관계형 데이터베이스의 맥락에서 null 값은 데이터베이스 테이블의 특정 열에 값이나 데이터가 없음을 나타내는 특수 표시입니다. 이는 누락되었거나 알 수 없거나 적용할 수 없는 정보를 나타내며 실제 값인 0 또는 빈 문자열로 착각해서는 안 됩니다. Null 값은 관계형 데이터베이스의 필수 개념으로, 일관성을 향상하고 데이터 무결성을 유지하도록 설계되었습니다.

Null 값의 중요성은 1970년 Edgar F. Codd 박사가 관계형 모델을 도입한 초기 데이터베이스 시스템으로 거슬러 올라갑니다. 관계형 모델은 기본적으로 1차 술어 논리의 원리를 기반으로 합니다. 값들 사이의 관계를 표현하기 위한 공식적인 방법. 관계형 데이터베이스에서 Null 값은 특정 행의 특정 열에 대해 "알 수 없는 진실 값"을 갖는 것으로 간주될 수 있습니다. 즉, null 값이 발생하면 데이터가 없는 것이 의도적인 것인지 아니면 당시에 알 수 없었던 것인지 확실하지 않습니다.

일반적으로 관계형 데이터베이스는 다양한 전략을 사용하여 null 값을 수용하고 관리합니다. 예를 들어, SQL 표준과 널리 사용되는 많은 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)은 특정 열에 Null 값이 있음을 명시적으로 나타내는 NULL 키워드를 지원합니다. 또한 스키마 정의에서는 NOT NULL과 같은 제약 조건을 사용하거나 기본적으로 NULL을 허용하여 열이 Null 값을 허용해야 하는지 여부를 지정하는 경우가 많습니다. 데이터베이스 스키마를 설계할 때 개발자는 정규화, 데이터 일관성 및 보고 요구 사항과 같은 요소를 고려하여 데이터 모델에서 null 값을 사용할지 여부와 사용 방법을 의식적으로 결정해야 합니다.

Null 값을 관리하고 작업하면 데이터베이스 작업에 고유한 문제가 발생합니다. 예를 들어 데이터를 쿼리할 때 Null 값은 예기치 않은 결과를 초래할 수 있으며 데이터 필터링, 정렬 및 집계 중에 특별한 고려가 필요합니다. SQL에서 Null 값은 알려진 값과 다르게 처리되므로 NULL 키워드는 비교, 표현식 및 함수를 비롯한 다양한 컨텍스트에서 사용됩니다. Null 값을 효과적으로 처리하기 위해 SQL에는 IS NULL 및 IS NOT NULL 연산자, COALESCE 함수, ​​NULLIF 함수 등의 특정 기능이 포함되어 있습니다.

AppMaster 는 사용자가 백엔드 애플리케이션을 위한 데이터 모델을 시각적으로 생성할 수 있는 no-code 플랫폼이므로 관계형 데이터베이스를 생성, 업데이트 및 쿼리할 때 null 값을 이해하는 것이 중요합니다. AppMaster 사용자가 누락되거나 알 수 없는 데이터가 있을 수 있는 열로 데이터베이스 스키마를 설계할 때 이러한 열이 Null 값을 허용하도록 정의할 수 있는 옵션이 있습니다. 이렇게 하면 생성된 백엔드 애플리케이션은 이러한 열에서 null 값을 지원하여 유연성을 제공하고 다양한 데이터 시나리오를 수용합니다.

예를 들어 온라인 쇼핑 플랫폼을 만드는 AppMaster 사용자를 생각해 보세요. reviewer_name, rating, review_text와 같은 열을 사용하여 제품 리뷰에 대한 정보를 저장하는 테이블이 있을 수 있습니다. 이 경우 일부 고객이 실제 리뷰를 작성하지 않고 평점을 남기도록 선택할 수 있으므로 review_text 열에 null 값을 허용하는 것이 합리적일 수 있습니다. review_text 열에 null 값이 있으면 리뷰가 제공되지 않았음을 의미합니다.

최신 기술을 사용하여 애플리케이션을 생성하고 배포하는 강력한 기능과 결합된 AppMaster 의 no-code 플랫폼을 통해 사용자는 프로젝트에서 관계형 데이터베이스를 효율적으로 관리하고 조작할 수 있습니다. Null 값 처리에 대한 기본 지원을 통해 AppMaster 사용자가 특정 요구 사항을 충족하는 일관되고 정확하며 의미 있는 데이터 관리를 통해 애플리케이션을 만들 수 있도록 보장합니다. AppMaster Null 값의 강력한 기능을 활용하여 사용자가 관계형 데이터베이스의 잠재력을 최대한 활용하고 기존 방법에 비해 훨씬 짧은 시간과 비용으로 고품질 애플리케이션을 제공할 수 있도록 해줍니다.