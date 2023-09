La collaborazione CI/CD, nel contesto dello sviluppo software, è la convergenza delle pratiche di integrazione continua (CI) e distribuzione continua (CD) che mirano a migliorare l'efficienza, la qualità e l'affidabilità complessive dei processi di sviluppo software. Queste pratiche si concentrano sulla promozione di una cultura di comunicazione, collaborazione e responsabilità condivisa tra sviluppatori, tester, team operativi e altre parti interessate all'interno del ciclo di vita dello sviluppo del prodotto. L'obiettivo principale è garantire che un codice di alta qualità, stabile e sicuro venga distribuito in modo tempestivo, consentendo ai team di sviluppare, distribuire e mantenere rapidamente applicazioni di successo.

L'integrazione continua (CI) è il processo di integrazione frequente del codice appena sviluppato nella base di codice principale (in genere più volte al giorno), attivato da build e test automatizzati. Questa pratica incoraggia gli sviluppatori a collaborare su basi di codice in continua evoluzione, ridurre al minimo i conflitti e individuare i problemi di integrazione nelle prime fasi del processo di sviluppo. La CI consente ai team di monitorare costantemente lo stato e la qualità del proprio codice, garantendo che bug, unioni errate e altri problemi vengano risolti tempestivamente. I sistemi CI più diffusi includono Jenkins, Travis CI e CircleCI, tra gli altri.

La distribuzione continua (CD) prevede la distribuzione automatica delle modifiche al codice negli ambienti di produzione dopo aver superato una serie di test e convalide automatizzati. Automatizzando il processo di distribuzione, CD consente ai team di rilasciare funzionalità, aggiornamenti e correzioni di bug rapidamente e con un intervento umano minimo. In tal modo, aiuta ad accelerare il ciclo di sviluppo e a ridurre il tempo necessario affinché le nuove funzionalità passino dall’ideazione alla disponibilità degli utenti. I sistemi CD come AWS CodeDeploy, Spinnaker e GitLab CI/CD sono comunemente utilizzati per automatizzare il processo di distribuzione.

La collaborazione CI/CD pone le basi per una cultura DevOps, che cerca di abbattere i tradizionali silos tra sviluppatori e team operativi, integrandoli in un unico team unificato focalizzato sulla fornitura di software di alta qualità in modo rapido ed efficiente. Le pratiche DevOps aiutano a ottimizzare l'intera pipeline di sviluppo software, dalla pianificazione e sviluppo alla distribuzione e manutenzione, sfruttando i punti di forza e le capacità di entrambi i team.

Nella piattaforma no-code AppMaster, la collaborazione CI/CD è un aspetto essenziale del processo di sviluppo del software. I potenti strumenti di AppMaster consentono ai clienti di creare app backend, web e mobili con particolare attenzione alla velocità e all'efficienza, senza compromettere la qualità e la manutenibilità. Integrando le migliori pratiche CI/CD, AppMaster garantisce che qualsiasi modifica apportata ai progetti di un'applicazione si propaghi senza problemi attraverso la pipeline di sviluppo, generando nuove versioni dell'applicazione in meno di 30 secondi e producendo sempre applicazioni da zero per eliminare il debito tecnico.

Ad esempio, quando un cliente modifica un progetto all'interno della piattaforma AppMaster e preme il pulsante "Pubblica", AppMaster genera automaticamente il codice sorgente, compila applicazioni, esegue test, li inserisce in contenitori Docker (per il backend) e li distribuisce nel cloud. Questo processo evidenzia l'importanza della collaborazione CI/CD nello sviluppo di software presso AppMaster, poiché garantisce che applicazioni coerenti, di alta qualità e aggiornate siano generate in modo rapido ed efficiente.

Inoltre, AppMaster supporta l'integrazione con strumenti e servizi CI/CD più diffusi, il che può essere vantaggioso per i team che hanno già stabilito pipeline CI/CD o che desiderano integrarsi con sistemi esterni. Ciò consente un'esperienza fluida e flessibile per i clienti AppMaster, indipendentemente dai loro specifici requisiti o preferenze CI/CD.

Nel complesso, la collaborazione CI/CD è fondamentale per il successo dello sviluppo e della manutenzione del software moderno. Integrando i processi di Continuous Integration e Continuous Deployment, i team possono migliorare sostanzialmente l'efficienza, la qualità e l'affidabilità della propria base di codice riducendo al minimo il tempo necessario affinché le nuove funzionalità e gli aggiornamenti raggiungano gli utenti finali. In un panorama tecnologico in continua evoluzione, la collaborazione CI/CD consente alle organizzazioni e agli individui di rimanere competitivi e innovativi, sfruttando la maggiore velocità, convenienza e scalabilità fornite da piattaforme come AppMaster.