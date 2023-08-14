منع </ h2>

في سياق عدم وجود رمز ، تعد الكتلة مكونًا أساسيًا للبناء يستخدم لتحديد وتصميم وبناء عناصر تطبيق متنوعة ، مثل عمليات الواجهة الخلفية وواجهات المستخدم (UI) وميزات تطبيقات الهاتف المحمول. تمثل الكتل عناصر أو إمكانيات قابلة لإعادة الاستخدام ومبرمجة مسبقًا تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات بصريًا دون الحاجة إلى أي معرفة بالترميز أو البرمجة. تعمل الكتل كأساس لمنصة AppMaster ، مما يسهل إنشاء حلول مخصصة تعتمد على البيانات للعديد من احتياجات تطوير التطبيقات.

يتم استخدام الكتل على نطاق واسع عبر منصة AppMaster لأغراض مختلفة تتراوح من معالجة البيانات وأتمتة العمليات وتصميم الواجهة. إنها تمكن المستخدمين من تكوين هذه المكونات وتجميعها وتنظيمها بطريقة متماسكة لتلبية متطلبات التطبيق المحددة. باستخدام منصة AppMaster ، يمكن استخدام الكتل عبر ثلاثة مجالات تطبيق رئيسية: الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال.

تستخدم تطبيقات الواجهة الخلفية في AppMaster الكتل لتحديد نماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال (عمليات الأعمال) و REST API ونقاط نهاية WebSocket Secure (WSS). تضمن هذه الكتل دمج مكونات الواجهة الخلفية بإحكام وتعمل بسلاسة لتشكيل بنية تحتية قوية وقابلة للتطوير وآمنة للتطبيقات. من خلال إنشاء نماذج البيانات باستخدام الكتل ، يمكن للمستخدمين إدارة وتخزين المعلومات الأساسية التي تدفع الوظائف الأساسية للتطبيق. تسهل كتل عمليات الأعمال تعريف منطق الأعمال المعقد ، مما يمكّن التطبيق من الاستجابة للأحداث والمدخلات المختلفة ، وبالتالي أتمتة العمليات الشاملة. تسمح كتل REST API و WSS Endpoints بالتكامل السلس بين خدمات الواجهة الخلفية وواجهات الواجهة الأمامية ، مما يتيح تبادل البيانات عبر أنظمة متنوعة.

بالنسبة لتطبيقات الويب ، يتم استخدام الكتل في تصميم واجهة المستخدم المرئية ، مما يتيح للمستخدمين تطوير واجهات ويب تفاعلية باستخدام آلية drag and drop بسيطة. يدعم AppMaster تطوير تطبيقات ويب سريعة الاستجابة وقابلة للتكيف وفعالة من خلال تقديم العديد من الكتل المكونة مسبقًا والتي يمكن تخصيصها باستخدام JavaScript (JS) أو TypeScript (TS) أو إطار عمل Vue3. يؤدي ذلك إلى تسريع عملية تطوير الويب ويسمح بنهج no-code لتصميم الواجهة.

وبالمثل ، بالنسبة لتطبيقات الأجهزة المحمولة ، يستخدم AppMaster الكتل لتصميم مكونات واجهة المستخدم وتطويرها باستخدام تقنية drag and drop. تتيح هذه الكتل للمستخدمين تحديد منطق الأعمال للمكونات الفردية وتسهيل التكامل السهل مع أنظمة Android (Kotlin و Jetpack Compose) و iOS ( SwiftUI). يتيح نهج AppMaster المستند إلى الخادم للمستخدمين تحديث واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store و Play Market ، مما يعزز بشكل كبير مرونة تطوير تطبيقات الهاتف المحمول وصيانتها.

عندما ينشر المستخدم تطبيقه على النظام الأساسي AppMaster ، فإنه يأخذ كل مخططات الكتلة. يقوم بإنشاء كود مصدر مناسب عبر لغات برمجة مختلفة ، مثل Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية ، Vue3 و JS / TS لتطبيقات الويب ، Kotlin ، و Jetpack Compose لنظام Android ، و SwiftUI لنظام iOS. يقوم AppMaster بتجميع كل تطبيق بدقة ، وتنفيذ حالات الاختبار ، وحزمها في حاويات Docker (لتطبيقات الواجهة الخلفية) ، ونشرها على السحابة.

كجزء من عرض AppMaster ، يمكن للمستخدمين الحصول على الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ (اشتراك الأعمال والأعمال +) ، والوصول إلى رمز المصدر (اشتراك المؤسسة) ، واستضافة التطبيقات المحلية لتحقيق الأمان والتحكم الأمثل. ينشئ AppMaster أيضًا وثائق Swagger (Open API) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. عندما يغير المستخدمون مخططات الكتلة الخاصة بهم ، يمكنهم إعادة إنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في غضون 30 ثانية ، مما يضمن عدم وجود ديون تقنية.

تعمل تطبيقات AppMaster مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمخزن بيانات أساسي. بفضل استخدام تطبيقات الواجهة الخلفية المجمعة عديمة الحالة التي تم إنشاؤها باستخدام Go ، تُظهر تطبيقات AppMaster قابلية التوسع والأداء القوي المناسب للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية الحمل. لقد أدى نهج AppMaster القائم على no-code إلى تحويل تطوير التطبيقات ، مما جعله أسرع بعشر مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات للمستخدمين في جميع المجالات ، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة. من خلال الاستفادة من قوة الكتل ، عززت منصة AppMaster بشكل كبير من إمكانية الوصول وقابلية التوسع وكفاءة تطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية.