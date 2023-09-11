在软件许可和开源的背景下，“分叉”是指利用现有软件项目的原始源代码作为基础，创建一个新的、独特的版本的过程。这种做法使开发人员能够修改、扩展和调整软件，以符合他们的特定要求或目标，而不会影响原始项目。 Forking 因其对协作、创新和可定制软件解决方案的固有支持而成为开源社区不可或缺的一部分。

当开发人员决定偏离软件项目的主要开发路径，创建一个单独的分支来追求不同的设计选择或目标时，就会发生分叉。这些分支或“分叉”可以是临时的，旨在将更改重新集成到主项目中，也可以是永久性的，从而建立一个独特且独立的项目。叉子可以分为两个主要类别：

硬分叉：这种类型的分叉会与原始软件项目产生永久且不兼容的分裂，从而导致两个独立的项目共享公共代码库。当开发者社区内部对未来的开发方向或目标出现重大分歧时，通常会出现硬分叉。硬分叉的一个著名例子是 2017 年从比特币 (BTC) 创建的加密货币比特币现金 (BCH)。 软分叉：另一方面，软分叉是从主项目中暂时分离出来的，目的是在最终合并回主项目之前就新功能或改进进行协作。软分叉通常作为一种安全有效的方法出现，在将新想法和创新集成到主要代码库之前对其进行测试。

值得注意的是，开源许可模式在分叉实践中起着至关重要的作用。开源许可证赋予开发人员访问、修改和重新分发软件项目源代码的自由，确保可以合法地建立和维护分叉。因此，分叉是开源软件开发的重要组成部分，使开发人员能够适应和构建现有项目，以追求自己的愿景和目标。

在软件开发领域，分叉在推动创新、加速开发过程以及实现可定制软件解决方案的广泛可用性方面发挥了重要作用。例如，Linux 操作系统已经被多次分叉，产生了许多满足各种用例、行业和用户偏好的发行版（发行版）。这个 Linux 发行版生态系统展示了分叉作为解决多样化需求和在软件开发中培育包容性增长环境的一种手段的力量。

AppMaster平台作为面向后端、Web 和移动应用程序创建的领先no-code开发解决方案，承认分叉在现代软件开发生态系统中的重要性。虽然AppMaster主要专注于使用其直观的可视化设计工具生成新应用程序，但Business+和En​​terprise订阅客户可以获取其项目的源代码包，并根据需要采用分叉实践来追求独立的开发路径。

通过利用后端应用程序生成的 Go (golang) 源代码或 Web 应用程序的 Vue3 框架和 JS/TS 代码，或移动应用程序的 Kotlin 和Jetpack Compose或SwiftUI代码，用户可以创建满足独特需求或目标的分支，超出AppMaster的no-code环境范围。这种灵活性使AppMaster客户能够利用分叉实践的优势，同时仍然受益于该平台的no-code功能提供的快速应用程序开发。

总之，分叉是软件许可和开源环境中的一种关键实践，它允许开发人员利用原始源代码创建现有软件项目的新版本。它促进创新，加速开发过程，并确保可以定制软件解决方案以满足特定要求或目标。 AppMaster平台承认分叉在当代软件开发中的重要性，为客户提供生成的源代码包，使他们能够在需要时通过分叉实践寻求独立的开发路径。