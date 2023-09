Maillage de services CI/CD

CI/CD Service Mesh est un concept avancé dans le domaine du développement et du déploiement de logiciels, combinant les approches d'intégration continue (CI), de déploiement continu (CD) et de Service Mesh pour rationaliser et optimiser le processus de livraison des applications. Cette approche intégrée vise à améliorer la collaboration et la communication entre les équipes de développement, à automatiser le processus de publication de logiciels de bout en bout et à améliorer la fiabilité et l'évolutivité globales des services d'application.

L'intégration continue (CI) est une pratique de développement dans laquelle les développeurs intègrent régulièrement leurs modifications de code dans un référentiel central, garantissant ainsi que les mises à jour sont testées et validées automatiquement. Ce processus facilite la détection précoce et la résolution des problèmes potentiels, réduisant ainsi le temps et les efforts consacrés à la résolution des conflits de code et des bogues. CI implique la création, le test et la validation automatique du code de l'application chaque fois qu'une nouvelle modification est validée, garantissant ainsi que l'application reste dans un état fonctionnel cohérent.

Le déploiement continu (CD) transmet automatiquement les modifications qui ont transité par le pipeline CI vers les environnements de production. Le CD vise à réduire le temps entre l'écriture du code et son déploiement en production, garantissant ainsi que les versions logicielles sont fréquentes, cohérentes et fiables. CD utilise des outils et des techniques d'automatisation du déploiement pour rationaliser le processus de déploiement de code dans plusieurs environnements et vérifier sa fonctionnalité par rapport à des critères d'acceptation prédéfinis sans intervention manuelle.

Service Mesh est une couche d'infrastructure dédiée qui vise à alléger les complexités associées à la gestion, à la surveillance et au contrôle de l'architecture des microservices. Un Service Mesh fournit une plate-forme transparente et configurable qui permet aux développeurs et aux opérateurs d'observer, de sécuriser et de contrôler la communication entre les microservices sans modifier le code de l'application. Les principaux composants d’une architecture Service Mesh sont le plan de données et le plan de contrôle. Le plan de données est responsable de la gestion de l'exécution et du routage des demandes de service, tandis que le plan de contrôle s'occupe de la gestion, de la configuration et de la surveillance des services distribués.

L'intégration de CI/CD à Service Mesh apporte plusieurs avantages et efficacités dans le processus de développement et de déploiement de logiciels. Les pipelines CI/CD créent, testent et déploient automatiquement le code d'application, tandis que le Service Mesh fournit les fonctionnalités de mise en réseau, de sécurité et d'observabilité nécessaires pour les microservices. Cette combinaison permet des cycles de développement plus rapides, une qualité de code améliorée, des versions plus petites et plus fréquentes et une gestion transparente des systèmes distribués. Certains des principaux avantages d’un maillage de services CI/CD sont les suivants :

1. Collaboration améliorée : l'adoption de l'approche CI/CD Service Mesh encourage les équipes interfonctionnelles à travailler ensemble plus étroitement et plus efficacement. Les pratiques d'intégration et de déploiement continus permettent aux développeurs de travailler sur des modifications de code plus petites et de recevoir plus rapidement des commentaires sur leur travail. L'infrastructure Service Mesh simplifie la communication de service à service, permettant aux développeurs de se concentrer sur l'écriture du code d'application, tandis que les équipes opérationnelles se concentrent sur la gestion et la surveillance des services distribués.

2. Automatisation et fiabilité améliorées : l'approche CI/CD Service Mesh favorise l'automatisation de l'ensemble du processus de publication de logiciels, de l'intégration du code au déploiement. Cela se traduit par une intervention humaine réduite, minimisant les risques d’erreur humaine et augmentant la fiabilité globale de l’application. L'infrastructure Service Mesh fournit des fonctionnalités automatisées de résilience, de sécurité et d'observabilité, garantissant que les microservices sont stables et tolérants aux pannes.

3. Cycles de publication plus rapides et délais de livraison réduits : en intégrant des pratiques CI/CD et une architecture Service Mesh, les organisations peuvent réduire considérablement le temps nécessaire entre les modifications de code et les déploiements en production. L'automatisation de l'intégration, des tests et du déploiement du code facilite les itérations rapides et les versions fréquentes, permettant aux entreprises de rester agiles, de s'adapter rapidement aux demandes du marché et de fournir rapidement de la valeur à leurs clients.

4. Évolutivité améliorée : la combinaison de CI/CD et de Service Mesh permet aux organisations de créer et de déployer plus facilement des applications évolutives. L'infrastructure Service Mesh gère les complexités de la gestion des systèmes distribués, fournissant une plate-forme flexible pour augmenter ou réduire les services d'application en fonction de la demande. Dans le contexte d' AppMaster, la plate no-code génère de véritables applications avec Go, Vue3 et le framework d'applications mobiles, garantissant une évolutivité étonnante pour les entreprises et les cas d'utilisation à forte charge.

5. Élimination de la dette technique : grâce à l'approche CI/CD Service Mesh, les organisations peuvent mieux gérer leur dette technique, car l'ensemble du processus de publication de logiciels est automatisé et rationalisé. En adoptant la plateforme no-code d' AppMaster, les développeurs peuvent générer des applications à partir de zéro à chaque modification, évitant ainsi toute dette technique accumulée due au code existant ou aux interventions manuelles.

En conclusion, CI/CD Service Mesh est une approche holistique du développement et du déploiement de logiciels, fournissant une plate-forme transparente pour créer, tester et déployer des applications de manière automatisée, cohérente et fiable. L'intégration de l'intégration continue, du déploiement continu et du Service Mesh offre plusieurs avantages tels qu'une collaboration améliorée, une automatisation améliorée, des cycles de publication plus rapides et une dette technique réduite. La plate no-code d' AppMaster, avec son environnement de développement intégré complet, exploite ces concepts pour permettre aux clients de créer des applications Web, mobiles et backend évolutives et hautes performances, garantissant ainsi une livraison de logiciels rapide et rentable.