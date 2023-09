O controle de versão CI/CD, no contexto de integração contínua e entrega contínua, refere-se ao gerenciamento sistemático e ao rastreamento das diversas alterações no código-fonte de um projeto de software e no esquema de banco de dados, arquivos de configuração e outros artefatos relevantes que o acompanham. Esse processo permite que os desenvolvedores colaborem de forma eficaz, mantenham o histórico do software e facilitem a implantação rápida e automatizada de atualizações sem introduzir conflitos ou inconsistências.

No centro do controle de versão CI/CD está o sistema de controle de versão (VCS), que serve como repositório para o código-fonte e arquivos associados. Este sistema permite que vários desenvolvedores trabalhem no mesmo projeto simultaneamente, gerenciando mudanças e evitando conflitos. Existem dois tipos principais de VCS: centralizado e distribuído. Em sistemas centralizados, como o Subversion (SVN), existe um único repositório central, enquanto os sistemas distribuídos, como o Git e o Mercurial, possuem vários repositórios nos quais os desenvolvedores podem trabalhar de forma independente.

Do ponto de vista do CI/CD, o controle de versão desempenha um papel crucial para garantir que o software esteja sempre em um estado liberável. Isto é conseguido através de vários ramos, estratégias de fusão e fluxos de trabalho colaborativos suportados pelo VCS. Uma estratégia de ramificação comum é o fluxo de trabalho de ramificação de recurso, onde os desenvolvedores criam uma ramificação separada para cada recurso, correção de bug ou aprimoramento. Após a conclusão, eles mesclam suas alterações de volta na ramificação principal, permitindo um pipeline automatizado de construção, teste e implantação.

A pesquisa mostrou que a incorporação de práticas de CI/CD em projetos de desenvolvimento de software pode melhorar significativamente a qualidade, a confiabilidade e o tempo de lançamento no mercado. De acordo com um estudo da DORA (DevOps Research and Assessment), as organizações que empregam práticas de CI/CD têm 2,5 vezes mais probabilidade de exceder as metas de lucratividade, participação de mercado e produtividade do que suas contrapartes. Além disso, a adoção de CI/CD e práticas eficientes de controle de versão pode reduzir o tempo de espera para alterações de meses para minutos, permitindo que as equipes entreguem valor aos clientes com mais rapidez.

AppMaster, uma poderosa plataforma no-code, agiliza todo o processo de desenvolvimento de aplicativos, incluindo controle de versão CI/CD, fornecendo um ambiente de desenvolvimento integrado que representa visualmente os principais aspectos do aplicativo, como modelos de dados, processos de negócios, endpoints de API e implantações em nuvem. Ao abstrair as complexidades do desenvolvimento de software tradicional, AppMaster permite que os clientes criem aplicativos de nível empresarial 10x mais rápido e 3x mais econômico, ao mesmo tempo em que produz software escalável e de alta qualidade.

Alguns benefícios principais da abordagem do AppMaster para controle de versão CI/CD incluem:

Integração VCS: AppMaster suporta integração perfeita com VCS populares como Git e SVN, permitindo que os desenvolvedores trabalhem de forma colaborativa e gerenciem mudanças com eficiência.

Construção e implantação automatizadas: quando os clientes pressionam o botão 'Publicar', AppMaster automatiza o processo de geração de código-fonte, compilação de aplicativos, execução de testes, empacotamento em contêineres Docker (apenas back-end) e implantação na nuvem. Isso garante que as alterações sejam propagadas automaticamente em diferentes ambientes, resultando em um pipeline de CI/CD simplificado.

Regeneração e eliminação de dívidas técnicas: AppMaster regenera todo o aplicativo do zero a cada atualização, eliminando qualquer dívida técnica e garantindo que o software mantenha seu estado ideal de forma consistente.

Documentação Swagger/OpenAPI: AppMaster gera automaticamente documentação abrangente de API para endpoints de back-end, facilitando a compreensão e o trabalho dos desenvolvedores com as APIs.

Migração de esquema de banco de dados: AppMaster fornece scripts de migração de esquema de banco de dados que se adaptam conforme o modelo de dados muda, garantindo que o banco de dados permaneça sincronizado com as atualizações do aplicativo.

Concluindo, o controle de versão CI/CD é um aspecto fundamental das práticas modernas de desenvolvimento de software, fornecendo a base para colaboração eficiente, implantação rápida e software de alta qualidade. Ao incorporar essa funcionalidade em sua plataforma no-code, AppMaster permite que seus clientes criem aplicativos sofisticados, escaláveis ​​e de fácil manutenção sem comprometer a velocidade, o custo ou a qualidade.