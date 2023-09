La collaboration CI/CD, dans le contexte du développement logiciel, est la convergence des pratiques d'intégration continue (CI) et de déploiement continu (CD) qui visent à améliorer l'efficacité, la qualité et la fiabilité globales des processus de développement logiciel. Ces pratiques visent à favoriser une culture de communication, de collaboration et de responsabilité partagée entre les développeurs, les testeurs, les équipes opérationnelles et les autres parties prenantes au sein du cycle de vie du développement de produits. L'objectif principal est de garantir qu'un code de haute qualité, stable et sécurisé soit fourni en temps opportun, permettant ainsi aux équipes de développer, de déployer et de maintenir rapidement des applications performantes.

L'intégration continue (CI) est le processus d'intégration fréquente (généralement plusieurs fois par jour) du code nouvellement développé dans la base de code principale, déclenché par des builds et des tests automatisés. Cette pratique encourage les développeurs à collaborer sur des bases de code en constante évolution, à minimiser les conflits et à détecter les problèmes d'intégration dès le début du processus de développement. CI permet aux équipes de surveiller en permanence la santé et la qualité de leur code, garantissant que les bogues, les fusions incorrectes et autres problèmes sont résolus rapidement. Les systèmes CI populaires incluent Jenkins, Travis CI et CircleCI, entre autres.

Le déploiement continu (CD) implique le déploiement automatique des modifications de code dans les environnements de production une fois qu'elles ont passé une série de tests et de validations automatisés. En automatisant le processus de déploiement, CD permet aux équipes de publier des fonctionnalités, des mises à jour et des corrections de bogues rapidement et avec une intervention humaine minimale. Ce faisant, cela contribue à accélérer le cycle de développement et à réduire le temps nécessaire pour que les nouvelles fonctionnalités passent de l'idéation à la mise entre les mains des utilisateurs. Les systèmes CD tels qu'AWS CodeDeploy, Spinnaker et GitLab CI/CD sont couramment utilisés pour automatiser le processus de déploiement.

La collaboration CI/CD jette les bases d'une culture DevOps, qui cherche à briser les silos traditionnels entre les développeurs et les équipes opérationnelles, en les intégrant dans une équipe unique et unifiée axée sur la fourniture rapide et efficace de logiciels de haute qualité. Les pratiques DevOps aident à optimiser l'ensemble du pipeline de développement logiciel, de la planification et du développement au déploiement et à la maintenance, en tirant parti des forces et des capacités des deux équipes.

Sur la plateforme no-code AppMaster, la collaboration CI/CD est un aspect essentiel du processus de développement logiciel. Les outils puissants d' AppMaster permettent aux clients de créer des applications backend, Web et mobiles en mettant l'accent sur la vitesse et l'efficacité, sans compromettre la qualité et la maintenabilité. En intégrant les meilleures pratiques CI/CD, AppMaster garantit que toute modification apportée aux plans d'une application se propage de manière transparente tout au long du pipeline de développement, générant de nouvelles versions d'application en moins de 30 secondes et produisant toujours des applications à partir de zéro pour éliminer la dette technique.

Par exemple, lorsqu'un client modifie un plan au sein de la plateforme AppMaster et appuie sur le bouton « Publier », AppMaster génère automatiquement le code source, compile les applications, exécute des tests, les regroupe dans des conteneurs Docker (pour le backend) et les déploie dans le cloud. Ce processus met en évidence l'importance de la collaboration CI/CD dans le développement de logiciels chez AppMaster, car il garantit que des applications cohérentes, de haute qualité et à jour sont générées rapidement et efficacement.

De plus, AppMaster prend en charge l'intégration avec les outils et services CI/CD populaires, ce qui peut être bénéfique pour les équipes qui ont déjà établi des pipelines CI/CD ou souhaitent s'intégrer à des systèmes externes. Cela permet une expérience transparente et flexible pour les clients AppMaster, quelles que soient leurs exigences ou préférences spécifiques en matière de CI/CD.

Dans l’ensemble, la collaboration CI/CD est primordiale pour le développement et la maintenance réussis de logiciels modernes. En intégrant les processus d'intégration continue et de déploiement continu, les équipes peuvent améliorer considérablement l'efficacité, la qualité et la fiabilité de leur base de code tout en minimisant le temps nécessaire pour que les nouvelles fonctionnalités et mises à jour atteignent les utilisateurs finaux. Dans un paysage technologique en constante évolution, la collaboration CI/CD permet aux organisations et aux individus de rester compétitifs et innovants, en capitalisant sur la vitesse, la rentabilité et l'évolutivité accrues fournies par des plateformes telles AppMaster.