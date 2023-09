ในบริบทของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ค่า Null คือเครื่องหมายพิเศษที่บ่งชี้ว่าไม่มีค่าหรือข้อมูลใดๆ ในคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งของตารางฐานข้อมูล ซึ่งแสดงถึงชิ้นส่วนข้อมูลที่ขาดหายไป ไม่ทราบ หรือใช้งานไม่ได้ และไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นศูนย์หรือสตริงว่างซึ่งเป็นค่าจริง ค่า Null เป็นแนวคิดที่สำคัญในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความสอดคล้องและรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล

ความสำคัญของค่าว่างย้อนกลับไปในยุคแรกๆ ของระบบฐานข้อมูล เมื่อดร. เอ็ดการ์ เอฟ. คอดด์นำแบบจำลองเชิงสัมพันธ์มาใช้ในปี 1970 แบบจำลองเชิงสัมพันธ์มีพื้นฐานบนหลักการของตรรกะเพรดิเคตลำดับที่หนึ่ง ซึ่งโดยพื้นฐานแล้ว วิธีการอย่างเป็นทางการในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยม ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ค่า Null อาจถูกมองว่ามี "ค่าความจริงที่ไม่รู้จัก" สำหรับคอลัมน์ที่ระบุในแถวใดแถวหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าเมื่อพบค่า Null จะไม่ชัดเจนว่าการไม่มีข้อมูลนั้นเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือเป็นเพียงไม่ทราบข้อมูลในขณะนั้น

โดยทั่วไปแล้ว ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อรองรับและจัดการค่า Null ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน SQL และระบบจัดการฐานข้อมูลยอดนิยม (DBMS) รองรับคีย์เวิร์ด NULL ซึ่งระบุอย่างชัดเจนถึงค่าว่างในคอลัมน์หนึ่งๆ นอกจากนี้ คำจำกัดความของสคีมามักระบุว่าคอลัมน์ควรยอมรับค่า Null หรือไม่ โดยใช้ข้อจำกัด เช่น NOT NULL หรืออนุญาตให้เป็น NULL ตามค่าเริ่มต้น เมื่อออกแบบสคีมาฐานข้อมูล นักพัฒนาจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างมีสติว่าจะใช้ค่า Null ในโมเดลข้อมูลของตนหรือไม่และอย่างไร โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การทำให้เป็นมาตรฐาน ความสอดคล้องของข้อมูล และความต้องการในการรายงาน

การจัดการและการทำงานกับค่า Null ถือเป็นความท้าทายที่ไม่เหมือนใครในการดำเนินงานฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น เมื่อทำการสืบค้นข้อมูล ค่าว่างอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด และต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษในระหว่างการกรอง การเรียงลำดับ และการรวมข้อมูล ใน SQL ค่า Null จะถูกปฏิบัติแตกต่างจากค่าที่ทราบ ดังนั้นคีย์เวิร์ด NULL จึงถูกใช้ในบริบทที่หลากหลาย รวมถึงการเปรียบเทียบ นิพจน์ และฟังก์ชัน เพื่อจัดการค่า Null อย่างมีประสิทธิภาพ SQL จึงมีคุณลักษณะเฉพาะ เช่น ตัวดำเนินการ IS NULL และ IS NOT NULL ฟังก์ชัน COALESCE และฟังก์ชัน NULLIF และอื่นๆ อีกมากมาย

เนื่องจาก AppMaster เป็นแพลตฟอร์ม no-code ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างแบบจำลองข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชันแบ็กเอนด์ด้วยสายตา การทำความเข้าใจค่า Null จึงมีความสำคัญเมื่อสร้าง อัปเดต และสืบค้นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เมื่อผู้ใช้ AppMaster ออกแบบสคีมาฐานข้อมูลด้วยคอลัมน์ที่อาจมีข้อมูลที่ขาดหายไปหรือไม่ทราบ พวกเขามีตัวเลือกในการกำหนดคอลัมน์เหล่านี้ให้ยอมรับค่า Null การทำเช่นนี้ แอปพลิเคชันแบ็กเอนด์ที่สร้างขึ้นจะรองรับค่า Null ในคอลัมน์เหล่านี้ ซึ่งให้ความยืดหยุ่นและรองรับสถานการณ์ข้อมูลที่หลากหลาย

ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาผู้ใช้ AppMaster ที่สร้างแพลตฟอร์มการช็อปปิ้งออนไลน์ พวกเขาอาจมีตารางที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ โดยมีคอลัมน์ เช่น reviewer_name, rating และ review_text ในกรณีนี้ อาจสมเหตุสมผลที่จะอนุญาตให้มีค่าว่างในคอลัมน์ review_text เนื่องจากลูกค้าบางรายอาจเลือกที่จะให้คะแนนโดยไม่ต้องเขียนบทวิจารณ์จริง การมีค่า Null ในคอลัมน์ review_text จะบ่งบอกว่าไม่มีการตรวจสอบ

แพลตฟอร์ม no-code ของ AppMaster ผสมผสานกับความสามารถอันทรงพลังในการสร้างและปรับใช้แอปพลิเคชันโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด ทำให้ผู้ใช้สามารถจัดการและจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในโครงการของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการรองรับในตัวสำหรับการจัดการค่าว่าง AppMaster ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่มีการจัดการข้อมูลที่สม่ำเสมอ แม่นยำ และมีความหมายซึ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะของพวกเขา ด้วยการใช้ประโยชน์จากค่า Null ทำให้ AppMaster ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปลดล็อกศักยภาพของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้เต็มรูปแบบ และส่งมอบแอปพลิเคชันคุณภาพสูงโดยใช้เวลาและต้นทุนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวิธีการแบบเดิม