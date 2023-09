CI/CD-Zusammenarbeit im Kontext der Softwareentwicklung ist die Konvergenz von Continuous Integration (CI)- und Continuous Deployment (CD)-Praktiken, die darauf abzielen, die Gesamteffizienz, Qualität und Zuverlässigkeit von Softwareentwicklungsprozessen zu verbessern. Diese Praktiken konzentrieren sich auf die Förderung einer Kultur der Kommunikation, Zusammenarbeit und gemeinsamen Verantwortung zwischen Entwicklern, Testern, Betriebsteams und anderen Interessengruppen innerhalb des Produktentwicklungslebenszyklus. Das Hauptziel besteht darin, sicherzustellen, dass qualitativ hochwertiger, stabiler und sicherer Code rechtzeitig bereitgestellt wird, sodass Teams schnell erfolgreiche Anwendungen entwickeln, bereitstellen und warten können.

Kontinuierliche Integration (CI) ist der Prozess der häufigen Integration neu entwickelten Codes in die Hauptcodebasis (typischerweise mehrmals täglich), ausgelöst durch automatisierte Builds und Tests. Diese Vorgehensweise ermutigt Entwickler, an sich ständig weiterentwickelnden Codebasen zusammenzuarbeiten, Konflikte zu minimieren und Integrationsprobleme frühzeitig im Entwicklungsprozess zu erkennen. Mit CI können Teams den Zustand und die Qualität ihres Codes ständig überwachen und so sicherstellen, dass Fehler, fehlerhafte Zusammenführungen und andere Probleme umgehend behoben werden. Beliebte CI-Systeme sind unter anderem Jenkins, Travis CI und CircleCI.

Continuous Deployment (CD) umfasst die automatische Bereitstellung von Codeänderungen in Produktionsumgebungen, nachdem diese eine Reihe automatisierter Tests und Validierungen durchlaufen haben. Durch die Automatisierung des Bereitstellungsprozesses ermöglicht CD den Teams, Funktionen, Updates und Fehlerbehebungen schnell und mit minimalem menschlichen Eingriff zu veröffentlichen. Auf diese Weise trägt es dazu bei, den Entwicklungszyklus zu beschleunigen und die Zeit zu verkürzen, die benötigt wird, bis neue Funktionen von der Idee bis in die Hände der Benutzer gelangen. CD-Systeme wie AWS CodeDeploy, Spinnaker und GitLab CI/CD werden häufig zur Automatisierung des Bereitstellungsprozesses verwendet.

Die CI/CD-Zusammenarbeit bildet den Grundstein für eine DevOps-Kultur, die darauf abzielt, die traditionellen Silos zwischen Entwicklern und Betriebsteams aufzubrechen und sie in einem einzigen, einheitlichen Team zu integrieren, das sich auf die schnelle und effiziente Bereitstellung hochwertiger Software konzentriert. DevOps-Praktiken tragen dazu bei, die gesamte Softwareentwicklungspipeline zu optimieren, von der Planung und Entwicklung bis hin zur Bereitstellung und Wartung, indem sie die Stärken und Fähigkeiten beider Teams nutzen.

Bei der no-code Plattform AppMaster ist die CI/CD-Zusammenarbeit ein wesentlicher Aspekt des Softwareentwicklungsprozesses. Die leistungsstarken Tools von AppMaster ermöglichen es Kunden, Backend-, Web- und mobile Apps mit Schwerpunkt auf Geschwindigkeit und Effizienz zu erstellen, ohne Kompromisse bei Qualität und Wartbarkeit einzugehen. Durch die Integration von CI/CD-Best Practices stellt AppMaster sicher, dass alle an den Blaupausen einer Anwendung vorgenommenen Änderungen nahtlos durch die Entwicklungspipeline weitergegeben werden, neue Anwendungsversionen in weniger als 30 Sekunden generiert werden und Anwendungen immer von Grund auf neu erstellt werden, um technische Schulden zu beseitigen.

Wenn ein Kunde beispielsweise einen Blueprint innerhalb der AppMaster Plattform ändert und auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“ klickt, generiert AppMaster automatisch Quellcode, kompiliert Anwendungen, führt Tests aus, packt sie in Docker-Container (für das Backend) und stellt sie in der Cloud bereit. Dieser Prozess unterstreicht die Bedeutung der CI/CD-Zusammenarbeit in der Softwareentwicklung bei AppMaster, da sie sicherstellt, dass konsistente, qualitativ hochwertige und aktuelle Anwendungen schnell und effizient generiert werden.

Darüber hinaus unterstützt AppMaster die Integration mit gängigen CI/CD-Tools und -Diensten, was für Teams von Vorteil sein kann, die bereits über etablierte CI/CD-Pipelines verfügen oder eine Integration mit externen Systemen wünschen. Dies ermöglicht AppMaster Kunden ein nahtloses und flexibles Erlebnis, unabhängig von ihren spezifischen CI/CD-Anforderungen oder Vorlieben.

Insgesamt ist die CI/CD-Zusammenarbeit für die erfolgreiche Entwicklung und Wartung moderner Software von größter Bedeutung. Durch die Integration von Continuous Integration- und Continuous Deployment-Prozessen können Teams die Effizienz, Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Codebasis erheblich verbessern und gleichzeitig die Zeit minimieren, die benötigt wird, bis neue Funktionen und Updates die Endbenutzer erreichen. In einer sich ständig weiterentwickelnden Technologielandschaft ermöglicht die CI/CD-Zusammenarbeit Unternehmen und Einzelpersonen, wettbewerbsfähig und innovativ zu bleiben und von der höheren Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und Skalierbarkeit zu profitieren, die Plattformen wie AppMaster bieten.