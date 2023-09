Lưới dịch vụ CI/CD là một khái niệm nâng cao trong lĩnh vực phát triển và triển khai phần mềm, kết hợp các phương pháp Tích hợp liên tục (CI), Triển khai liên tục (CD) và Lưới dịch vụ để hợp lý hóa và tối ưu hóa quá trình phân phối ứng dụng. Cách tiếp cận tích hợp này nhằm mục đích cải thiện sự cộng tác và giao tiếp giữa các nhóm phát triển, tự động hóa quy trình phát hành phần mềm từ đầu đến cuối và nâng cao độ tin cậy cũng như khả năng mở rộng tổng thể của các dịch vụ ứng dụng.

Tích hợp liên tục (CI) là một phương pháp phát triển trong đó các nhà phát triển thường xuyên tích hợp các thay đổi mã của họ vào kho lưu trữ trung tâm, đảm bảo các bản cập nhật được kiểm tra và xác thực tự động. Quá trình này tạo điều kiện phát hiện sớm và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn, giảm thời gian và công sức dành cho việc khắc phục các xung đột và lỗi mã. CI liên quan đến việc xây dựng, kiểm tra và xác thực mã ứng dụng một cách tự động bất cứ khi nào có thay đổi mới được thực hiện, đảm bảo rằng ứng dụng vẫn ở trạng thái hoạt động nhất quán.

Triển khai liên tục (CD) tự động đẩy những thay đổi đã đi qua quy trình CI sang môi trường sản xuất. CD nhằm mục đích giảm thời gian giữa việc viết mã và triển khai nó vào sản xuất, đảm bảo rằng việc phát hành phần mềm diễn ra thường xuyên, nhất quán và đáng tin cậy. CD sử dụng các công cụ và kỹ thuật tự động triển khai để hợp lý hóa quy trình triển khai mã cho nhiều môi trường và xác minh chức năng của nó theo các tiêu chí chấp nhận được xác định trước mà không cần can thiệp thủ công.

Service Mesh là lớp cơ sở hạ tầng chuyên dụng nhằm mục đích giảm bớt sự phức tạp liên quan đến việc quản lý, giám sát và kiểm soát kiến ​​trúc microservice. Lưới dịch vụ cung cấp một nền tảng minh bạch và có thể định cấu hình, cho phép các nhà phát triển và nhà điều hành quan sát, bảo mật và kiểm soát hoạt động giao tiếp giữa các vi dịch vụ mà không cần sửa đổi mã ứng dụng. Các thành phần chính của kiến ​​trúc Lưới dịch vụ là mặt phẳng dữ liệu và mặt phẳng điều khiển. Mặt phẳng dữ liệu chịu trách nhiệm xử lý việc thực hiện và định tuyến các yêu cầu dịch vụ, trong khi mặt phẳng điều khiển xử lý việc quản lý, cấu hình và giám sát các dịch vụ phân tán.

Việc tích hợp CI/CD với Service Mesh mang lại một số lợi ích và hiệu quả trong quá trình triển khai và phát triển phần mềm. Quy trình CI/CD tự động xây dựng, kiểm tra và triển khai mã ứng dụng, trong khi Lưới dịch vụ cung cấp các tính năng kết nối mạng, bảo mật và khả năng quan sát cần thiết cho các vi dịch vụ. Sự kết hợp này cho phép chu kỳ phát triển nhanh hơn, chất lượng mã được cải thiện, các bản phát hành nhỏ hơn và thường xuyên hơn cũng như quản lý hệ thống phân tán liền mạch. Một số ưu điểm chính của Lưới dịch vụ CI/CD như sau:

1. Tăng cường cộng tác: Việc áp dụng phương pháp Lưới dịch vụ CI/CD sẽ khuyến khích các nhóm đa chức năng làm việc cùng nhau chặt chẽ và hiệu quả hơn. Các biện pháp triển khai và tích hợp liên tục cho phép các nhà phát triển thực hiện các thay đổi mã nhỏ hơn và nhận được phản hồi nhanh hơn về công việc của họ. Cơ sở hạ tầng Service Mesh đơn giản hóa giao tiếp giữa các dịch vụ với nhau, cho phép các nhà phát triển tập trung vào việc viết mã ứng dụng, trong khi các nhóm vận hành tập trung vào việc quản lý và giám sát các dịch vụ phân tán.

2. Cải thiện tính tự động hóa và độ tin cậy: Phương pháp Lưới dịch vụ CI/CD thúc đẩy quá trình tự động hóa toàn bộ quy trình phát hành phần mềm từ tích hợp mã đến triển khai. Điều này giúp giảm sự can thiệp của con người, giảm thiểu khả năng xảy ra lỗi của con người và tăng độ tin cậy tổng thể của ứng dụng. Cơ sở hạ tầng Service Mesh cung cấp các tính năng phục hồi, bảo mật và quan sát tự động, đảm bảo rằng các dịch vụ vi mô ổn định và có khả năng chịu lỗi.

3. Chu kỳ phát hành nhanh hơn và giảm thời gian thực hiện: Bằng cách kết hợp các phương pháp thực hành CI/CD và kiến ​​trúc Lưới dịch vụ, các tổ chức có thể giảm đáng kể thời gian thực hiện từ thay đổi mã đến triển khai sản xuất. Việc tự động hóa việc tích hợp, thử nghiệm và triển khai mã tạo điều kiện cho việc lặp lại nhanh chóng và phát hành thường xuyên, cho phép các doanh nghiệp luôn linh hoạt, thích ứng nhanh chóng với nhu cầu thị trường và nhanh chóng mang lại giá trị cho khách hàng của họ.

4. Cải thiện khả năng mở rộng: Sự kết hợp giữa CI/CD và Service Mesh cho phép các tổ chức xây dựng và triển khai các ứng dụng có thể mở rộng dễ dàng hơn. Cơ sở hạ tầng Service Mesh xử lý sự phức tạp của việc quản lý hệ thống phân tán, cung cấp nền tảng linh hoạt để tăng hoặc giảm quy mô dịch vụ ứng dụng dựa trên nhu cầu. Trong ngữ cảnh của AppMaster, nền tảng no-code tạo ra các ứng dụng thực với khung ứng dụng Go, Vue3 và di động, đảm bảo khả năng mở rộng đáng kinh ngạc cho các trường hợp sử dụng doanh nghiệp và tải trọng cao.

5. Loại bỏ nợ kỹ thuật: Với cách tiếp cận Lưới dịch vụ CI/CD, các tổ chức có thể quản lý nợ kỹ thuật của mình tốt hơn vì toàn bộ quy trình phát hành phần mềm được tự động hóa và sắp xếp hợp lý. Bằng cách áp dụng nền tảng no-code của AppMaster, các nhà phát triển có thể tạo ứng dụng từ đầu với mỗi thay đổi, do đó tránh được mọi khoản nợ kỹ thuật tích lũy do mã cũ hoặc các biện pháp can thiệp thủ công.

Tóm lại, CI/CD Service Mesh là một cách tiếp cận toàn diện để phát triển và triển khai phần mềm, cung cấp nền tảng liền mạch để xây dựng, thử nghiệm và triển khai các ứng dụng một cách tự động, nhất quán và đáng tin cậy. Việc tích hợp Tích hợp liên tục, Triển khai liên tục và Lưới dịch vụ mang lại một số lợi ích như tăng cường cộng tác, tự động hóa được cải thiện, chu kỳ phát hành nhanh hơn và giảm nợ kỹ thuật. Nền tảng no-code của AppMaster, với môi trường phát triển tích hợp toàn diện, tận dụng những khái niệm này để trao quyền cho khách hàng trong việc tạo ra các ứng dụng web, di động và phụ trợ có khả năng mở rộng, hiệu suất cao, đảm bảo phân phối phần mềm nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.