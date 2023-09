Współpraca CI/CD w kontekście tworzenia oprogramowania to zbieżność praktyk ciągłej integracji (CI) i ciągłego wdrażania (CD), których celem jest poprawa ogólnej wydajności, jakości i niezawodności procesów tworzenia oprogramowania. Praktyki te skupiają się na wspieraniu kultury komunikacji, współpracy i wspólnej odpowiedzialności pomiędzy programistami, testerami, zespołami operacyjnymi i innymi zainteresowanymi stronami w cyklu życia produktu. Podstawowym celem jest zapewnienie terminowego dostarczania wysokiej jakości, stabilnego i bezpiecznego kodu, co umożliwi zespołom szybkie opracowywanie, wdrażanie i utrzymywanie skutecznych aplikacji.

Ciągła integracja (CI) to proces częstej (zwykle kilka razy dziennie) integracji nowo opracowanego kodu z główną bazą kodu, wyzwalany przez automatyczne kompilacje i testy. Praktyka ta zachęca programistów do współpracy nad stale rozwijającymi się bazami kodu, minimalizowania konfliktów i wychwytywania problemów z integracją na wczesnym etapie procesu programowania. CI umożliwia zespołom ciągłe monitorowanie stanu i jakości kodu, zapewniając szybkie rozwiązywanie błędów, nieprawidłowych połączeń i innych problemów. Do popularnych systemów CI należą między innymi Jenkins, Travis CI i CircleCI.

Ciągłe wdrażanie (CD) obejmuje automatyczne wdrażanie zmian w kodzie w środowiskach produkcyjnych po przejściu przez serię zautomatyzowanych testów i walidacji. Automatyzując proces wdrażania, CD umożliwia zespołom szybkie udostępnianie funkcji, aktualizacji i poprawek błędów przy minimalnej interwencji człowieka. W ten sposób pomaga przyspieszyć cykl rozwoju i skrócić czas potrzebny, aby nowe funkcje przeszły od pomysłu do udostępnienia użytkownikom. Systemy CD, takie jak AWS CodeDeploy, Spinnaker i GitLab CI/CD są powszechnie używane do automatyzacji procesu wdrażania.

Współpraca CI/CD kładzie podwaliny pod kulturę DevOps, która ma na celu przełamanie tradycyjnych silosów pomiędzy programistami i zespołami operacyjnymi, integrując je w jeden, zunifikowany zespół skupiony na szybkim i wydajnym dostarczaniu wysokiej jakości oprogramowania. Praktyki DevOps pomagają zoptymalizować cały proces tworzenia oprogramowania, od planowania i rozwoju po wdrożenie i konserwację, poprzez wykorzystanie mocnych stron i możliwości obu zespołów.

Na platformie AppMaster no-code współpraca CI/CD jest istotnym aspektem procesu tworzenia oprogramowania. Zaawansowane narzędzia AppMaster umożliwiają klientom tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, koncentrując się na szybkości i wydajności, bez uszczerbku dla jakości i łatwości konserwacji. Integrując najlepsze praktyki CI/CD, AppMaster zapewnia, że ​​wszelkie zmiany wprowadzone w projektach aplikacji płynnie rozprzestrzeniają się w procesie rozwoju, generując nowe wersje aplikacji w czasie krótszym niż 30 sekund i zawsze tworząc aplikacje od podstaw, aby wyeliminować długi techniczne.

Na przykład, gdy klient zmodyfikuje projekt na platformie AppMaster i naciśnie przycisk „Publikuj”, AppMaster automatycznie generuje kod źródłowy, kompiluje aplikacje, uruchamia testy, pakuje je do kontenerów Docker (dla zaplecza) i wdraża je w chmurze. Proces ten podkreśla znaczenie współpracy CI/CD przy tworzeniu oprogramowania w AppMaster, ponieważ zapewnia ona szybkie i wydajne tworzenie spójnych, wysokiej jakości i aktualnych aplikacji.

Ponadto AppMaster obsługuje integrację z popularnymi narzędziami i usługami CI/CD, co może być korzystne dla zespołów, które mają już utworzone potoki CI/CD lub chcą zintegrować się z systemami zewnętrznymi. Pozwala to na płynną i elastyczną obsługę klientów AppMaster, niezależnie od ich konkretnych wymagań i preferencji CI/CD.

Ogólnie rzecz biorąc, współpraca CI/CD ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego rozwoju i utrzymania nowoczesnego oprogramowania. Integrując procesy ciągłej integracji i ciągłego wdrażania, zespoły mogą znacznie poprawić wydajność, jakość i niezawodność swojej bazy kodu, minimalizując jednocześnie czas potrzebny, aby nowe funkcje i aktualizacje dotarły do ​​użytkowników końcowych. W stale zmieniającym się krajobrazie technologicznym współpraca CI/CD umożliwia organizacjom i osobom indywidualnym zachowanie konkurencyjności i innowacyjności, wykorzystując zwiększoną szybkość, opłacalność i skalowalność zapewnianą przez platformy takie jak AppMaster.