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Сервисная сетка CI/CD

30, авг. 2023

CI/CD Service Mesh — это передовая концепция в области разработки и развертывания программного обеспечения, сочетающая в себе подходы непрерывной интеграции (CI), непрерывного развертывания (CD) и Service Mesh для упрощения и оптимизации процесса доставки приложений. Этот интегрированный подход направлен на улучшение сотрудничества и коммуникации между командами разработчиков, автоматизацию сквозного процесса выпуска программного обеспечения и повышение общей надежности и масштабируемости сервисов приложений.

Непрерывная интеграция (CI) — это практика разработки, при которой разработчики регулярно интегрируют изменения своего кода в центральный репозиторий, обеспечивая автоматическое тестирование и проверку обновлений. Этот процесс способствует раннему обнаружению и разрешению потенциальных проблем, сокращая время и усилия, затрачиваемые на исправление конфликтов и ошибок кода. CI включает в себя автоматическое создание, тестирование и проверку кода приложения при каждом внесении нового изменения, гарантируя, что приложение остается в стабильно функциональном состоянии.

Непрерывное развертывание (CD) автоматически передает изменения, прошедшие через конвейер CI, в производственную среду. Целью CD является сокращение времени между написанием кода и его внедрением в производство, гарантируя, что выпуски программного обеспечения будут частыми, последовательными и надежными. CD использует инструменты и методы автоматизации развертывания для оптимизации процесса развертывания кода в нескольких средах и проверки его функциональности на соответствие заранее определенным критериям приемки без ручного вмешательства.

Service Mesh — это выделенный уровень инфраструктуры, целью которого является упрощение сложностей, связанных с управлением, мониторингом и контролем архитектуры микросервисов. Service Mesh предоставляет прозрачную и настраиваемую платформу, которая позволяет разработчикам и операторам наблюдать, защищать и контролировать связь между микросервисами без изменения кода приложения. Основными компонентами архитектуры Service Mesh являются плоскость данных и плоскость управления. Плоскость данных отвечает за выполнение и маршрутизацию запросов на обслуживание, а плоскость управления занимается управлением, настройкой и мониторингом распределенных служб.

Интеграция CI/CD с Service Mesh дает ряд преимуществ и повышает эффективность процесса разработки и развертывания программного обеспечения. Конвейеры CI/CD автоматически создают, тестируют и развертывают код приложения, тогда как Service Mesh обеспечивает необходимые функции сети, безопасности и наблюдения для микросервисов. Эта комбинация обеспечивает более быстрые циклы разработки, улучшенное качество кода, более мелкие и частые выпуски, а также беспрепятственное управление распределенными системами. Некоторые из ключевых преимуществ CI/CD Service Mesh заключаются в следующем:

1. Расширение сотрудничества. Использование подхода CI/CD Service Mesh стимулирует межфункциональные команды работать вместе более тесно и эффективно. Практики непрерывной интеграции и развертывания позволяют разработчикам работать над небольшими изменениями кода и быстрее получать отзывы о своей работе. Инфраструктура Service Mesh упрощает взаимодействие между сервисами, позволяя разработчикам сосредоточиться на написании кода приложения, а операционным группам сосредоточиться на управлении и мониторинге распределенных сервисов.

2. Улучшенная автоматизация и надежность. Подход CI/CD Service Mesh способствует автоматизации всего процесса выпуска программного обеспечения, от интеграции кода до развертывания. Это приводит к уменьшению вмешательства человека, минимизации вероятности человеческой ошибки и повышению общей надежности приложения. Инфраструктура Service Mesh обеспечивает автоматизированную отказоустойчивость, безопасность и функции наблюдения, гарантируя стабильность и отказоустойчивость микросервисов.

3. Ускоренные циклы выпуска и сокращение времени выполнения заказов. Используя методы CI/CD и архитектуру Service Mesh, организации могут значительно сократить время, необходимое от изменения кода до производственного развертывания. Автоматизация интеграции, тестирования и развертывания кода облегчает быстрые итерации и частые выпуски, позволяя компаниям оставаться гибкими, быстро адаптироваться к требованиям рынка и оперативно приносить пользу своим клиентам.

4. Улучшенная масштабируемость. Сочетание CI/CD и Service Mesh позволяет организациям легче создавать и развертывать масштабируемые приложения. Инфраструктура Service Mesh справляется со сложностями управления распределенными системами, предоставляя гибкую платформу для масштабирования сервисов приложений в зависимости от спроса. В контексте AppMaster платформа no-code генерирует реальные приложения с помощью Go, Vue3 и платформы мобильных приложений, обеспечивая потрясающую масштабируемость для корпоративных сценариев и сценариев использования с высокой нагрузкой.

5. Устранение технической задолженности. Благодаря подходу CI/CD Service Mesh организации могут лучше управлять своей технической задолженностью, поскольку весь процесс выпуска программного обеспечения автоматизирован и оптимизирован. Приняв платформу AppMaster no-code, разработчики могут создавать приложения с нуля с каждым изменением, избегая тем самым накопления технического долга из-за устаревшего кода или ручного вмешательства.

В заключение отметим, что CI/CD Service Mesh — это целостный подход к разработке и развертыванию программного обеспечения, предоставляющий единую платформу для создания, тестирования и развертывания приложений автоматизированным, последовательным и надежным способом. Интеграция непрерывной интеграции, непрерывного развертывания и Service Mesh предлагает ряд преимуществ, таких как улучшенная совместная работа, улучшенная автоматизация, более быстрые циклы выпуска и сокращение технического долга. Платформа AppMaster no-code с ее комплексной интегрированной средой разработки использует эти концепции, чтобы предоставить клиентам возможность создавать масштабируемые, высокопроизводительные веб-, мобильные и серверные приложения, обеспечивая быструю и экономически эффективную доставку программного обеспечения.

Изучите больше терминов:
Артефакты CI/CD Архитектура микросервисов CI/CD Инструменты CI/CD Качество кода CI/CD Миграция базы данных CI/CD Оркестрация контейнеров CI/CD Переключение функций CI/CD Покрытие кода CI/CD Принцип отказоустойчивости CI/CD Рабочий процесс CI/CD Развертывание CI/CD Развертывание CI/CD Blue-Green Развертывание CI/CD без простоев Сервисная сетка CI/CD Тестирование производительности CI/CD Управление релизами CI/CD

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