রিলেশনাল ডাটাবেসের প্রেক্ষাপটে, একটি নাল মান হল একটি বিশেষ মার্কার যা একটি ডাটাবেস টেবিলের একটি নির্দিষ্ট কলামে কোনো মান বা ডেটার অনুপস্থিতি নির্দেশ করে। এটি একটি অনুপস্থিত, অজানা, বা অপ্রযোজ্য তথ্য উপস্থাপন করে এবং এটিকে শূন্য বা খালি স্ট্রিং হিসাবে ভুল করা উচিত নয়, যা প্রকৃত মান। নাল মানগুলি রিলেশনাল ডাটাবেসের একটি অপরিহার্য ধারণা, যা ধারাবাহিকতা উন্নত করতে এবং ডেটার অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

একটি শূন্য মানের তাৎপর্য ডাটাবেস সিস্টেমের প্রথম দিনগুলিতে ফিরে যায়, যখন 1970 সালে ডক্টর এডগার এফ. কড দ্বারা রিলেশনাল মডেলটি প্রবর্তন করা হয়েছিল। রিলেশনাল মডেলটি প্রথম-ক্রম প্রিডিকেট লজিকের নীতির উপর ভিত্তি করে, যা মূলত মানগুলির মধ্যে সম্পর্ক উপস্থাপনের জন্য একটি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি। রিলেশনাল ডাটাবেসে, একটি নাল মানকে একটি নির্দিষ্ট সারিতে একটি প্রদত্ত কলামের জন্য একটি "অজানা সত্য মান" হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এর মানে হল যে যখন একটি শূন্য মান সম্মুখীন হয়, তখন এটি অস্পষ্ট হয় যে ডেটার অনুপস্থিতি ইচ্ছাকৃত কিনা বা এটি সেই সময়ে অজানা কিনা।

সাধারণত, রিলেশনাল ডাটাবেস শূন্য মানগুলিকে মিটমাট এবং পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ, SQL স্ট্যান্ডার্ড এবং অনেক জনপ্রিয় ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DBMS) NULL কীওয়ার্ডকে সমর্থন করে, যা একটি নির্দিষ্ট কলামে একটি নাল মানের উপস্থিতি স্পষ্টভাবে বোঝায়। উপরন্তু, স্কিমা সংজ্ঞা প্রায়শই নির্দিষ্ট করে যে একটি কলাম নাল মান গ্রহণ করবে কি না, NOT NULL বা NULL কে ডিফল্টভাবে অনুমতি দেওয়ার মতো সীমাবদ্ধতা ব্যবহার করে। একটি ডাটাবেস স্কিমা ডিজাইন করার সময়, ডেভেলপারদের তাদের ডেটা মডেলে নাল মান ব্যবহার করতে হবে কিনা এবং কীভাবে স্বাভাবিককরণ, ডেটা সামঞ্জস্য এবং রিপোর্টিং প্রয়োজনীয়তার মতো বিষয়গুলি বিবেচনা করে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ডাটাবেস ক্রিয়াকলাপগুলিতে নাল মানগুলির সাথে পরিচালনা এবং কাজ করা অনন্য চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করে। উদাহরণস্বরূপ, ডেটা জিজ্ঞাসা করার সময়, শূন্য মানগুলি অপ্রত্যাশিত ফলাফলের দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং ডেটা ফিল্টারিং, বাছাই এবং একত্রিত করার সময় বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন হয়৷ এসকিউএল-এ, নাল মানগুলিকে পরিচিত মানগুলির চেয়ে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয় এবং এইভাবে NULL কীওয়ার্ডটি তুলনা, অভিব্যক্তি এবং ফাংশন সহ বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। নাল মানগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে, SQL-এ IS NULL এবং IS NOT NULL অপারেটর, COALESCE ফাংশন এবং NULLIF ফাংশনের মতো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করে।

যেহেতু AppMaster একটি no-code প্ল্যাটফর্ম যা ব্যবহারকারীদের ব্যাকএন্ড অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য দৃশ্যত ডেটা মডেল তৈরি করতে দেয়, রিলেশনাল ডেটাবেস তৈরি, আপডেট এবং অনুসন্ধান করার সময় নাল মান বোঝা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যখন একজন AppMaster ব্যবহারকারী অনুপস্থিত বা অজানা ডেটা থাকতে পারে এমন কলামগুলির সাথে একটি ডাটাবেস স্কিমা ডিজাইন করে, তখন তাদের কাছে শূন্য মানগুলি গ্রহণ করার জন্য এই কলামগুলিকে সংজ্ঞায়িত করার বিকল্প থাকে। এটি করার মাধ্যমে, তৈরি করা ব্যাকএন্ড অ্যাপ্লিকেশনগুলি এই কলামগুলিতে শূন্য মানগুলিকে সমর্থন করবে, নমনীয়তা প্রদান করবে এবং বিভিন্ন ডেটা পরিস্থিতির সমন্বয় করবে।

উদাহরণস্বরূপ, একজন AppMaster ব্যবহারকারীকে একটি অনলাইন শপিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার কথা বিবেচনা করুন। তাদের কাছে পণ্য পর্যালোচনা সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণ করার একটি টেবিল থাকতে পারে, যেমন সমালোচক_নাম, রেটিং এবং পর্যালোচনা_পাঠের মতো কলাম। এই ক্ষেত্রে, রিভিউ_টেক্সট কলামে শূন্য মানগুলিকে অনুমতি দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হতে পারে, কারণ কিছু গ্রাহক প্রকৃত পর্যালোচনা না লিখে একটি রেটিং ছেড়ে দিতে পারেন৷ পর্যালোচনা_পাঠ্য কলামে শূন্য মানের উপস্থিতি নির্দেশ করবে কোন পর্যালোচনা প্রদান করা হয়নি।

AppMaster no-code প্ল্যাটফর্ম, সর্বশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি এবং স্থাপন করার জন্য তার শক্তিশালী ক্ষমতার সাথে মিলিত, ব্যবহারকারীদের তাদের প্রকল্পে সম্পর্কীয় ডাটাবেসগুলিকে দক্ষতার সাথে পরিচালনা এবং ম্যানিপুলেট করতে সক্ষম করে। নাল মানগুলি পরিচালনার জন্য অন্তর্নির্মিত সমর্থন সহ, AppMaster নিশ্চিত করে যে ব্যবহারকারীরা তাদের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করে এমন ধারাবাহিক, নির্ভুল এবং অর্থপূর্ণ ডেটা পরিচালনার সাথে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারে। শূন্য মানগুলির শক্তির ব্যবহার করে, AppMaster ব্যবহারকারীদের রিলেশনাল ডাটাবেসের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আনলক করতে এবং ঐতিহ্যগত পদ্ধতির তুলনায় সময় এবং খরচের একটি ভগ্নাংশে উচ্চ-মানের অ্যাপ্লিকেশন সরবরাহ করতে দেয়।