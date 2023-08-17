Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı'nda (EEA) kişisel verilerin korunmasını sağlamak için yasal ilkeler, yönergeler, haklar ve yükümlülükler belirleyen kapsamlı bir veri gizliliği yönetmeliğidir. Üye devletler genelinde veri koruma yasalarını uyumlu hale getirmeyi, bireylere kişisel verileri üzerinde daha fazla kontrol sağlayarak yetkilendirmeyi, modern dijital ekonominin getirdiği zorlukları ele almayı ve kuruluşları veri yönetimi uygulamalarından sorumlu tutmayı amaçlıyor.

Nisan 2016'da kabul edilen GDPR, 1995 tarihli AB Veri Koruma Direktifinin yerine geçerek 25 Mayıs 2018'de yürürlüğe girdi. Yönetmelik, AB ve AEA içinde faaliyet gösteren kuruluşlar ile bu bölgelerin dışında yer alan ve AB ve AEA sakinlerine mal veya hizmet sunan veya davranışlarını izleyen kuruluşlar için geçerlidir. GDPR, kuruluşların ilgili risklerin olasılığını ve ciddiyetini göz önünde bulundurarak kişisel verileri korumak için uygun önlemleri almasını gerektiren risk tabanlı bir yaklaşıma dayanmaktadır.

GDPR'nin en önemli yönlerinden biri, kuruluşların tüm yaşam döngüsü boyunca kişisel verilerin korunmasını sağlamak için veri koruma önlemlerini ürün geliştirmelerinin en erken aşamalarına entegre etmesini zorunlu kılan, tasarım gereği ve varsayılan olarak veri koruma ilkesidir. Kişisel verilerin işlenmesiyle ilişkili riskleri değerlendirmek ve azaltmak için belirli durumlarda veri koruma etki değerlendirmeleri (DPIA'lar) gerekir.

AppMaster gibi kodsuz platformlar bağlamında GDPR, ele alınması gereken çeşitli veri koruma gereksinimleri ve zorlukları ortaya koymaktadır. Örneğin, AppMaster gibi no-code bir platform kullanan uygulamalar tasarlarken, uygulamanın kişisel verileri nasıl topladığını, işlediğini, sakladığını ve sildiğini ve uygulamada kullanıcı izni ve veri sahibi haklarının nasıl yönetildiğini dikkate almak çok önemlidir.

AppMaster no-code uygulama geliştirme yaklaşımı, müşterilerin güçlü veri yönetimi özelliklerine sahip uygulamalar oluşturmasına izin vererek GDPR uyumluluk çabalarını tamamlar. Veritabanı şeması, görsel iş süreci tasarımcısı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler), kullanıcıların uygulamalarında GDPR uyumlu özellikleri ve süreçleri uygulamalarına yardımcı olur. Örneğin geliştiriciler, uygun şifreleme ve takma adlaştırma mekanizmalarını içeren veritabanı şemaları oluşturabilir ve veri sahibi isteklerini işlemek veya veri ihlallerini tespit edip raporlamak için iş süreçleri tanımlayabilir.

AppMaster platformu, müşterilerin veri minimizasyonu, amaç sınırlaması ve depolama sınırlaması gibi GDPR ilkeleriyle uyumlu web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca, uygulamaların erişim, düzeltme, işlemeye itiraz etme, silme, işlemeyi kısıtlama, veri taşınabilirliği ve otomatik karar verme ve profil oluşturma gibi veri konularının haklarına saygı duymasını sağlamaya yardımcı olur.

Uygulama geliştirme için no-code platformlar kullanılırken, GDPR uyumluluğu, platform sağlayıcısı ile uygulama yaratıcısı arasında paylaşılan bir sorumluluktur. AppMaster GDPR uyumlu uygulamalar için sağlam bir temel sağlar; ancak, belirli bir uygulama oluşturulurken GDPR ilkelerine uyulmasını ve GDPR uyumluluğunun devam etmesi için gerekli önlemlerin ve süreçlerin yürürlükte olmasını sağlamak uygulamayı oluşturan kişiye bağlıdır.

AppMaster gibi No-code platformlar, şeffaflığı sağlamak ve GDPR'nin hesap verebilirlik ve belgelendirme gerekliliklerine uyumu kolaylaştırmak için API belgeleri ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları dahil olmak üzere kapsamlı belgeler sağlar. Bu, kuruluşların, bir veri koruma yetkilisi denetimi veya soruşturması durumunda çok önemli olan GDPR uyumluluğunu göstermelerini sağlar.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), AB ve AEA'da kişisel verilerin korunmasını güçlendirmeyi amaçlayan hayati bir yasal çerçevedir. AppMaster gibi No-code platformlar, işletmelerin teknik borcu en aza indirirken GDPR uyumlu uygulamalar oluşturması için bir temel sağlar. AppMaster, tasarım gereği gizliliği ve varsayılan ilkeleri uygulayarak, müşterilerinin GDPR gereklilikleriyle uyumlu uygulamalar geliştirmelerine ve çözümlerini oluştururken ve dağıtırken kişisel verilerin sürekli olarak korunmasını sağlar.