejsu użytkownika przy użyciu techniki drag and drop. Bloki te umożliwiają użytkownikom zdefiniowanie logiki biznesowej dla poszczególnych komponentów i ułatwiają łatwą integrację z platformami Android (Kotlin i Jetpack Compose) oraz iOS ( SwiftUI). Oparte na serwerze podejście AppMaster pozwala użytkownikom aktualizować interfejs użytkownika, logikę i klucze API aplikacji mobilnej bez przesyłania nowych wersji do App Store i Play Market, co znacznie zwiększa elastyczność tworzenia i konserwacji aplikacji mobilnych.

Kiedy użytkownik publikuje swoją aplikację na platformie AppMaster, pobiera wszystkie plany bloków. Generuje odpowiedni kod źródłowy w różnych językach programowania, takich jak Go (golang) dla aplikacji zaplecza, Vue3 i JS/TS dla aplikacji internetowych, Kotlin i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla iOS. AppMaster skrupulatnie kompiluje każdą aplikację, wykonuje przypadki testowe, pakuje je do kontenerów Docker (dla aplikacji zaplecza) i wdraża je w chmurze.

W ramach oferty AppMaster użytkownicy mogą uzyskiwać wykonywalne pliki binarne (subskrypcja Business i Business+), uzyskiwać dostęp do kodu źródłowego (subskrypcja Enterprise) oraz hostować aplikacje lokalnie w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa i kontroli. AppMaster generuje również dokumentację Swagger (Open API) dla endpoints serwera i skryptów migracji schematu bazy danych. Za każdym razem, gdy użytkownicy zmienią swoje schematy bloków, mogą w ciągu 30 sekund zregenerować nowy zestaw aplikacji, upewniając się, że nie ma długu technicznego.

Aplikacje AppMaster działają z dowolną bazą danych kompatybilną z PostgreSQL jako podstawowym magazynem danych. Dzięki wykorzystaniu skompilowanych, bezstanowych aplikacji zaplecza utworzonych w Go, aplikacje AppMaster wykazują skalowalność i solidną wydajność, dostosowaną do zastosowań korporacyjnych i wymagających dużego obciążenia. Podejście AppMaster oparte na blokach no-code zmieniło tworzenie aplikacji, czyniąc je 10 razy szybszym i trzykrotnie bardziej ekonomicznym dla wszystkich użytkowników, od małych firm po duże przedsiębiorstwa. Wykorzystując moc bloków, platforma AppMaster znacznie poprawiła dostępność, skalowalność i wydajność tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i zaplecza.