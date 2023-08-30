Совместная работа CI/CD

Сотрудничество CI/CD в контексте разработки программного обеспечения — это сближение практик непрерывной интеграции (CI) и непрерывного развертывания (CD), направленное на повышение общей эффективности, качества и надежности процессов разработки программного обеспечения. Эти методы направлены на развитие культуры общения, сотрудничества и совместной ответственности между разработчиками, тестировщиками, эксплуатационными группами и другими заинтересованными сторонами в жизненном цикле разработки продукта. Основная цель — обеспечить своевременную доставку высококачественного, стабильного и безопасного кода, что позволит командам быстро разрабатывать, развертывать и поддерживать успешные приложения.

Непрерывная интеграция (CI) — это процесс частой интеграции недавно разработанного кода в основную кодовую базу (обычно несколько раз в день), запускаемый автоматическими сборками и тестами. Эта практика побуждает разработчиков сотрудничать в постоянно развивающейся кодовой базе, минимизировать конфликты и выявлять проблемы интеграции на ранних этапах процесса разработки. CI позволяет командам постоянно следить за работоспособностью и качеством своего кода, гарантируя оперативное устранение ошибок, неправильных слияний и других проблем. Популярные системы CI включают Jenkins, Travis CI и CircleCI и другие.

Непрерывное развертывание (CD) предполагает автоматическое развертывание изменений кода в производственных средах после того, как они проходят серию автоматических тестов и проверок. Автоматизируя процесс развертывания, CD позволяет командам выпускать функции, обновления и исправления ошибок быстро и с минимальным вмешательством человека. При этом это помогает ускорить цикл разработки и сократить время, необходимое для того, чтобы новые функции прошли путь от идеи до попадания в руки пользователей. Системы компакт-дисков, такие как AWS CodeDeploy, Spinnaker и GitLab CI/CD, обычно используются для автоматизации процесса развертывания.

Сотрудничество CI/CD закладывает основу для культуры DevOps, которая стремится разрушить традиционную разрозненность между разработчиками и эксплуатационными группами, интегрируя их в единую объединенную команду, ориентированную на быструю и эффективную доставку высококачественного программного обеспечения. Практики DevOps помогают оптимизировать весь конвейер разработки программного обеспечения, от планирования и разработки до развертывания и обслуживания, за счет использования сильных сторон и возможностей обеих команд.

На платформе AppMaster no-code сотрудничество CI/CD является важным аспектом процесса разработки программного обеспечения. Мощные инструменты AppMaster позволяют клиентам создавать серверные, веб- и мобильные приложения, уделяя особое внимание скорости и эффективности без ущерба для качества и удобства обслуживания. Интегрируя лучшие практики CI/CD, AppMaster гарантирует, что любые изменения, внесенные в чертежи приложения, беспрепятственно распространяются по конвейеру разработки, генерируя новые версии приложений менее чем за 30 секунд и всегда создавая приложения с нуля, чтобы устранить техническую задолженность.

Например, когда клиент изменяет проект на платформе AppMaster и нажимает кнопку «Опубликовать», AppMaster автоматически генерирует исходный код, компилирует приложения, запускает тесты, упаковывает их в контейнеры Docker (для серверной части) и развертывает в облаке. Этот процесс подчеркивает важность сотрудничества CI/CD при разработке программного обеспечения в AppMaster, поскольку оно обеспечивает быстрое и эффективное создание согласованных, высококачественных и актуальных приложений.

Более того, AppMaster поддерживает интеграцию с популярными инструментами и сервисами CI/CD, что может быть полезно для команд, которые уже настроили конвейеры CI/CD или хотят интегрироваться с внешними системами. Это обеспечивает бесперебойную и гибкую работу для клиентов AppMaster, независимо от их конкретных требований или предпочтений CI/CD.

В целом, сотрудничество CI/CD имеет первостепенное значение для успешной разработки и обслуживания современного программного обеспечения. Интегрируя процессы непрерывной интеграции и непрерывного развертывания, команды могут существенно повысить эффективность, качество и надежность своей кодовой базы, минимизируя при этом время, необходимое для того, чтобы новые функции и обновления дошли до конечных пользователей. В постоянно меняющемся технологическом ландшафте сотрудничество CI/CD позволяет организациям и отдельным лицам оставаться конкурентоспособными и инновационными, используя повышенную скорость, экономическую эффективность и масштабируемость, обеспечиваемые такими платформами, как AppMaster.