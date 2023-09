Giá trị rỗng

Trong ngữ cảnh của cơ sở dữ liệu quan hệ, giá trị null là một điểm đánh dấu đặc biệt cho biết sự vắng mặt của bất kỳ giá trị hoặc dữ liệu nào trong một cột cụ thể của bảng cơ sở dữ liệu. Nó đại diện cho một phần thông tin bị thiếu, không xác định hoặc không thể áp dụng và không nên nhầm lẫn là số 0 hoặc chuỗi trống, là các giá trị thực. Giá trị null là một khái niệm thiết yếu trong cơ sở dữ liệu quan hệ, được thiết kế để cải thiện tính nhất quán và duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu.

Tầm quan trọng của giá trị null có từ những ngày đầu của hệ thống cơ sở dữ liệu, khi mô hình quan hệ được Tiến sĩ Edgar F. Codd giới thiệu vào năm 1970. Mô hình quan hệ dựa trên nguyên tắc logic vị từ bậc nhất, về cơ bản là một phương pháp chính thức để thể hiện mối quan hệ giữa các giá trị. Trong cơ sở dữ liệu quan hệ, giá trị null có thể được coi là có "giá trị thực không xác định" cho một cột nhất định trong một hàng cụ thể. Điều này có nghĩa là khi gặp một giá trị null, không rõ liệu việc thiếu dữ liệu có phải là cố ý hay không hay tại thời điểm đó nó chỉ chưa được biết.

Thông thường, cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để chứa và quản lý các giá trị null. Ví dụ: tiêu chuẩn SQL và nhiều hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) phổ biến hỗ trợ từ khóa NULL, biểu thị rõ ràng sự hiện diện của giá trị null trong một cột nhất định. Hơn nữa, các định nghĩa lược đồ thường chỉ rõ liệu một cột có nên chấp nhận giá trị null hay không bằng cách sử dụng các ràng buộc như NOT NULL hoặc cho phép NULL theo mặc định. Khi thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu, nhà phát triển cần đưa ra quyết định sáng suốt về việc có nên sử dụng giá trị null trong mô hình dữ liệu của mình hay không và bằng cách nào, xem xét các yếu tố như chuẩn hóa, tính nhất quán của dữ liệu và nhu cầu báo cáo.

Việc quản lý và làm việc với các giá trị null đặt ra những thách thức đặc biệt trong hoạt động cơ sở dữ liệu. Ví dụ: khi truy vấn dữ liệu, giá trị null có thể dẫn đến kết quả không mong muốn và cần được xem xét đặc biệt trong quá trình lọc, sắp xếp và tổng hợp dữ liệu. Trong SQL, giá trị null được xử lý khác với các giá trị đã biết và do đó từ khóa NULL được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, bao gồm so sánh, biểu thức và hàm. Để xử lý các giá trị null một cách hiệu quả, SQL bao gồm các tính năng cụ thể như toán tử IS NULL và IS NOT NULL, hàm COALESCE và hàm NULLIF, cùng với các tính năng khác.

Vì AppMaster là nền tảng no-code cho phép người dùng tạo mô hình dữ liệu cho các ứng dụng phụ trợ một cách trực quan nên việc hiểu các giá trị null trở nên quan trọng khi tạo, cập nhật và truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ. Khi người dùng AppMaster thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu với các cột có thể thiếu dữ liệu hoặc không xác định, họ có tùy chọn xác định các cột này để chấp nhận giá trị null. Bằng cách đó, các ứng dụng phụ trợ được tạo sẽ hỗ trợ các giá trị null trong các cột này, mang lại sự linh hoạt và đáp ứng các tình huống dữ liệu khác nhau.

Ví dụ: hãy xem xét một người dùng AppMaster tạo một nền tảng mua sắm trực tuyến. Họ có thể có một bảng lưu trữ thông tin về các bài đánh giá sản phẩm, với các cột như tên_người đánh giá, xếp hạng và văn bản đánh giá. Trong trường hợp này, có thể hợp lý khi cho phép giá trị null trong cột review_text vì một số khách hàng có thể chọn để lại xếp hạng mà không viết đánh giá thực tế. Sự hiện diện của các giá trị null trong cột review_text sẽ cho thấy không có bài đánh giá nào được cung cấp.

Nền tảng no-code của AppMaster, kết hợp với khả năng tạo và triển khai ứng dụng mạnh mẽ bằng các công nghệ mới nhất, cho phép người dùng quản lý và thao tác hiệu quả cơ sở dữ liệu quan hệ trong dự án của họ. Với sự hỗ trợ tích hợp sẵn để xử lý các giá trị null, AppMaster đảm bảo rằng người dùng có thể tạo các ứng dụng có khả năng quản lý dữ liệu nhất quán, chính xác và có ý nghĩa đáp ứng các yêu cầu cụ thể của họ. Bằng cách tận dụng sức mạnh của các giá trị null, AppMaster cho phép người dùng khai thác toàn bộ tiềm năng của cơ sở dữ liệu quan hệ và cung cấp các ứng dụng chất lượng cao trong một khoảng thời gian và chi phí thấp so với các phương pháp truyền thống.