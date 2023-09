Siatka usług CI/CD

CI/CD Service Mesh to zaawansowana koncepcja z zakresu tworzenia i wdrażania oprogramowania, łącząca podejścia Continuous Integration (CI), Continuous Deployment (CD) i Service Mesh w celu usprawnienia i optymalizacji procesu dostarczania aplikacji. To zintegrowane podejście ma na celu poprawę współpracy i komunikacji między zespołami programistycznymi, automatyzację kompleksowego procesu wydawania oprogramowania oraz zwiększenie ogólnej niezawodności i skalowalności usług aplikacyjnych.

Ciągła integracja (CI) to praktyka programistyczna, w ramach której programiści regularnie integrują zmiany w kodzie z centralnym repozytorium, zapewniając automatyczne testowanie i sprawdzanie poprawności aktualizacji. Proces ten ułatwia wczesne wykrywanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów, redukując czas i wysiłek poświęcony na naprawianie konfliktów i błędów w kodzie. CI obejmuje automatyczne budowanie, testowanie i sprawdzanie poprawności kodu aplikacji za każdym razem, gdy zostanie zatwierdzona nowa zmiana, zapewniając, że aplikacja pozostanie w spójnym stanie funkcjonalnym.

Ciągłe wdrażanie (CD) automatycznie wypycha zmiany, które przeszły przez potok CI, do środowisk produkcyjnych. Celem CD jest skrócenie czasu pomiędzy napisaniem kodu a wdrożeniem go w środowisku produkcyjnym, zapewniając częste, spójne i niezawodne wydawanie oprogramowania. CD wykorzystuje narzędzia i techniki automatyzacji wdrażania, aby usprawnić proces wdrażania kodu w wielu środowiskach i weryfikowania jego funkcjonalności według wcześniej zdefiniowanych kryteriów akceptacji bez ręcznej interwencji.

Service Mesh to dedykowana warstwa infrastruktury, której celem jest uproszczenie złożoności związanej z zarządzaniem, monitorowaniem i kontrolą architektury mikrousług. Service Mesh zapewnia przejrzystą i konfigurowalną platformę, która pozwala programistom i operatorom obserwować, zabezpieczać i kontrolować komunikację między mikrousługami bez modyfikowania kodu aplikacji. Podstawowymi komponentami architektury Service Mesh są płaszczyzna danych i płaszczyzna kontroli. Płaszczyzna danych jest odpowiedzialna za obsługę wykonywania i routingu żądań usług, podczas gdy płaszczyzna kontroli zajmuje się zarządzaniem, konfiguracją i monitorowaniem usług rozproszonych.

Integracja CI/CD z Service Mesh przynosi szereg korzyści i usprawnień w procesie tworzenia i wdrażania oprogramowania. Potoki CI/CD automatycznie budują, testują i wdrażają kod aplikacji, podczas gdy Service Mesh zapewnia niezbędne funkcje sieciowe, bezpieczeństwa i obserwowalności dla mikrousług. Ta kombinacja umożliwia szybsze cykle rozwoju, lepszą jakość kodu, mniejsze i częstsze wydania oraz płynne zarządzanie systemami rozproszonymi. Niektóre z kluczowych zalet siatki usług CI/CD są następujące:

1. Lepsza współpraca: przyjęcie podejścia CI/CD Service Mesh zachęca zespoły interdyscyplinarne do bliższej i wydajniejszej współpracy. Praktyki ciągłej integracji i wdrażania umożliwiają programistom pracę nad mniejszymi zmianami w kodzie i szybsze otrzymywanie informacji zwrotnych na temat ich pracy. Infrastruktura Service Mesh upraszcza komunikację między usługami, umożliwiając programistom skupienie się na pisaniu kodu aplikacji, podczas gdy zespoły operacyjne skupiają się na zarządzaniu i monitorowaniu usług rozproszonych.

2. Większa automatyzacja i niezawodność: Podejście CI/CD Service Mesh promuje automatyzację całego procesu wydawania oprogramowania, od integracji kodu po wdrożenie. Skutkuje to ograniczeniem interwencji człowieka, minimalizacją ryzyka błędu ludzkiego i zwiększeniem ogólnej niezawodności aplikacji. Infrastruktura Service Mesh zapewnia zautomatyzowane funkcje odporności, bezpieczeństwa i obserwowalności, dzięki czemu mikrousługi są stabilne i odporne na błędy.

3. Krótsze cykle wydawnicze i skrócony czas realizacji: Dzięki włączeniu praktyk CI/CD i architektury Service Mesh organizacje mogą znacznie skrócić czas potrzebny od zmian w kodzie do wdrożeń produkcyjnych. Automatyzacja integracji, testowania i wdrażania kodu ułatwia szybkie iteracje i częste wydania, umożliwiając firmom zachowanie elastyczności, szybkie dostosowywanie się do wymagań rynku i szybkie dostarczanie wartości swoim klientom.

4. Większa skalowalność: połączenie CI/CD i Service Mesh umożliwia organizacjom łatwiejsze tworzenie i wdrażanie skalowalnych aplikacji. Infrastruktura Service Mesh radzi sobie ze złożonością zarządzania systemami rozproszonymi, zapewniając elastyczną platformę do skalowania usług aplikacyjnych w górę lub w dół w zależności od zapotrzebowania. W kontekście AppMaster platforma no-code generuje rzeczywiste aplikacje za pomocą Go, Vue3 i frameworku aplikacji mobilnych, zapewniając niesamowitą skalowalność dla zastosowań korporacyjnych i wymagających dużego obciążenia.

5. Eliminacja długu technicznego: Dzięki podejściu CI/CD Service Mesh organizacje mogą lepiej zarządzać długiem technicznym, ponieważ cały proces wydawania oprogramowania jest zautomatyzowany i usprawniony. Przyjmując platformę AppMaster no-code, programiści mogą generować aplikacje od zera przy każdej zmianie, unikając w ten sposób wszelkich nagromadzonych długów technicznych wynikających ze starszego kodu lub ręcznych interwencji.

Podsumowując, CI/CD Service Mesh to holistyczne podejście do tworzenia i wdrażania oprogramowania, zapewniające płynną platformę do tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji w sposób zautomatyzowany, spójny i niezawodny. Integracja ciągłej integracji, ciągłego wdrażania i Service Mesh oferuje szereg korzyści, takich jak ulepszona współpraca, lepsza automatyzacja, krótsze cykle wydawnicze i zmniejszone zadłużenie techniczne. Platforma AppMaster no-code, z kompleksowym zintegrowanym środowiskiem programistycznym, wykorzystuje te koncepcje, aby umożliwić klientom tworzenie skalowalnych, wydajnych aplikacji internetowych, mobilnych i zaplecza, zapewniając szybkie i opłacalne dostarczanie oprogramowania.