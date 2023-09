Biforcazione

Nel contesto delle licenze software e dell'open source, il "forking" si riferisce al processo di creazione di una versione nuova e distinta di un progetto software esistente, utilizzando come base il codice sorgente originale. Questa pratica consente agli sviluppatori di modificare, estendere e adattare il software per allinearlo ai propri requisiti o obiettivi specifici, senza influire sul progetto originale. Il fork è diventato parte integrante della comunità open source grazie al suo supporto intrinseco alla collaborazione, all'innovazione e alle soluzioni software personalizzabili.

Il fork avviene quando gli sviluppatori decidono di discostarsi dal percorso di sviluppo principale di un progetto software, creando un ramo separato per perseguire scelte o obiettivi progettuali diversi. Questi rami, o "forchette", possono essere temporanei, con l'intenzione di reintegrare le modifiche nel progetto principale, o permanenti, portando alla creazione di un progetto distinto e indipendente. Le forcelle possono essere classificate in due categorie principali:

Hard Fork: questo tipo di fork crea una divisione permanente e incompatibile dal progetto software originale, risultando in due progetti indipendenti che condividono una base di codice comune. Gli hard fork di solito si verificano quando sorgono disaccordi significativi all'interno della comunità degli sviluppatori riguardo alle direzioni o agli obiettivi di sviluppo futuri. Un noto esempio di hard fork è la creazione della criptovaluta Bitcoin Cash (BCH) da Bitcoin (BTC) nel 2017. Soft Fork: un soft fork, d'altra parte, è una separazione temporanea dal progetto principale, con l'intento di collaborare su nuove funzionalità o miglioramenti prima di fondersi nuovamente nel progetto principale. I soft fork spesso emergono come un mezzo sicuro ed efficace per testare nuove idee e innovazioni prima che vengano integrate nella base di codice primaria.

È importante notare che il modello di licenza open source gioca un ruolo cruciale nella pratica del fork. Le licenze open source garantiscono agli sviluppatori la libertà di accedere, modificare e ridistribuire il codice sorgente di un progetto software, garantendo che i fork possano essere stabiliti e mantenuti legalmente. Il fork è quindi una componente vitale dello sviluppo di software open source, poiché consente agli sviluppatori di adattarsi e basarsi su progetti esistenti nel perseguimento delle proprie visioni e obiettivi.

Nel panorama dello sviluppo software, il fork ha svolto un ruolo significativo nel guidare l’innovazione, accelerare il processo di sviluppo e consentire un’ampia disponibilità di soluzioni software personalizzabili. Ad esempio, il sistema operativo Linux è stato biforcato più volte, dando vita a numerose distribuzioni (distro) che soddisfano vari casi d’uso, settori e preferenze degli utenti. Questo ecosistema di distribuzioni Linux dimostra la potenza del fork come mezzo per soddisfare requisiti diversi e promuovere un ambiente di crescita inclusivo nello sviluppo di software.

La piattaforma AppMaster, in quanto soluzione leader di sviluppo no-code orientata alla creazione di applicazioni backend, web e mobili, riconosce l'importanza del biforcarsi nel moderno ecosistema di sviluppo software. Mentre AppMaster si concentra principalmente sulla generazione di nuove applicazioni utilizzando i suoi intuitivi strumenti di progettazione visiva, i clienti con abbonamento Business+ ed Enterprise possono acquisire pacchetti di codice sorgente dei loro progetti e adottare pratiche di fork secondo necessità per perseguire percorsi di sviluppo indipendenti.

Sfruttando il codice sorgente Go (golang) generato per le applicazioni backend o il framework Vue3 e il codice JS/TS per le applicazioni web, oppure il codice Kotlin e Jetpack Compose o SwiftUI per le applicazioni mobili, gli utenti possono creare fork che soddisfano esigenze o obiettivi specifici , al di fuori dell'ambito dell'ambiente no-code di AppMaster. Questa flessibilità consente ai clienti AppMaster di sfruttare i vantaggi delle pratiche di fork, beneficiando comunque del rapido sviluppo delle applicazioni fornito dalle funzionalità no-code della piattaforma.

In sintesi, il fork è una pratica chiave nel contesto delle licenze software e dell’open source che consente agli sviluppatori di creare nuove versioni di progetti software esistenti sfruttando il codice sorgente originale. Promuove l'innovazione, accelera il processo di sviluppo e garantisce che le soluzioni software possano essere personalizzate per soddisfare requisiti o obiettivi specifici. La piattaforma AppMaster riconosce l'importanza del fork nello sviluppo software contemporaneo, fornendo ai clienti pacchetti di codice sorgente generati, consentendo loro di perseguire percorsi di sviluppo indipendenti attraverso pratiche di fork quando necessario.