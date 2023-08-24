Kodsuz Sadakat Programı

No-Code Sadakat Programı, AppMaster gibi no-code geliştirme platformları kullanılarak özel olarak tasarlanmış ve uygulanan bir müşteri ödül ve katılım sistemini ifade eder. No-code platformlar, genellikle geleneksel yazılım geliştirmeyle ilişkilendirilen kapsamlı kodlama bilgisini gerektirmeden uygulamaların hızla geliştirilmesine ve konuşlandırılmasına olanak tanır. Bu, girişimciler, pazarlamacılar ve proje yöneticileri de dahil olmak üzere teknik olmayan kullanıcıların güçlü uygulamalar oluşturmasına, sadakat programlarını özel özelliklerle uyarlamasına ve müşteriyi elde tutma stratejilerini verimli ve uygun maliyetli bir şekilde geliştirmesine olanak tanır.

Son yıllarda müşteri sadakat programları, işletmelerin müşteriyi elde tutma stratejilerinin önemli bir unsuru olarak ortaya çıkmıştır. Harvard Business Review tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yeni bir müşteri edinmenin maliyeti, mevcut müşteriyi elde tutmaktan 5 ila 25 kat daha fazladır. Ayrıca, müşteri tutma oranlarının yalnızca %5 artırılması, kârın %25 ile %95 arasında artmasını sağlayabilir. Bu nedenle, bir sadakat programının uygulanması şirketin kârlılığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Geleneksel olarak sadakat programları, zaman alıcı, maliyetli ve kaynak yoğun olabilen özel kodlu yazılım çözümleri kullanılarak oluşturulmuştur. AppMaster gibi no-code platformların ortaya çıkmasıyla işletmeler, uzman geliştiricilere ihtiyaç duymadan ve fahiş maliyetlere katlanmadan sadakat programları geliştirebilirler. Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir araç olan AppMaster, sadakat programlarının hızlı ve verimli bir şekilde tasarlanması, oluşturulması ve dağıtılması için hepsi bir arada bir platform sağlar.

AppMaster gibi no-code platformların temel özelliklerinden biri, görsel BP Designer'ı kullanarak uygulamalar için görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması) ve iş mantığı oluşturma yeteneğidir. Bu drag-and-drop arayüzü, kullanıcıların tek bir satır kod yazmadan sadakat programlarının kurallarını ve yapısını tanımlamalarına ve özelleştirmelerine olanak tanır. AppMaster Web BP Tasarımcısı ve Mobil BP Tasarımcısı ayrıca sırasıyla web ve mobil uygulamalar için kullanıcı arayüzlerinin ve etkileşimli öğelerin özelleştirilmesini sağlar.

no-code platformların sunduğu basitlik ve esneklik, işletmelerin markalarına, değer tekliflerine ve hedef müşteri segmentlerine uygun özel sadakat programları oluşturmalarına olanak tanır. Örneğin, bir perakende işletmesi, müşterilerin satın alımlara göre puan kazandığı ve bu puanların daha sonra indirimler, özel teklifler veya özel ürünler için kullanılabileceği puana dayalı bir sadakat programı oluşturabilir. Alternatif olarak, aboneliğe dayalı bir hizmet, uzun vadeli aboneleri premium içerik, özellik veya hizmetlere erişimle ödüllendirerek, abonelik düzeyine bağlı olarak kademeli müşteri avantajları sunabilir. AppMaster uygulamaları sıfırdan ürettiği için işletmeler herhangi bir teknik borç gerektirmeden sadakat programlarını gerektiği gibi güncelleyebilir ve değiştirebilirler.

Sadakat programları geliştirmek için AppMaster gibi no-code bir platform kullanmanın bir diğer avantajı da yerleşik API desteğidir. AppMaster sunucu endpoints için otomatik olarak havalı (açık API) belgeler oluşturarak CRM sistemleri, e-ticaret platformları ve pazarlama otomasyon araçları gibi üçüncü taraf hizmetlerle kusursuz entegrasyon sağlar. Bu, işletmelerin müşteri veri yönetimini kolaylaştırmasına ve iletişim süreçlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyarak verimliliğin ve müşteri katılımının artmasına yol açar.

Ayrıca, AppMaster sadakat programı uygulamalarının sunucu odaklı yapısı nedeniyle işletmeler, uygulama mağazalarına yeni versiyonlar göndermek zorunda kalmadan sadakat sistemlerini güncelleyebilir, bu da sürekli değişen iş ortamında esneklik ve çeviklik sağlar. AppMaster uygulamaları, arka uç için Go (golang), web için Vue3 çerçevesi ve JS/TS, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI ile oluşturulur ve çok çeşitli platform ve cihazlarda uyumluluk ve performans sağlar.

Bir sadakat programı geliştirmek için AppMaster no-code platformunu kullanmak yalnızca geliştirme sürecini basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda işletmelerin özellikle hedef kitlelerine hitap eden stratejiler tasarlamaya ve uygulamaya odaklanmasına da olanak tanır. AppMaster sunduğu hız, esneklik ve ölçeklenebilirlikten yararlanılarak sadakat programları, geleneksel yöntemlere kıyasla 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha az maliyetle geliştirilebiliyor. Uygulama geliştirmeye yönelik bu demokratikleştirilmiş yaklaşım, küçük işletmelerden büyük şirketlere kadar her büyüklükteki işletmenin, uzun vadeli büyüme ve başarıya yön veren kapsamlı ve ölçeklenebilir müşteri etkileşimi çözümleri oluşturmasına olanak tanır.