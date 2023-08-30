CI/CD Geri Bildirim Döngüsü, Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım bağlamında, iyileştirme alanlarını belirlemek, iş akışlarını optimize etmek ve genel yazılım dağıtımını iyileştirmek için yazılım geliştirme ve dağıtımın çeşitli aşamalarından sürekli olarak veri toplama ve analiz etme sürecini ifade eder. işlem. Yazılım geliştirmeye yönelik bu yinelemeli yaklaşım, çıktının istenen sonuçla tutarlı bir şekilde uyumlu olmasını sağlar, böylece yazılım geliştirme süreçlerinin verimliliğini ve etkinliğini arttırır, teknik borcu en aza indirir, yenilik potansiyelini en üst düzeye çıkarır ve sonuçta olağanüstü bir son kullanıcı deneyimi sağlar.

CI/CD Geri Bildirim Döngüsünün kalbinde otomasyon ilkesi yer alır. Yazılım geliştirme yaşam döngüsünün her aşamasında otomasyonun uygulanması, ekiplerin tekrarlayan, sıradan görevlere daha az ve projenin kritik yönlerine daha fazla odaklanmasına olanak tanır. Örneğin AppMaster no-code platformu, kullanıcı tanımlı planlara dayalı uygulamaların oluşturulmasını otomatikleştirerek uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. Bu sadece teslimat sürelerini hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda insan hatası olasılığını da ortadan kaldırarak en yüksek kalite ve performans standardını korur.

Sürekli Entegrasyon (CI), her ekip üyesinin kod değişikliklerinin günde birkaç kez paylaşılan bir havuza entegrasyonunu içeren CI/CD Geri Bildirim Döngüsünün ilk aşamasıdır. CI'nın temel amacı, yazılım bileşenlerinin birlikte sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayarak hataları ve gerilemeleri önlemektir. AppMaster çeşitli katkıda bulunanların kodlarını otomatik olarak derleyip entegre ederek CI'nın önündeki engelleri kaldırır, böylece yazılım bileşenlerinin amaçlandığı gibi birbirine uymasını sağlar.

Öte yandan Sürekli Dağıtım (CD), entegre kodun üretim ve test ortamlarına otomatik olarak dağıtılmasını içerir ve ekiplerin sorunları hızlı bir şekilde tanımlamasına ve düzeltici eylemde bulunmasına olanak tanır. Ekipler, değişiklikleri sürekli olarak test edip dağıtarak son kullanıcılara yalnızca yüksek kaliteli, tam işlevsel uygulamaların sunulmasını sağlayabilir. AppMaster ile "Yayınla" düğmesine her basıldığında platform uygulamaları derler, testler çalıştırır, bunları Docker konteynerlerine paketler ve buluta dağıtır. Müşteri tarafından oluşturulan uygulamalar Go, Vue3 ve Kotlin dahil olmak üzere çeşitli platformlarla uyumludur ve benzersiz esneklik ve ölçeklenebilirlik sunar.

CI ve CD süreçlerinden verilerin izlenmesi ve toplanması, ekiplerin darboğazları, verimsizlikleri ve iyileştirilecek alanları belirlemesine, böylece iş akışlarının daha da iyileştirilmesine ve optimize edilmesine olanak tanır. Dağıtım sıklığı, değişikliklere hazırlık süresi, değişiklik başarısızlık oranı ve ortalama iyileşme süresi gibi KPI'ların (Anahtar Performans Göstergeleri) kullanılması, bir kuruluşun CI/CD hattının durumu hakkında yararlı bilgiler sağlayabilir. Bu bilgilerle ekipler, yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilinçli kararlar alarak yenilik ve büyüme potansiyelini en üst düzeye çıkarabilir.

AppMaster Platformu bağlamında CI/CD Geri Bildirim Döngüsü, uygulama geliştirmeye yönelik no-code yaklaşımının ayrılmaz bir parçasıdır. Müşteriler, BP Designer gibi görsel araçları kullanarak tek satır kod yazmadan kapsamlı uygulamalar oluşturabilir; platform ise CI/CD hattını otomatik olarak yöneterek, değişiklikler yapıldıkça uygulamaları sürekli olarak entegre eder, dağıtır ve test eder. Ek olarak AppMaster, her proje için Swagger (açık API) belgeleri ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları oluşturarak yazılım sisteminin farklı bileşenleri arasında şeffaflık ve uyumluluk sağlar.

AppMaster CI/CD Geri Bildirim Döngüsünün önemli bir avantajı, teknik borcu ortadan kaldırma yeteneğidir. Platform, planlarda her değişiklik yapıldığında uygulamaları sıfırdan oluşturduğundan, müşteriler her zaman sıfır eski sorunla yazılımlarının en yeni, en optimize edilmiş sürümüne erişebilir. Bu, yazılımın tüm yaşam döngüsü boyunca ölçeklenebilir, bakımı yapılabilir ve verimli kalmasını sağlar.

Üstelik AppMaster uygulamaları, birincil veritabanı olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla uyumludur ve Go ile oluşturulan derlenmiş durum bilgisi olmayan arka uç uygulamaları nedeniyle kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarını barındırabilir. Bu, projenin boyutuna veya karmaşıklığına bakılmaksızın müşterilerin yazılımlarının tüm özelliklerinden yararlanmasına olanak tanır.

Sonuç olarak CI/CD Geri Bildirim Döngüsü, işletmelerin ve geliştirme ekiplerinin yazılım geliştirme süreçlerinde sürekli iyileştirme, iyileştirme ve yenilik yapmalarına olanak tanıyan güçlü bir metodolojidir. AppMaster gibi platformlar, web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmak için kapsamlı, verimli ve ölçeklenebilir bir çözüm sunmak amacıyla bu yaklaşımı kullanır. Kuruluşlar, CI/CD Geri Bildirim Döngüsünün gücünden yararlanarak çevik, rekabetçi ve teknoloji ortamının sürekli değişen taleplerine yanıt verebilir durumda kalabilirler.