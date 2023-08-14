在无代码环境中，块是用于定义、设计和构建各种应用程序元素的基本构建组件，例如后端进程、用户界面 (UI) 和移动应用程序功能。块代表可重用、预编程的元素或功能，使用户能够直观地创建应用程序，而无需任何编码或编程知识。块作为AppMaster平台的基础，有助于为许多应用程序开发需求创建定制的数据驱动解决方案。

块在AppMaster平台上广泛用于不同的目的，包括数据操作、过程自动化和界面设计。它们使用户能够以一致的方式配置、组装和组织这些组件，以满足特定的应用程序需求。借助AppMaster平台，可以在三个主要应用程序域中使用块：后端、Web 和移动应用程序。

AppMaster上的后端应用程序利用块来定义数据模型（数据库模式）、业务逻辑（业务流程）、REST API 和 WebSocket 安全 (WSS) 端点。这些块确保后端组件紧密集成并无缝运行，以形成强大、可扩展且安全的应用程序基础架构。通过使用块创建数据模型，用户可以管理和存储驱动应用程序核心功能的基本信息。业务流程块有助于定义复杂的业务逻辑，使应用程序能够对各种事件和输入做出反应，从而实现端到端操作的自动化。 REST API 和 WSS 端点块允许后端服务和前端接口之间的无缝集成，从而实现跨不同系统的数据交换。

对于Web应用程序，在可视化UI设计中采用了块，从而使用户能够通过简单的drag and drop机制来开发交互式Web界面。 AppMaster通过提供各种可以使用 JavaScript (JS)、TypeScript (TS) 或 Vue3 框架进行自定义的预配置块，支持响应式、自适应和高性能 Web 应用程序的开发。这加速了 Web 开发过程，并允许采用no-code方法进行界面设计。

同样，对于移动应用程序， AppMaster使用块通过drag and drop技术来设计和开发 UI 组件。这些块使用户能够为各个组件定义业务逻辑，并促进与 Android（Kotlin 和Jetpack Compose ）和 iOS（ SwiftUI ）平台的轻松集成。 AppMaster的服务器驱动方式允许用户更新移动应用程序UI、逻辑和API密钥，而无需向App Store和Play Market提交新版本，从而显着增强了移动应用程序开发和维护的灵活性。

当用户在AppMaster平台上发布他们的应用程序时，它会获取所有的块蓝图。它可以跨不同的编程语言生成适当的源代码，例如用于后端应用程序的 Go (golang)、用于 Web 应用程序的 Vue3 和 JS/TS、用于 Android 的 Kotlin 和Jetpack Compose以及用于 iOS 的SwiftUI 。 AppMaster精心编译每个应用程序，执行测试用例，将其打包到Docker容器（用于后端应用程序）中，并将其部署到云端。

作为AppMaster产品的一部分，用户可以获得可执行二进制文件（Business 和 Business+ 订阅）、访问源代码（企业订阅）以及在本地托管应用程序，以实现最佳安全性和控制。 AppMaster还为服务器endpoints和数据库架构迁移脚本生成 Swagger（开放 API）文档。每当用户更改其区块蓝图时，他们都可以在 30 秒内重新生成一组新的应用程序，确保没有技术债务。

AppMaster应用程序可将任何与 PostgreSQL 兼容的数据库作为主要数据存储。由于使用用 Go 创建的已编译无状态后端应用程序， AppMaster应用程序展现了适合企业和高负载用例的可扩展性和强大的性能。 AppMaster的no-code基于块的方法改变了应用程序开发，使从小企业到大型企业的所有用户的速度提高了 10 倍，成本效益提高了三倍。通过利用块的力量， AppMaster平台显着增强了Web、移动和后端应用程序开发的可访问性、可扩展性和效率。