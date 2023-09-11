В контексте лицензирования программного обеспечения и открытого исходного кода «разветвление» относится к процессу создания новой и отдельной версии существующего программного проекта с использованием его исходного исходного кода в качестве основы. Эта практика позволяет разработчикам модифицировать, расширять и адаптировать программное обеспечение в соответствии с их конкретными требованиями или целями, не влияя на исходный проект. Форкинг стал неотъемлемой частью сообщества открытого исходного кода благодаря присущей ему поддержке совместной работы, инноваций и настраиваемых программных решений.

Разветвление происходит, когда разработчики решают отклониться от основного пути разработки программного проекта, создавая отдельную ветвь для реализации других вариантов дизайна или целей. Эти ответвления, или «вилки», могут быть либо временными, с целью реинтеграции изменений обратно в основной проект, либо постоянными, ведущими к созданию отдельного и независимого проекта. Вилки можно разделить на две основные категории:

Хард-форк. Этот тип форка создает постоянное и несовместимое разделение исходного программного проекта, в результате чего два независимых проекта используют общую кодовую базу. Хард-форки обычно возникают, когда внутри сообщества разработчиков возникают существенные разногласия относительно будущих направлений или целей разработки. Хорошо известным примером хардфорка является создание криптовалюты Bitcoin Cash (BCH) из Bitcoin (BTC) в 2017 году. Софт-форк. Софт-форк, с другой стороны, представляет собой временное отделение от основного проекта с целью совместной работы над новыми функциями или улучшениями перед окончательным объединением обратно в основной проект. Софт-форки часто становятся безопасным и эффективным средством тестирования новых идей и инноваций до их интеграции в основную базу кода.

Важно отметить, что модель лицензирования с открытым исходным кодом играет решающую роль в практике форков. Лицензии с открытым исходным кодом предоставляют разработчикам свободу доступа, изменения и распространения исходного кода программного проекта, гарантируя, что форки могут быть законно созданы и поддерживаться. Таким образом, разветвление является жизненно важным компонентом разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом, предоставляя разработчикам возможность адаптироваться и опираться на существующие проекты для достижения своих собственных видений и целей.

В сфере разработки программного обеспечения разветвление сыграло значительную роль в стимулировании инноваций, ускорении процесса разработки и обеспечении широкой доступности настраиваемых программных решений. Например, операционная система Linux многократно разветвлялась, в результате чего появилось множество дистрибутивов (дистрибутивов), которые удовлетворяют различным вариантам использования, отраслям и предпочтениям пользователей. Эта экосистема дистрибутивов Linux демонстрирует возможности разветвления как средства удовлетворения разнообразных требований и создания инклюзивной среды роста в разработке программного обеспечения.

Платформа AppMaster, как ведущее решение для разработки no-code, предназначенное для создания серверных, веб- и мобильных приложений, признает важность разветвлений в современной экосистеме разработки программного обеспечения. В то время как AppMaster в первую очередь фокусируется на создании новых приложений с использованием интуитивно понятных инструментов визуального дизайна, клиенты с подпиской Business+ и Enterprise могут приобретать пакеты исходного кода своих проектов и применять методы разветвления по мере необходимости для независимого пути разработки.

Используя сгенерированный исходный код Go (golang) для серверных приложений или инфраструктуру Vue3 и код JS/TS для веб-приложений, а также код Kotlin и Jetpack Compose или SwiftUI для мобильных приложений, пользователи могут создавать вилки, отвечающие конкретным потребностям или целям. , за пределами среды no-code AppMaster. Такая гибкость позволяет клиентам AppMaster использовать преимущества методов разветвления, одновременно получая выгоду от быстрой разработки приложений, обеспечиваемой возможностями платформы no-code.

Таким образом, разветвление — это ключевая практика в контексте лицензирования программного обеспечения и открытого исходного кода, которая позволяет разработчикам создавать новые версии существующих программных проектов, используя исходный исходный код. Оно способствует инновациям, ускоряет процесс разработки и гарантирует, что программные решения можно настроить в соответствии с конкретными требованиями или целями. Платформа AppMaster признает важность разветвления в современной разработке программного обеспечения, предоставляя клиентам сгенерированные пакеты исходного кода, позволяя им следовать независимым путем разработки с помощью методов разветвления, когда это необходимо.