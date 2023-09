Dans le contexte des bases de données relationnelles, une valeur nulle est un marqueur spécial qui indique l'absence de valeur ou de données dans une colonne particulière d'une table de base de données. Il représente une information manquante, inconnue ou inapplicable et ne doit pas être confondu avec un zéro ou une chaîne vide, qui sont des valeurs réelles. Les valeurs nulles sont un concept essentiel dans les bases de données relationnelles, conçues pour améliorer la cohérence et maintenir l'intégrité des données.

L'importance d'une valeur nulle remonte aux débuts des systèmes de bases de données, lorsque le modèle relationnel a été introduit par le Dr Edgar F. Codd en 1970. Le modèle relationnel est basé sur le principe de la logique des prédicats de premier ordre, qui est essentiellement une méthode formelle pour représenter les relations entre les valeurs. Dans les bases de données relationnelles, une valeur nulle peut être considérée comme ayant une « valeur de vérité inconnue » pour une colonne donnée dans une ligne particulière. Cela signifie que lorsqu'une valeur nulle est rencontrée, il n'est pas clair si l'absence de données est délibérée ou si elle est simplement inconnue à ce moment-là.

En règle générale, les bases de données relationnelles utilisent diverses stratégies pour prendre en charge et gérer les valeurs nulles. Par exemple, le standard SQL et de nombreux systèmes de gestion de bases de données (SGBD) populaires prennent en charge le mot-clé NULL, qui indique explicitement la présence d'une valeur nulle dans une certaine colonne. De plus, les définitions de schéma spécifient souvent si une colonne doit accepter ou non les valeurs nulles, en utilisant des contraintes telles que NOT NULL ou en autorisant NULL par défaut. Lors de la conception d'un schéma de base de données, les développeurs doivent prendre une décision consciente quant à savoir si et comment utiliser des valeurs nulles dans leur modèle de données, en tenant compte de facteurs tels que la normalisation, la cohérence des données et les besoins en matière de reporting.

La gestion et l'utilisation de valeurs nulles présentent des défis uniques dans les opérations de base de données. Par exemple, lors de l'interrogation de données, les valeurs nulles peuvent conduire à des résultats inattendus et nécessiter une attention particulière lors du filtrage, du tri et de l'agrégation des données. En SQL, les valeurs nulles sont traitées différemment des valeurs connues et le mot clé NULL est donc utilisé dans divers contextes, notamment dans les comparaisons, les expressions et les fonctions. Pour gérer efficacement les valeurs nulles, SQL inclut des fonctionnalités spécifiques telles que les opérateurs IS NULL et IS NOT NULL, la fonction COALESCE et la fonction NULLIF, entre autres.

Lorsqu'un utilisateur conçoit un schéma de base de données avec des colonnes pouvant contenir des données manquantes ou inconnues, il a la possibilité de définir ces colonnes pour accepter les valeurs nulles. Ce faisant, les applications backend générées prendront en charge les valeurs nulles dans ces colonnes, offrant ainsi une flexibilité et s'adaptant à divers scénarios de données.

Par exemple, considérons une plateforme d'achat en ligne. Il peut y avoir un tableau stockant des informations sur les avis sur les produits, avec des colonnes telles que reviewer_name, rating et review_text. Dans ce cas, il peut être raisonnable d'autoriser des valeurs nulles dans la colonne review_text, car certains clients peuvent choisir de laisser une note sans rédiger d'avis réel. La présence de valeurs nulles dans la colonne review_text indiquerait qu'aucun avis n'a été fourni.

Grâce à la prise en charge intégrée de la gestion des valeurs nulles, les utilisateurs peuvent créer des applications avec une gestion des données cohérente, précise et significative qui répond à leurs besoins spécifiques. En exploitant la puissance des valeurs nulles, il est possible de libérer tout le potentiel des bases de données relationnelles.