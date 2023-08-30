CI/CD Geri Alma Stratejisi, sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtımda (CI/CD) dağıtım hataları, hatalar veya istenmeyen etkilerle karşılaştıktan sonra bir yazılım uygulamasının kararlı durumunun hızlı ve etkili bir şekilde kurtarılmasını sağlamak için yazılım geliştiricileri ve BT uzmanları tarafından kullanılan kapsamlı bir yaklaşımı ifade eder. ) boru hattı. Geri alma stratejisini uygulamanın temel amacı, kesinti süresini en aza indirmek, sistem kararlılığını korumak ve uygulama sorunlarının son kullanıcılar üzerindeki etkisini azaltmaktır.

Etkili geri alma stratejileri, değişikliklerin geri alınmasına ve uygulamanın önceden dağıtılan kararlı sürümünün geri yüklenmesine yönelik sistematik bir plan sağladıklarından CI/CD sürecinin önemli bir bileşenini oluşturur. Araştırmaların gösterdiği gibi, yazılım uygulamalarının çoğunda sürekli güncelleme ve sürüm dalgası nedeniyle sorunlar ve güvenlik açıkları yaşanıyor; bu nedenle sağlam bir geri alma planına sahip olmak hem küçük ölçekli hem de kurumsal düzeydeki projeler için çok önemlidir.

Web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturma sürecini iyileştirmeyi amaçlayan güçlü no-code bir platform olan AppMaster, CI/CD geri alma stratejilerini uygulamaya yönelik sektörün en iyi uygulamalarına bağlı kalır. Bu bölümde AppMaster bağlamında CI/CD geri alma stratejisinin temel yönleri ele alınacaktır.

İlk olarak, iyi tasarlanmış bir CI/CD geri alma stratejisinin birkaç temel unsuru içermesi gerekir:

1. Sürüm kontrolü: Etkin bir sürüm kontrol sistemi, uygulamanın kaynak kodundaki değişiklikleri izlemek ve yönetmek için hayati öneme sahiptir. Geliştiriciler, Git veya Subversion gibi platformları kullanarak uygulamanın birden fazla sürümünü verimli bir şekilde koruyabilir ve gerektiğinde önceki kararlı sürüme dönmeyi kolaylaştırabilir.

2. Otomasyon: Geri alma sürecinin otomatikleştirilmesi, gecikmeleri ve insan hatasını azaltmak için çok önemlidir. Geliştiriciler, Jenkins, GitLab veya CircleCI gibi modern CI/CD araçlarından yararlanarak, dağıtım hattı hataları veya uygulamanın kararlılığını tehlikeye atan diğer sorunları tanımladığında geri alma işlemlerinin otomatik olarak tetiklenmesini kolayca sağlayabilirler.

3. İzleme ve denetleme: Geliştiriciler, sistem istikrarını sağlamak ve olası sorunları erkenden belirlemek için izleme ve denetleme yeteneklerini CI/CD geri alma stratejilerine dahil etmelidir. Etkili izleme çözümleri, uygulama performansına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler sağlayabilir; bu da geliştiricilerin sorunlu dağıtımları hızlı bir şekilde geri almalarına ve sorunun temel nedenini izlemelerine yardımcı olur.

4. Belgeleme ve iletişim: İyi belgelenmiş geri alma prosedürleri ve ekip üyeleri arasındaki güçlü iletişim, bir geri alma stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanması için çok önemlidir. Geliştiriciler, olası senaryolar, otomatik geri alma tetikleme mekanizmaları ve geri alma işlemini manuel olarak başlatma yolları dahil olmak üzere geri alma süreciyle ilgili net yönergeler sağlamalıdır.

AppMaster, bu önemli hususları CI/CD geri alma stratejisine dahil ederek müşterilerin minimum kesintiyle daha hızlı uygulama geliştirme deneyimi yaşamasına olanak tanır. Bir müşteri AppMaster 'Yayınla' düğmesine bastığında, platform tüm planları alır ve uygulamalar için kaynak kodu oluştururken aynı zamanda derleme, testler ve buluta dağıtım işlemlerini de gerçekleştirir. Sonuç olarak, AppMaster müşterileri yeni uygulama sürümlerini 30 saniyeden kısa sürede oluşturup dağıtabiliyor.

Üstelik AppMaster gerçek uygulamalar oluşturarak müşterilerin yürütülebilir ikili dosyalar ve hatta uygulamaları şirket içinde barındırmak için kaynak kodu edinmesine olanak tanır. Bu, özellikle geri alma stratejisi uygulanırken daha fazla kontrol ve esneklik sağlar.

Ayrıca AppMaster, sunucu endpoints için Swagger (OpenAPI) belgeleri ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları gibi gerekli belgeleri otomatik olarak oluşturur. Bu, geri alma sürecini büyük ölçüde basitleştirir ve müşterilerin gerekirse önceki kararlı uygulama sürümüne hızlı bir şekilde geri dönmelerine yardımcı olur.

Sonuç olarak, CI/CD geri alma stratejisi sistem kararlılığını korumak, uygulama kesinti süresini azaltmak ve dağıtım sorunlarının son kullanıcılar üzerindeki etkisini en aza indirmek açısından çok değerlidir. AppMaster, sektördeki en iyi uygulamaları takip ederek ve sürüm kontrolü, otomasyon, izleme, denetim, belgeleme ve iletişim gibi temel unsurları birleştirerek, geri alma stratejilerinin sağlam ve verimli olduğunu bilerek müşterilerinin uygulamaları güvenle geliştirmelerine ve dağıtmalarına olanak tanır.