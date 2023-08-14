В no-code контексте блок является фундаментальным компонентом построения, используемым для определения, проектирования и создания различных элементов приложения, таких как серверные процессы, пользовательские интерфейсы (UI) и функции мобильных приложений. Блоки представляют собой повторно используемые, предварительно запрограммированные элементы или возможности, которые позволяют пользователям создавать приложения визуально, не требуя каких-либо знаний в области кодирования или программирования. Блоки служат основой платформы AppMaster, упрощая создание специализированных решений на основе данных для многих потребностей разработки приложений.

Блоки широко используются на платформе AppMaster для различных целей, начиная от манипулирования данными, автоматизации процессов и проектирования интерфейсов. Они позволяют пользователям конфигурировать, собирать и организовывать эти компоненты единым образом для удовлетворения конкретных требований приложения. С платформой AppMaster блоки можно использовать в трех основных доменах приложений: серверных, веб-приложениях и мобильных приложениях.

Серверные приложения в AppMaster используют блоки для определения моделей данных (схемы базы данных), бизнес-логики (бизнес-процессов), REST API и конечных точек WebSocket Secure (WSS). Эти блоки обеспечивают тесную интеграцию внутренних компонентов и бесперебойную работу для формирования надежной, масштабируемой и безопасной инфраструктуры приложений. Создавая модели данных с использованием блоков, пользователи могут управлять и хранить важную информацию, которая управляет основными функциями приложения. Блоки бизнес-процессов облегчают определение сложной бизнес-логики, позволяя приложению реагировать на различные события и входные данные, тем самым автоматизируя сквозные операции. Блоки REST API и WSS Endpoints обеспечивают бесшовную интеграцию между серверными службами и внешними интерфейсами, обеспечивая обмен данными между различными системами.

Для веб-приложений блоки используются в визуальном дизайне пользовательского интерфейса, что позволяет пользователям разрабатывать интерактивные веб-интерфейсы с помощью простого механизма drag and drop. AppMaster поддерживает разработку отзывчивых, адаптивных и производительных веб-приложений, предлагая различные предварительно настроенные блоки, которые можно настроить с помощью JavaScript (JS), TypeScript (TS) или платформы Vue3. Это ускоряет процесс веб-разработки и позволяет использовать подход no-code к дизайну интерфейса.

Точно так же для мобильных приложений AppMaster использует блоки для проектирования и разработки компонентов пользовательского интерфейса с использованием метода drag and drop. Эти блоки позволяют пользователям определять бизнес-логику для отдельных компонентов и упрощают интеграцию с платформами Android (Kotlin и Jetpack Compose) и iOS ( SwiftUI). Серверный подход AppMaster позволяет пользователям обновлять пользовательский интерфейс мобильного приложения, логику и ключи API без отправки новых версий в App Store и Play Market, что значительно повышает гибкость разработки и обслуживания мобильных приложений.

Когда пользователь публикует свое приложение на платформе AppMaster, он получает все схемы блоков. Он генерирует соответствующий исходный код на разных языках программирования, таких как Go (golang) для серверных приложений, Vue3 и JS/TS для веб-приложений, Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS. AppMaster тщательно компилирует каждое приложение, выполняет тестовые примеры, упаковывает их в контейнеры Docker (для серверных приложений) и развертывает их в облаке.

В рамках предложения AppMaster пользователи могут получать исполняемые двоичные файлы (подписка Business и Business+), получать доступ к исходному коду (подписка Enterprise) и размещать приложения локально для обеспечения оптимальной безопасности и контроля. AppMaster также создает документацию Swagger (Open API) для endpoints сервера и сценариев миграции схемы базы данных. Всякий раз, когда пользователи изменяют свои блочные чертежи, они могут регенерировать новый набор приложений в течение 30 секунд, гарантируя отсутствие технического долга.

Приложения AppMaster работают с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основного хранилища данных. Благодаря использованию скомпилированных серверных приложений без сохранения состояния, созданных с помощью Go, приложения AppMaster демонстрируют масштабируемость и надежную производительность, подходящие для предприятий и сценариев использования с высокой нагрузкой. Подход AppMaster, основанный на блоках no-code, преобразил разработку приложений, сделав ее в 10 раз быстрее и в три раза более рентабельной для всех пользователей, от малого бизнеса до крупных корпораций. Используя мощь блоков, платформа AppMaster значительно повысила доступность, масштабируемость и эффективность разработки веб-приложений, мобильных и серверных приложений.