CI/CD İş Akışı

Günümüzün son derece rekabetçi ve sürekli gelişen teknolojik ortamında, yazılımı hızlı ve güvenilir bir şekilde geliştirme, test etme ve dağıtma yeteneği, her büyüklükteki kuruluş için vazgeçilmez hale geldi. CI/CD (Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım) iş akışı, yazılım geliştirmeyi yönetmek ve yüksek kaliteli, tutarlı sonuçlar sağlamak için yapılandırılmış, otomatikleştirilmiş bir yaklaşım sağlayarak bu hedeflere ulaşmak için çok önemli bir uygulama olarak ortaya çıktı. Bu kapsamlı metodoloji, geliştirme ekiplerinin minimum gecikme ve maksimum verimlilikle yazılım oluşturmasına, test etmesine ve dağıtmasına olanak tanır.

CI/CD iş akışı, geliştiricilerin yeni özellikleri, güncellemeleri ve hata düzeltmelerini sık sık ve otomatik olarak yayınlamasına olanak tanıyan, sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmış çeşitli aşamalardan oluşur. Bu süreç, kodlamadan oluşturmaya ve test etmeye kadar geliştirmenin ilk aşamalarına odaklanan Sürekli Entegrasyon ile başlar. Bu aşamada geliştiriciler, genellikle Git gibi bir sürüm kontrol sistemi kullanarak kodlarını paylaşılan bir depoya kaydederler. Her kod taahhüdü otomatik olarak oluşturulur; bu, kaynak kodun derlendiği ve yürütülebilir bir uygulamada bir araya getirildiği anlamına gelir. Bu otomatik derleme süreci, sözdizimi hatalarının, eksik bağımlılıkların ve diğer derleme sorunlarının geliştirmenin ilk aşamalarında yakalanmasına yardımcı olarak projenin sonraki aşamalara geçerken bu tür sorunlardan arınmış olmasını sağlar.

Oluşturma sonrasında uygulama teste tabi tutulur. Sürekli Entegrasyon sürecinin önemli bir parçası, yazılımın beklendiği gibi çalışmasını ve kusur içermemesini sağlamaya yardımcı olan otomatik testlerin yürütülmesidir. Bu testler, uygulamanın ayrı ayrı bileşenlerini izole eden ve test eden birim testlerinin yanı sıra bu bileşenlerin birleştirildiğinde nasıl etkileşime girdiğini inceleyen entegrasyon testlerini de içerebilir. Ayrıca performans testleri herhangi bir darboğaz veya yavaşlamayı belirleyebilir ve güvenlik testleri olası güvenlik açıklarını ortaya çıkarabilir. Bu testlerin sonuçları genellikle yazılım CI/CD iş akışının bir sonraki aşamasına geçmeden önce sorunları çözebilecek olan geliştirme ekibine raporlanır.

Uygulama tüm testleri başarıyla geçtikten sonra Sürekli Dağıtım aşamasına geçer. Bu aşama, uygulamanın ister kurum içinden ister kurum dışından müşterilere olsun, son kullanıcılara sunulmasına odaklanır. Dağıtım süreci de otomatikleştirilir ve genellikle daha fazla test ve doğrulama için uygulamayı bir hazırlama ortamına dağıtan komut dosyaları ve araçlar kullanılır. Uygulama bu testleri geçerse üretim ortamına tanıtılabilir ve burada hedef kitlenin kullanımına sunulur.

Sürekli Dağıtım aynı zamanda uygulamanın gerçek dünyada kullanımından kaynaklanan sorunları çözmek için uygulamanın izlenmesini ve güncellenmesini de içerir. Bu izleme genellikle geliştirme sürecine daha fazla bilgi verebilecek ve gelecekteki güncellemelere veya yeni özelliklere rehberlik edebilecek performans ölçümlerinin, kullanıcı geri bildirimlerinin ve kilitlenme raporlarının toplanmasını ve analizini içerir. Ek olarak, sürümleri geri alma yeteneği, CI/CD iş akışının çok önemli bir özelliğidir ve dağıtımdan sonra herhangi bir önemli sorun tespit edilmesi durumunda ekiplerin uygulamanın daha önceki, kararlı sürümlerine geri dönmesine olanak tanır.

Başarılı bir CI/CD iş akışının uygulanması, sürecin çeşitli aşamalarını otomatikleştirmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış çeşitli araç ve teknolojilerin benimsenmesini gerektirir. Popüler CI/CD araçlarının örnekleri arasında derleme, test ve dağıtım aşamalarını otomatikleştirmek için entegre edilebilen Jenkins, Travis CI ve GitLab CI/CD yer alır. Ayrıca Docker gibi konteynerleştirme teknolojileri ve Kubernetes gibi düzenleme platformları, çeşitli ortamlardaki dağıtımları basitleştirip standartlaştırabilir.

Web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmaya yönelik no-code bir platform olan AppMaster CI/CD iş akışı, platformun temel işlevselliğine yerleştirilmiştir. AppMaster müşterilerin arka uç uygulamaları için veri modelleri, iş mantığı ve API endpoints yanı sıra web ve mobil uygulamalar için drag-and-drop kullanıcı arayüzü bileşenlerini görsel olarak oluşturmasına olanak tanır. Müşteri uygulama tasarımından memnun kaldığında AppMaster kaynak kodunu oluşturma, uygulamayı derleme, testleri çalıştırma ve yazılımı Docker konteynerleri aracılığıyla buluta dağıtma işlemlerini 30 saniye içinde gerçekleştirir. Bu şekilde, AppMaster kullanıcıları CI/CD metodolojisinin faydalarını tam olarak benimseyebilir, geliştirme uygulamalarını iyileştirebilir ve değerli yazılım ürünlerini son kullanıcılarına sunmak için gereken süreyi büyük ölçüde azaltabilir.

Özetle, CI/CD iş akışı, modern yazılım geliştirmede önemli bir uygulamadır ve kuruluşların yazılımı hızlı ve güvenilir bir şekilde geliştirmesine, test etmesine ve dağıtmasına olanak tanır. Bir CI/CD yaklaşımını benimsemek uygun araçları, teknolojileri ve zihniyeti gerektirir, ancak artan verimlilik, daha iyi işbirliği ve kısaltılmış geliştirme sürelerinin faydaları çabaya değer. CI/CD iş akışının tüm potansiyelinden yararlanmak için AppMaster gibi platformların kullanılması, geliştirme ekiplerinin yüksek kaliteli, ölçeklenebilir uygulamaları her zamankinden daha verimli ve daha uygun maliyetli bir şekilde sunmalarına olanak tanır.