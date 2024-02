Im No-Code- Kontext ist ein Block eine grundlegende Baukomponente, die zum Definieren, Entwerfen und Konstruieren verschiedener Anwendungselemente wie Backend-Prozesse, Benutzeroberflächen (UI) und Funktionen mobiler Anwendungen verwendet wird. Blöcke stellen wiederverwendbare, vorprogrammierte Elemente oder Funktionen dar, die es Benutzern ermöglichen, Anwendungen visuell zu erstellen, ohne dass dafür Programmier- oder Programmierkenntnisse erforderlich sind. Blöcke dienen als Grundlage der AppMaster- Plattform und erleichtern die Erstellung maßgeschneiderter, datengesteuerter Lösungen für viele Anwendungsentwicklungsanforderungen.

Blöcke werden auf der AppMaster Plattform in großem Umfang für verschiedene Zwecke eingesetzt, von der Datenmanipulation über die Prozessautomatisierung bis hin zum Schnittstellendesign. Sie ermöglichen es Benutzern, diese Komponenten zusammenhängend zu konfigurieren, zusammenzubauen und zu organisieren, um spezifische Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Mit der AppMaster Plattform können Blöcke in drei Hauptanwendungsdomänen eingesetzt werden: Backend-, Web- und mobile Anwendungen.

Backend-Anwendungen auf AppMaster nutzen Blöcke, um Datenmodelle (Datenbankschema), Geschäftslogik (Geschäftsprozesse), REST-API und WebSocket Secure (WSS)-Endpunkte zu definieren. Diese Blöcke stellen sicher, dass die Backend-Komponenten eng integriert sind und nahtlos funktionieren, um eine robuste, skalierbare und sichere Anwendungsinfrastruktur zu bilden. Durch die Erstellung von Datenmodellen mithilfe von Blöcken können Benutzer wichtige Informationen verwalten und speichern, die die Kernfunktionalität der Anwendung steuern. Geschäftsprozessblöcke erleichtern die Definition komplexer Geschäftslogik und ermöglichen es der Anwendung, auf verschiedene Ereignisse und Eingaben zu reagieren und so End-to-End-Vorgänge zu automatisieren. Die REST-API- und WSS-Endpoints-Blöcke ermöglichen eine nahtlose Integration zwischen Backend-Diensten und Frontend-Schnittstellen und ermöglichen so den Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen.

Bei Webanwendungen werden Blöcke im visuellen UI-Design eingesetzt, wodurch Benutzer interaktive Weboberflächen mit einem einfachen drag and drop Mechanismus entwickeln können. AppMaster unterstützt die Entwicklung reaktionsfähiger, adaptiver und performanter Webanwendungen, indem es verschiedene vorkonfigurierte Blöcke anbietet, die mit JavaScript (JS), TypeScript (TS) oder dem Vue3-Framework angepasst werden können. Dies beschleunigt den Webentwicklungsprozess und ermöglicht einen no-code Ansatz für das Interface-Design.

In ähnlicher Weise verwendet AppMaster für mobile Anwendungen Blöcke, um UI-Komponenten mithilfe einer drag and drop Technik zu entwerfen und zu entwickeln. Diese Blöcke ermöglichen es Benutzern, Geschäftslogik für einzelne Komponenten zu definieren und erleichtern die einfache Integration mit Android- (Kotlin und Jetpack Compose) und iOS-Plattformen ( SwiftUI). Der servergesteuerte Ansatz von AppMaster ermöglicht es Benutzern, die Benutzeroberfläche, Logik und API-Schlüssel mobiler Anwendungen zu aktualisieren, ohne neue Versionen an den App Store und Play Market zu übermitteln, was die Flexibilität bei der Entwicklung und Wartung mobiler Anwendungen erheblich erhöht.

Wenn ein Benutzer seine Anwendung auf der AppMaster Plattform veröffentlicht, werden alle Block-Blueprints benötigt. Es generiert entsprechenden Quellcode in verschiedenen Programmiersprachen, wie Go (Golang) für Backend-Anwendungen, Vue3 und JS/TS für Webanwendungen, Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS. AppMaster kompiliert sorgfältig jede Anwendung, führt Testfälle aus, packt sie in Docker-Container (für Backend-Anwendungen) und stellt sie in der Cloud bereit.

Im Rahmen des AppMaster Angebots können Benutzer ausführbare Binärdateien erhalten (Business- und Business+-Abonnement), auf Quellcode zugreifen (Enterprise-Abonnement) und Anwendungen vor Ort hosten, um optimale Sicherheit und Kontrolle zu gewährleisten. AppMaster generiert außerdem Swagger-Dokumentation (Open API) für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts. Wenn Benutzer ihre Block-Blueprints ändern, können sie innerhalb von 30 Sekunden einen neuen Satz von Anwendungen neu generieren, sodass keine technischen Schulden entstehen.

AppMaster Anwendungen funktionieren mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als primärem Datenspeicher. Dank der Verwendung kompilierter, zustandsloser Backend-Anwendungen, die mit Go erstellt wurden, weisen AppMaster Anwendungen Skalierbarkeit und robuste Leistung auf, die für Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle geeignet sind. Der blockbasierte no-code -Ansatz von AppMaster hat die Anwendungsentwicklung verändert und sie für Benutzer auf der ganzen Linie, von kleinen bis hin zu großen Unternehmen, zehnmal schneller und dreimal kostengünstiger gemacht. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von Blöcken hat die AppMaster Plattform die Zugänglichkeit, Skalierbarkeit und Effizienz der Web-, Mobil- und Backend-Anwendungsentwicklung erheblich verbessert.