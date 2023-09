Le contrôle de version CI/CD, dans le contexte de l'intégration continue et de la livraison continue, fait référence à la gestion et au suivi systématiques des diverses modifications apportées au code source d'un projet logiciel et au schéma de base de données qui l'accompagne, aux fichiers de configuration et à d'autres artefacts pertinents. Ce processus permet aux développeurs de collaborer efficacement, de conserver l'historique du logiciel et de faciliter le déploiement rapide et automatisé des mises à jour sans introduire de conflits ou d'incohérences.

Au cœur de CI/CD Version Control se trouve le système de contrôle de version (VCS), qui sert de référentiel pour le code source et les fichiers associés. Ce système permet à plusieurs développeurs de travailler simultanément sur le même projet, en gérant les modifications et en évitant les conflits. Il existe deux principaux types de VCS : centralisé et distribué. Dans les systèmes centralisés, tels que Subversion (SVN), il existe un seul référentiel central, tandis que les systèmes distribués, tels que Git et Mercurial, disposent de plusieurs référentiels sur lesquels les développeurs peuvent travailler indépendamment.

Du point de vue CI/CD, le contrôle de version joue un rôle crucial en garantissant que le logiciel est toujours dans un état publiable. Ceci est réalisé grâce aux différentes branches, stratégies de fusion et flux de travail collaboratifs pris en charge par VCS. Une stratégie de branchement courante est le flux de travail de branche de fonctionnalités, dans lequel les développeurs créent une branche distincte pour chaque fonctionnalité, correction de bug ou amélioration. Une fois terminé, ils fusionnent leurs modifications dans la branche principale, permettant ainsi un pipeline de construction, de test et de déploiement automatisé.

Des recherches ont montré que l'intégration de pratiques CI/CD dans les projets de développement de logiciels peut améliorer considérablement la qualité, la fiabilité et les délais de mise sur le marché. Selon une étude de DORA (DevOps Research and Assessment), les organisations qui emploient des pratiques CI/CD sont 2,5 fois plus susceptibles de dépasser leurs objectifs de rentabilité, de part de marché et de productivité que leurs homologues. De plus, l'adoption de CI/CD et de pratiques efficaces de contrôle de version peut réduire le délai de modification de plusieurs mois à quelques minutes, permettant ainsi aux équipes de fournir plus rapidement de la valeur aux clients.

AppMaster, une puissante plateforme no-code, rationalise l'ensemble du processus de développement d'applications, y compris le contrôle de version CI/CD, en fournissant un environnement de développement intégré qui représente visuellement les aspects clés de l'application, tels que les modèles de données, les processus métier, endpoints d'API et déploiements cloud. En éliminant les complexités du développement de logiciels traditionnels, AppMaster permet aux clients de créer des applications d'entreprise 10 fois plus rapides et 3 fois plus rentables, tout en produisant des logiciels évolutifs et de haute qualité.

Certains avantages clés de l'approche d' AppMaster en matière de contrôle de version CI/CD incluent :

Intégration VCS : AppMaster prend en charge une intégration transparente avec les VCS populaires tels que Git et SVN, permettant aux développeurs de travailler en collaboration et de gérer efficacement les modifications.

prend en charge une intégration transparente avec les VCS populaires tels que Git et SVN, permettant aux développeurs de travailler en collaboration et de gérer efficacement les modifications. Création et déploiement automatisés : lorsque les clients appuient sur le bouton « Publier », AppMaster automatise le processus de génération du code source, de compilation des applications, d'exécution de tests, de conditionnement dans des conteneurs Docker (backend uniquement) et de déploiement sur le cloud. Cela garantit que les modifications sont automatiquement propagées dans différents environnements, ce qui donne lieu à un pipeline CI/CD rationalisé.

lorsque les clients appuient sur le bouton « Publier », automatise le processus de génération du code source, de compilation des applications, d'exécution de tests, de conditionnement dans des conteneurs Docker (backend uniquement) et de déploiement sur le cloud. Cela garantit que les modifications sont automatiquement propagées dans différents environnements, ce qui donne lieu à un pipeline CI/CD rationalisé. Régénération et élimination de la dette technique : AppMaster régénère l'intégralité de l'application à partir de zéro à chaque mise à jour, éliminant toute dette technique et garantissant que le logiciel maintient systématiquement son état optimal.

régénère l'intégralité de l'application à partir de zéro à chaque mise à jour, éliminant toute dette technique et garantissant que le logiciel maintient systématiquement son état optimal. Documentation Swagger/OpenAPI : AppMaster génère automatiquement une documentation complète sur les API pour endpoints backend, ce qui permet aux développeurs de comprendre et de travailler plus facilement avec les API.

génère automatiquement une documentation complète sur les API pour backend, ce qui permet aux développeurs de comprendre et de travailler plus facilement avec les API. Migration de schéma de base de données : AppMaster fournit des scripts de migration de schéma de base de données qui s'adaptent à mesure que le modèle de données change, garantissant ainsi que la base de données reste synchronisée avec les mises à jour de l'application.

En conclusion, le contrôle de version CI/CD est un aspect fondamental des pratiques modernes de développement de logiciels, constituant la base d'une collaboration efficace, d'un déploiement rapide et de logiciels de haute qualité. En intégrant cette fonctionnalité dans sa plateforme no-code, AppMaster permet à ses clients de créer des applications sophistiquées, évolutives et maintenables sans compromettre la vitesse, le coût ou la qualité.