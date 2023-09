No contexto de licenciamento de software e código aberto, "forking" refere-se ao processo de criação de uma versão nova e distinta de um projeto de software existente, utilizando seu código-fonte original como base. Essa prática permite que os desenvolvedores modifiquem, ampliem e adaptem o software para alinhá-lo com seus requisitos ou objetivos específicos, sem impactar o projeto original. Forking tornou-se parte integrante da comunidade de código aberto devido ao seu suporte inerente à colaboração, inovação e soluções de software personalizáveis.

A bifurcação ocorre quando os desenvolvedores decidem divergir do caminho principal de desenvolvimento de um projeto de software, criando uma ramificação separada para buscar diferentes escolhas ou objetivos de design. Estas ramificações, ou “bifurcações”, podem ser temporárias, com o intuito de reintegrar as alterações no projeto principal, ou permanentes, conduzindo ao estabelecimento de um projeto distinto e independente. Os garfos podem ser classificados em duas categorias principais:

Hard Fork: Este tipo de fork cria uma divisão permanente e incompatível do projeto de software original, resultando em dois projetos independentes compartilhando uma base de código comum. Hard forks geralmente surgem quando surgem divergências significativas dentro da comunidade de desenvolvedores em relação às direções ou objetivos de desenvolvimento futuro. Um exemplo bem conhecido de hard fork é a criação da criptomoeda Bitcoin Cash (BCH) a partir do Bitcoin (BTC) em 2017. Soft Fork: Um soft fork, por outro lado, é uma divisão temporária do projeto principal, com a intenção de colaborar em novos recursos ou melhorias antes de finalmente voltar ao projeto principal. Os soft forks geralmente surgem como um meio seguro e eficaz de testar novas ideias e inovações antes de serem integradas à base de código primária.

É importante notar que o modelo de licenciamento de código aberto desempenha um papel crucial na prática do forking. As licenças de código aberto concedem aos desenvolvedores a liberdade de acessar, modificar e redistribuir o código-fonte de um projeto de software, garantindo que os forks possam ser legalmente estabelecidos e mantidos. A bifurcação é, portanto, um componente vital do desenvolvimento de software de código aberto, capacitando os desenvolvedores a se adaptarem e desenvolverem projetos existentes na busca de suas próprias visões e objetivos.

No cenário de desenvolvimento de software, a bifurcação tem desempenhado um papel significativo no impulso à inovação, acelerando o processo de desenvolvimento e permitindo a ampla disponibilidade de soluções de software personalizáveis. Por exemplo, o sistema operacional Linux foi bifurcado diversas vezes, resultando em inúmeras distribuições (distros) que atendem a vários casos de uso, setores e preferências do usuário. Este ecossistema de distribuições Linux demonstra o poder da bifurcação como meio de atender a diversos requisitos e promover um ambiente de crescimento inclusivo no desenvolvimento de software.

A plataforma AppMaster, como solução líder de desenvolvimento no-code voltada para a criação de aplicativos back-end, web e móveis, reconhece a importância da bifurcação no moderno ecossistema de desenvolvimento de software. Embora AppMaster se concentre principalmente na geração de novos aplicativos usando suas ferramentas intuitivas de design visual, os clientes de assinatura Business+ e Enterprise podem adquirir pacotes de código-fonte de seus projetos e adotar práticas de bifurcação conforme necessário para seguir caminhos de desenvolvimento independentes.

Ao aproveitar o código-fonte Go (golang) gerado para aplicativos de back-end ou a estrutura Vue3 e o código JS/TS para aplicativos da web, ou o código Kotlin e Jetpack Compose ou SwiftUI para aplicativos móveis, os usuários podem criar forks que atendem a necessidades ou objetivos distintos , fora do escopo do ambiente no-code do AppMaster. Essa flexibilidade permite que os clientes AppMaster aproveitem as vantagens das práticas de bifurcação, ao mesmo tempo em que se beneficiam do rápido desenvolvimento de aplicativos fornecido pelos recursos no-code da plataforma.

Em resumo, a bifurcação é uma prática fundamental no contexto de licenciamento de software e código aberto que permite aos desenvolvedores criar novas versões de projetos de software existentes, aproveitando o código-fonte original. Promove a inovação, acelera o processo de desenvolvimento e garante que as soluções de software possam ser customizadas para atender a requisitos ou objetivos específicos. A plataforma AppMaster reconhece a importância da bifurcação no desenvolvimento de software contemporâneo, fornecendo aos clientes pacotes de código-fonte gerados, permitindo-lhes seguir caminhos de desenvolvimento independentes através de práticas de bifurcação quando necessário.