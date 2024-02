No contexto sem código , um bloco é um componente de construção fundamental usado para definir, projetar e construir vários elementos de aplicativos, como processos de back-end, interfaces de usuário (UI) e recursos de aplicativos móveis. Os blocos representam elementos ou recursos reutilizáveis ​​e pré-programados que permitem aos usuários criar aplicativos visualmente sem exigir nenhum conhecimento de codificação ou programação. Os blocos servem como base da plataforma AppMaster , facilitando a criação de soluções personalizadas e orientadas por dados para muitas necessidades de desenvolvimento de aplicativos.

Os blocos são amplamente empregados na plataforma AppMaster para diferentes finalidades, desde manipulação de dados, automação de processos e design de interface. Eles capacitam os usuários a configurar, montar e organizar esses componentes de maneira coesa para atender aos requisitos específicos da aplicação. Com a plataforma AppMaster, os blocos podem ser empregados em três domínios de aplicativos principais: back-end, web e aplicativos móveis.

Os aplicativos de back-end no AppMaster utilizam blocos para definir modelos de dados (esquema de banco de dados), lógica de negócios (processos de negócios), API REST e endpoints WebSocket Secure (WSS). Esses blocos garantem que os componentes de back-end sejam totalmente integrados e funcionem perfeitamente para formar uma infraestrutura de aplicativo robusta, escalável e segura. Ao criar modelos de dados usando blocos, os usuários podem gerenciar e armazenar informações essenciais que orientam a funcionalidade principal do aplicativo. Os blocos de processos de negócios facilitam a definição de lógica de negócios complexa, permitindo que o aplicativo reaja a vários eventos e entradas, automatizando assim as operações de ponta a ponta. Os blocos REST API e WSS Endpoints permitem integração perfeita entre serviços de back-end e interfaces de front-end, permitindo a troca de dados entre diversos sistemas.

Para aplicativos da web, os blocos são empregados no design visual da interface do usuário, permitindo assim que os usuários desenvolvam interfaces da web interativas com um simples mecanismo drag and drop. AppMaster oferece suporte ao desenvolvimento de aplicativos da Web responsivos, adaptativos e de alto desempenho, oferecendo vários blocos pré-configurados que podem ser personalizados com JavaScript (JS), TypeScript (TS) ou a estrutura Vue3. Isso acelera o processo de desenvolvimento da Web e permite uma abordagem no-code para o design da interface.

Da mesma forma, para aplicativos móveis, AppMaster emprega blocos para projetar e desenvolver componentes de interface do usuário usando uma técnica drag and drop. Esses blocos permitem que os usuários definam a lógica de negócios para componentes individuais e facilitem a fácil integração com as plataformas Android (Kotlin e Jetpack Compose) e iOS ( SwiftUI). A abordagem orientada a servidor do AppMaster permite que os usuários atualizem a interface do usuário, a lógica e as chaves de API de aplicativos móveis sem enviar novas versões para a App Store e Play Market, aumentando significativamente a flexibilidade do desenvolvimento e manutenção de aplicativos móveis.

Quando um usuário publica seu aplicativo na plataforma AppMaster, ele pega todos os blueprints de blocos. Ele gera o código-fonte apropriado em diferentes linguagens de programação, como Go (golang) para aplicativos de back-end, Vue3 e JS/TS para aplicativos da Web, Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS. AppMaster compila meticulosamente cada aplicativo, executa casos de teste, empacota-os em contêineres Docker (para aplicativos de back-end) e os implanta na nuvem.

Como parte da oferta do AppMaster, os usuários podem obter arquivos binários executáveis ​​(assinatura Business e Business+), acessar o código-fonte (assinatura Enterprise) e hospedar aplicativos locais para segurança e controle ideais. AppMaster também gera documentação do Swagger (API aberta) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados. Sempre que os usuários alteram seus blueprints de blocos, eles podem gerar novamente um novo conjunto de aplicativos em 30 segundos, garantindo que não haja dívida técnica.

Os aplicativos AppMaster funcionam com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como armazenamento de dados primário. Graças ao uso de aplicativos de back-end sem estado compilados criados com Go, os aplicativos AppMaster exibem escalabilidade e desempenho robusto adequados para casos de uso corporativos e de alta carga. A abordagem baseada em bloco no-code do AppMaster transformou o desenvolvimento de aplicativos, tornando-o 10 vezes mais rápido e três vezes mais econômico para usuários em geral, de pequenas a grandes empresas. Aproveitando o poder dos blocos, a plataforma AppMaster melhorou significativamente a acessibilidade, escalabilidade e eficiência do desenvolvimento de aplicativos web, móveis e de back-end.