في سياق قواعد البيانات العلائقية، القيمة الخالية هي علامة خاصة تشير إلى عدم وجود أي قيمة أو بيانات في عمود معين في جدول قاعدة البيانات. إنها تمثل معلومة مفقودة أو غير معروفة أو غير قابلة للتطبيق ويجب ألا يتم الخلط بينها وبين صفر أو سلسلة فارغة، وهي قيم فعلية. تعد القيم الخالية مفهومًا أساسيًا في قواعد البيانات العلائقية، وهي مصممة لتحسين الاتساق والحفاظ على سلامة البيانات.

تعود أهمية القيمة الخالية إلى الأيام الأولى لأنظمة قواعد البيانات، عندما تم تقديم النموذج العلائقي بواسطة الدكتور إدغار ف. كود في عام 1970. ويستند النموذج العلائقي على مبدأ المنطق المسند من الدرجة الأولى، والذي هو في الأساس طريقة رسمية لتمثيل العلاقات بين القيم. في قواعد البيانات العلائقية، يمكن اعتبار القيمة الخالية على أنها تحتوي على "قيمة حقيقة غير معروفة" لعمود معين في صف معين. وهذا يعني أنه عند مواجهة قيمة فارغة، ليس من الواضح ما إذا كان غياب البيانات متعمدًا أم أنه غير معروف في ذلك الوقت.

عادةً ما تستخدم قواعد البيانات العلائقية استراتيجيات مختلفة لاستيعاب القيم الخالية وإدارتها. على سبيل المثال، يدعم معيار SQL والعديد من أنظمة إدارة قواعد البيانات الشائعة (DBMS) الكلمة الأساسية NULL، والتي تشير بوضوح إلى وجود قيمة فارغة في عمود معين. علاوة على ذلك، تحدد تعريفات المخطط غالبًا ما إذا كان العمود يجب أن يقبل القيم الخالية أم لا، باستخدام قيود مثل NOT NULL أو السماح بـ NULL بشكل افتراضي. عند تصميم مخطط قاعدة بيانات، يحتاج المطورون إلى اتخاذ قرار واعي بشأن ما إذا كان سيتم استخدام القيم الخالية في نموذج البيانات الخاص بهم وكيفية ذلك، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل التطبيع واتساق البيانات واحتياجات إعداد التقارير.

تمثل إدارة القيم الخالية والتعامل معها تحديات فريدة في عمليات قاعدة البيانات. على سبيل المثال، عند الاستعلام عن البيانات، يمكن أن تؤدي القيم الخالية إلى نتائج غير متوقعة وتتطلب اهتمامًا خاصًا أثناء تصفية البيانات وفرزها وتجميعها. في SQL، يتم التعامل مع القيم الخالية بشكل مختلف عن القيم المعروفة، وبالتالي يتم استخدام الكلمة الأساسية NULL في مجموعة متنوعة من السياقات، بما في ذلك المقارنات والتعبيرات والوظائف. للتعامل مع القيم الخالية بشكل فعال، يتضمن SQL ميزات محددة مثل عوامل التشغيل IS NULL وIS NOT NULL، والدالة COALESCE، والدالة NULLIF، وغيرها.

نظرًا لأن AppMaster هو نظام no-code يسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي لتطبيقات الواجهة الخلفية، فإن فهم القيم الخالية يصبح أمرًا حيويًا عند إنشاء قواعد البيانات العلائقية وتحديثها والاستعلام عنها. عندما يقوم مستخدم AppMaster بتصميم مخطط قاعدة بيانات بأعمدة قد تحتوي على بيانات مفقودة أو غير معروفة، يكون لديه خيار تحديد هذه الأعمدة لقبول القيم الخالية. ومن خلال القيام بذلك، ستدعم تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها القيم الخالية في هذه الأعمدة، مما يوفر المرونة واستيعاب سيناريوهات البيانات المختلفة.

على سبيل المثال، لنفترض أن مستخدم AppMaster يقوم بإنشاء منصة للتسوق عبر الإنترنت. قد يكون لديهم جدول يخزن معلومات حول مراجعات المنتج، مع أعمدة مثل اسم المراجع، والتقييم، ونص المراجعة. في هذه الحالة، قد يكون من المعقول السماح بالقيم الخالية في عمود review_text، حيث قد يختار بعض العملاء ترك تقييم دون كتابة مراجعة فعلية. يشير وجود قيم فارغة في عمود review_text إلى عدم تقديم أي مراجعة.

تتيح منصة AppMaster no-code ، جنبًا إلى جنب مع إمكاناتها القوية لإنشاء ونشر التطبيقات باستخدام أحدث التقنيات، للمستخدمين إدارة قواعد البيانات العلائقية ومعالجتها بكفاءة في مشاريعهم. بفضل الدعم المدمج للتعامل مع القيم الخالية، يضمن AppMaster أن المستخدمين يمكنهم إنشاء تطبيقات ذات إدارة بيانات متسقة ودقيقة وذات معنى تلبي متطلباتهم المحددة. من خلال الاستفادة من قوة القيم الخالية، يسمح AppMaster للمستخدمين بإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لقواعد البيانات العلائقية وتقديم تطبيقات عالية الجودة في جزء صغير من الوقت والتكلفة مقارنة بالطرق التقليدية.