Kodsuz BPM (İş Süreci Yönetimi)

No-Code BPM veya No-Code İş Süreci Yönetimi, geleneksel programlama veya kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan iş süreçlerini ve iş akışlarını düzenlemeye, modellemeye, yürütmeye, izlemeye ve optimize etmeye yönelik modern bir yaklaşımdır. Bu paradigma değişimi, vatandaş geliştiriciler olarak da bilinen teknik olmayan kullanıcılara, sezgisel görsel arayüzler ve drag-and-drop bileşenleri yardımıyla karmaşık iş süreçlerini tasarlama, uygulama ve yönetme yetkisi vermeyi amaçlıyor. Sonuç olarak işletmeler, dinamik pazar koşullarına yanıt olarak daha iyi operasyonel verimlilik, daha düşük geliştirme maliyetleri ve daha fazla çeviklik elde edebilir.

No-Code BPM'nin temelinde, iş süreçlerinin kod yazmak yerine grafik gösterimler ve akış şemaları kullanılarak tasarlandığı görsel modelleme kavramı yatmaktadır. Bu yaklaşım, süreç otomasyonuna erişimi demokratikleştirir ve farklı geçmişlere sahip kullanıcıların iş hedeflerine ve gereksinimlerine odaklanarak etkili bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır. No-Code BPM platformlarının benimsenmesi istikrarlı bir şekilde artıyor ve bunun iyi bir nedeni var. Gartner'a göre, hızlı uygulama geliştirmeye olan talebin artması ve geleneksel BT desteğine bağımlılığın azalması nedeniyle no-code geliştirme platformları pazarının 2025 yılına kadar %45 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor.

Güçlü No-Code BPM platformunun bir örneği, kullanıcıların herhangi bir kod yazmadan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan AppMaster. AppMaster müşterilerin görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması) oluşturmasına, görsel BP Designer'ı kullanarak iş süreçlerini tasarlamasına, REST API ve WSS endpoints oluşturmasına ve drag-and-drop arayüzüyle web ve mobil kullanıcı arayüzü geliştirmesine olanak tanır. Bu yenilikçi platform aynı zamanda her bileşen için iş mantığını tanımlamaya, kaynak kodu oluşturmaya, testleri çalıştırmaya ve uygulamaları zahmetsizce dağıtmaya yönelik özellikler içerir. Tüm bu yetenekler, karmaşık uygulamaların geliştirilmesi sürecini daha hızlı, daha uygun maliyetli ve daha geniş bir kullanıcı kitlesi için erişilebilir hale getirir.

AppMaster No-Code BPM'ye yönelik benzersiz yaklaşımı, işletmeler için birçok önemli avantaj sağlar:

Hızlandırılmış geliştirme döngüleri: AppMaster , elle kodlama ihtiyacını ortadan kaldırarak geliştirme süresini azaltır ve uygulamaların geleneksel geliştirme yöntemlerine kıyasla 10 kata kadar daha hızlı sunulmasına yardımcı olur.

, elle kodlama ihtiyacını ortadan kaldırarak geliştirme süresini azaltır ve uygulamaların geleneksel geliştirme yöntemlerine kıyasla 10 kata kadar daha hızlı sunulmasına yardımcı olur. Azalan maliyetler ve artan verimlilik: AppMaster ile işletmeler, vatandaş geliştiricilerin BT uzmanlarının desteği olmadan ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak geliştirme maliyetlerinden ve kaynak tahsisinden üç kata kadar tasarruf edebilir.

ile işletmeler, vatandaş geliştiricilerin BT uzmanlarının desteği olmadan ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak geliştirme maliyetlerinden ve kaynak tahsisinden üç kata kadar tasarruf edebilir. Gelişmiş işbirliği ve yenilik: AppMaster görsel modelleme yetenekleri, teknik ve teknik olmayan paydaşlar arasında etkili iletişimi ve ekip çalışmasını destekler. Bu, daha hızlı karar alma ve güvenle yenilik yapma becerisiyle sonuçlanır.

görsel modelleme yetenekleri, teknik ve teknik olmayan paydaşlar arasında etkili iletişimi ve ekip çalışmasını destekler. Bu, daha hızlı karar alma ve güvenle yenilik yapma becerisiyle sonuçlanır. Ölçeklenebilirlik ve esneklik: AppMaster kullanılarak oluşturulan uygulamalar, durum bilgisi olmayan arka uç mimarisi ve kod oluşturmak için kullanılan Go programlama dili nedeniyle doğası gereği ölçeklenebilir. Ek olarak platform, PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla uyumludur ve büyüme eğrisinin her aşamasında işletmelere esneklik sağlar.

kullanılarak oluşturulan uygulamalar, durum bilgisi olmayan arka uç mimarisi ve kod oluşturmak için kullanılan Go programlama dili nedeniyle doğası gereği ölçeklenebilir. Ek olarak platform, PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla uyumludur ve büyüme eğrisinin her aşamasında işletmelere esneklik sağlar. Azalan teknik borç: AppMaster gereksinimler değiştiğinde uygulamaları otomatik olarak sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borçtan kaçınır. Bu, eski sistemlerle ilgili maliyetlere maruz kalmadan uygulamaların güncel ve bakımı yapılabilir kalmasını sağlar.

No-Code BPM'nin sayısız avantajına rağmen, bunun her senaryo için ideal çözüm olmayabileceğini anlamak önemlidir. Örneğin, son derece uzmanlaşmış mantık ve özelleştirmeler gerektiren veya yüksek düzeyde düzenlemeye tabi sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler hâlâ yazılım geliştiricilerin uzmanlığına bağlı olabilir. Ancak birçok küçük ve orta ölçekli işletmenin yanı sıra dijital dönüşüm ve inovasyonu hedefleyen kuruluşlar için No-Code BPM oldukça etkili ve verimli bir çözüm olabilir.

Sonuç olarak No-Code BPM, işletmelere AppMaster gibi güçlü araçlar ve platformlar sağlayarak süreç otomasyonuna yönelik geleneksel yaklaşımda devrim yaratıyor. Vatandaş geliştiricilere, kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan uygulamalarını oluşturma, yönetme ve optimize etme yetkisi vererek işletmeler, daha iyi operasyonel verimlilik, daha düşük maliyetler ve daha fazla çeviklik elde edebilir. Sonuç olarak No-Code BPM, tüm sektörlerde benzeri görülmemiş inovasyon ve büyüme fırsatları sunarak pazarda ilgi kazanmaya devam ediyor.